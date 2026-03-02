Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 2., hétfő

Nemcsak a focipályán, hanem a divatban is mesterien mozog: Szoboszlai Dominik egy világmárka arca lett

2026.03.02.
Elképesztő, de a foci lehet elegánsan divatos is! Most Szoboszlai Dominik csillogtatta meg stílusikon oldalát, és mi egyszerűen imádjuk. Nézd meg, melyik világmárka arca lett a magyar focista!

2026-ban új definíciót kap a modern férfi stílus, idén a sport és a divat világa már nemcsak találkozik, hanem elválaszthatatlanul összefonódik. Ebben az izgalmas, új korszakban a sportos szabások és a kifutók csillogása egyesül, aminek ékes bizonyítéka a Tommy Hilfiger és a Liverpool FC váratlan, mégis elsöprő erejű kollaborációja. A kampány egyik legfényesebb csillaga nem más, mint a pályán és azon kívül is stílusikonként tündöklő Szoboszlai Dominik. Nézd meg, milyen szettel lopta el még a legkritikusabb divatrajongók szívét is a magyat klasszis! 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a Tommy Hilfiger márka egyik arca lett.
Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik, mint igazi stílusikon

  • A Liverpool FC a Tommy Hilfiger világmárkával kollaborált, amelynek egyik arca Szoboszlai Dominik lett.  
  • A magyar klasszis végre megcsillogtatta elegáns stílusát, és egyszerűen imádjuk.  
  • Nézd meg Dominik eddigi legjobb szettjét! 

2026-ban a kifutók trendjei egészen a focipályáig érnek. Csak pár hete, hogy Romeo Beckham – aki korábban szintén focizott – a londoni divathéten vonult, most pedig Szoboszlai Dominik bontogatja szárnyait divatikonként. Dominik a pályán kívül is felkelti a figyelmet azzal, hogy a Tommy Hilfiger márka arcává vált. Nemrégiben jelentette be a Liverpool, hogy különleges kollaborációval készülnek az elkövetkezendő hónapokban.  A kollaboráció a stílust, az önbizalmat és az egyéniség kifejezését tűzte ki fő célnak, amelyhez az LFC férficsapatából Virgil van Dijk, Szoboszlai Dominik, Florian Wirtz, Conor Bradley és Hugo Ekitike, a női szakaszból pedig Gemma Bonner és Leanne Kiernan álltak modellt. A kollekció tökéletesen megtestesíti az amerikai preppy stílust. A márka szezonális alapdarabjai bármelyik kapszulagardróbba könnyen beépíthetőek, a klasszikus mélykék és a hangsúlyos piros pedig tökéletes egyensúlyt teremt a darabok között. 

Az amerikai brand alapítóját, Tommy Hilfigert is megkérdezték az új együttműködésről: 

Egész pályafutásom során a sportikonok, történetek és mezek inspiráltak. Azok a csapatok vonzanak, amelyek erős szurkolói múlttal és értékvezérelt történetmeséléssel rendelkeznek. A Liverpool Football Clubnak pedig páratlan történelme van, amelyet a közösségük formált – a hitük, a kitartásuk és a büszkeségük.” 

Dominik a Tommy Hilfiger kampányban egy mélykék zakót, piros csíkos inget, laza öltönynadrágot és egy hangsúlyos fekete mokaszint viselt. Mind meglepődve tapasztaltuk, hogy Dominik nemcsak a pályán mozog otthonosan, hanem a divatkampányokban is. 

