Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda Ágnes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
öltözködés

Önbizalom-hiányosnak akarsz tűnni? — 5 ruhaszín segít benne

Shutterstock - frantic00
öltözködés önbizalomhiány pasztell színek karakteres színek vidám színek őszi színek öltözködési stílus ruha szín
Kővári F. Luca
2026.01.21.
Magabiztosabbnak akarsz tűnni? Akkor a következő 5 ruhaszínt már felejtsd is el! Viszont, ha ki tudja, miért, de az a célod, hogy önbizalom-hiányosnak lásson a környezeted, akkor ezekkel a színekkel nyert ügyed lesz.

Talán nem is gondolnád, hogy mennyit elárul rólad a környezeted számára, hogy milyen színű ruhákat hordasz. A ruhaszín tükrözi a viselőjének a személyiségét, ezért mutatjuk is, hogy milyen színeket kerülj el, ha nem akarsz önbizalom-hiányosnak tűnni.

Ruhaszínek, amik önbizalomhiányt tükröznek.
Ruhaszínek, amik önbizalomhiányt tükröznek.
Forrás: Shutterstock

Ruhaszínek, amelyek csak úgy árasztják magukból az önbizalomhiányt

A ruhaszínek számos üzenetet közvetítenek rólad, ezért nem mindegy, hogy milyen öltözéket viselsz egy állásinterjúra, randira vagy esküvőre. Az önbizalom-hiányos emberek főként olyan ruhadarabokat választanak, amelyekben könnyen be lehet olvadni. Tehát kerülik a feltűnő, harsány és élénk színeket, és főleg a pasztell vagy sötét árnyalatok mellett döntenek. Sokszor viselnek semleges föld színeket is, például barnás vagy zöldes árnyalatokat. 

Különösen jól érzik magukat a világos, de semleges színekben, ami tükrözi a visszafogottságukat, miközben biztonságérzetet nyújt nekik. 

Ha szeretnél magabiztosnak, merésznek, megbízhatónak és kompetensnek tűnni, akkor ezeket a színeket jobb, ha elkerülöd! Ha pedig változtatnál kicsit a megjelenéseden és a személyiségeden, akkor fokozatosan hozzászoktathatod magad az élénkebb színekhez. 

Egy szexi piros ruha például azonnal megnövelheti az önbizalmadat, és még energikusabb is leszel tőle!

Világoskék

A világoskék gyönyörűen mutat, de ha a ruhatárad 80 százaléka csak ilyen színből áll, akkor jobb, ha beszerzel pár új cuccot, ami lehetőleg más színű. A világoskék kissé erőtlen és unalmas szín, ami azt sugallja a viselőjéről, hogy semmi önbizalma nincs, viszont könnyen befolyásolható. Nyugodtan keverd sötétebb, élénkebb kékekkel vagy más pasztell árnyalatokkal, hogy kicsit karakteresebb legyen az outfit.

@mary.isiordia Otro color que viene fuerte este 2024 😮‍💨🙌🙌🙌🙌 En general transmite, lo siguiente 🙃: ✅ Calma ✅ Relajación ✅ Inocencia ✅ Fantasía ✅ Pureza ❌En lo negativo, al ser un tono demasiado suave, nos podríamos ver muy infantiles o un poco permisivas 🙈🫣 #looks #howtostyle #asesoradeimagen #estilopropio #healtmind #style #tips #women #style #imagen #estiltopersonal #color #colorimetria #looks #powercolor ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice

Világosszürke

Talán ez a legegyértelműbb szín, amit az önbizalomhiányhoz kapcsolunk. Ez a ruhaszín bár jól kombinálható és roppant elegáns, mégis, ha gyakran viseled, akkor azt sugallja, hogy szürke kisegér vagy. 

Ha imádod a szürkét és mindenképp hordani szeretnéd, akkor variáld merészebb, élénkebb színekkel, például bordóval, pirossal, vagy citromsárgával!

@lara_bsmnn How to style grey 🩷 colourvombinations you need to try 🤫 #fashiontiktok #styletips #outfitideas ♬ original sound - Violet

Bézs

A bézs szín évek óta tarol a közösségi médiában, mert sikkes és könnyű csinosnak lenni benne. Nem véletlen, hogy elindult a TikTokon a „bézs anyuka” kifejezés, amit olyan nőkre mondanak, akik nagyon esztétikus, csak bézs gyerekszobát rendeznek be a csak bézsbe öltöztetett gyereküknek. 

A bézs bármennyire is kifinomult, könnyen unalmassá válhat, főleg, ha mindig ugyanazt az árnyalatot viseled az év minden napján.

Ha nem akarsz mindig túl szolid lenni, és szeretnél egy kis játékos, szexi aurát, akkor válassz mellé élénk színű kiegészítőket. Egy piros táska, sárga öv, vagy kék ékszer máris ad valami kis pluszt.

@elegancefeed Best beige color combos for an elegant look ⚜️ What color should I do next? #beigeoutfit #beigeaesthetic #beigepalette #colorcombination #colorcombos #elegantcolors #elegantcolorscheme #outfitideas2023 #elegantoutfitsideas #elegantoutfitinspo #brownoutfitinspo #fashionstyle #richcolorpalette #oldmoneyaesthetic ♬ original sound - Elegance Feed

Vaj sárga 

Idén igazán nagy divat volt tavasszal a vajsárga szín, amiről azt gondolhatnád, hogy a napsütés és az energia színe, de ez nem így van. 

Ez a fakó sárga, erőtlen árnyalat pusztán azt üzeni, hogy bele akarsz simulni a háttérbe.

Nem üzen jókedvet, kizárólag azt, hogy kevés az önbecsülésed és bizonytalan vagy. Ragaszkodsz ehhez a színhez? Akkor variáld erősebb sárgákkal, például mustárral, vagy teve barnával.

@thestylisttwins Butter yellow is one of the biggest colors for Spring/Summer 2025, and we’re loving how versatile it is! Look at all these fun color combos—it pairs beautifully with so many shades If you’re not ready to wear it head to toe, try incorporating it in smaller ways, like a top, accessories, or even shoes. Which combo is your favorite? Yellow Pants @zara Yellow Sweater @zara #styleinspo #Butteryellow #springcolorcombos #outfitoftheday #thestylisttwins #workwear #yycstylist #spring2025 #ootd #outfitoftheday #canadianmoms #yycinfluencer #canadianinfluencer ♬ Come Check This (Quickie Edit) - FETISH

Fekete

Főleg a teljes fekete szettek viselésénél érezhetik azt az emberek, ha rád néznek, hogy vagy a Wednesday-sorozatból szöktél, vagy jócskán önbizalom-hiányos vagy. Nem azt szeretnénk, hogy egyáltalán ne viselj feketét, hiszen ez egy olyan szín, ami bármivel felvehető, elegáns, és még karcsúsít is, csak viseld színesebb darabokkal. Bátran fejezd ki a stílusodat! 

Állíts össze olyan szetteket, amelyekben van egy kis piros, zöld vagy fehér, hogy érvényesüljön a kontraszt. 

@fashiontok411 #CapCut #colors #fashion #inspo #outfits ♬ gimme more slayyyter remix - DJ

Kedvenced a fekete ruha? Ezt árulja el személyiségedről

A fekete alapvető árnyalat az öltözködésben, ám sokaknak mintha ez uralná a teljes ruhatárát. Ha te is ezt a ruhaszínt részesíted előnyben, izgalmas dolgokat árulhat el a fekete szín jelentése a személyiségedről.

Ettől is függhet a karriered! Ilyen színű ruhát viselj az állásinterjún

Meg fogsz lepődni, melyik a befutó árnyalat!

Színes menyasszonyi ruha téli esküvőre? Ne félj tőle!

Az utóbbi éveken egyre többen szakítanak a hagyománnyal és állnak színes ruhában az oltár elé. Ez megnehezíti az esküvői ruha kiválasztását is, főleg, ha télen lesz a nagy nap. Vagy mégsem?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu