Önbizalom-hiányosnak akarsz tűnni? — 5 ruhaszín segít benne

Talán nem is gondolnád, hogy mennyit elárul rólad a környezeted számára, hogy milyen színű ruhákat hordasz. A ruhaszín tükrözi a viselőjének a személyiségét, ezért mutatjuk is, hogy milyen színeket kerülj el, ha nem akarsz önbizalom-hiányosnak tűnni.

Ruhaszínek, amik önbizalomhiányt tükröznek.

Forrás: Shutterstock

Ruhaszínek, amelyek csak úgy árasztják magukból az önbizalomhiányt

A ruhaszínek számos üzenetet közvetítenek rólad, ezért nem mindegy, hogy milyen öltözéket viselsz egy állásinterjúra, randira vagy esküvőre. Az önbizalom-hiányos emberek főként olyan ruhadarabokat választanak, amelyekben könnyen be lehet olvadni. Tehát kerülik a feltűnő, harsány és élénk színeket, és főleg a pasztell vagy sötét árnyalatok mellett döntenek. Sokszor viselnek semleges föld színeket is, például barnás vagy zöldes árnyalatokat.

Különösen jól érzik magukat a világos, de semleges színekben, ami tükrözi a visszafogottságukat, miközben biztonságérzetet nyújt nekik.

Ha szeretnél magabiztosnak, merésznek, megbízhatónak és kompetensnek tűnni, akkor ezeket a színeket jobb, ha elkerülöd! Ha pedig változtatnál kicsit a megjelenéseden és a személyiségeden, akkor fokozatosan hozzászoktathatod magad az élénkebb színekhez.

Egy szexi piros ruha például azonnal megnövelheti az önbizalmadat, és még energikusabb is leszel tőle!

Világoskék

A világoskék gyönyörűen mutat, de ha a ruhatárad 80 százaléka csak ilyen színből áll, akkor jobb, ha beszerzel pár új cuccot, ami lehetőleg más színű. A világoskék kissé erőtlen és unalmas szín, ami azt sugallja a viselőjéről, hogy semmi önbizalma nincs, viszont könnyen befolyásolható. Nyugodtan keverd sötétebb, élénkebb kékekkel vagy más pasztell árnyalatokkal, hogy kicsit karakteresebb legyen az outfit.

Világosszürke

Talán ez a legegyértelműbb szín, amit az önbizalomhiányhoz kapcsolunk. Ez a ruhaszín bár jól kombinálható és roppant elegáns, mégis, ha gyakran viseled, akkor azt sugallja, hogy szürke kisegér vagy.