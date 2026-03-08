Sárga virágok, extra szabi és emlékeztetés az elhízásra: így ünneplik a nőnapot a nagyvilágban

Nemsokára itt van március 8, amikor a világ kifejezi megbecsülését a nők felé. A nemzetközi nőnap eredete a 19-20. századi munkásmozgalmakhoz köthető. Ez a nap világszerte az általános szavazójogért és a jobb munkakörülményekért vívott harc szimbóluma 1911 óta, amit az ENSZ 1977-ben tett hivatalossá. Ilyenkor a férfiak kifejezik tiszteletüket a nők iránt, ám minden nép máshogy teszi ezt: a vietnámi harcos amazonoktól a tajvani derékmérésekig terjed a skála.
Nőnap a nagyvilágban
- Vietnám: a Trung nővérek legendája miatt a nőnap nemzeti büszkeség is, ilyenkor a férfiak ajándékokkal és átvállalt házimunkával kényeztetik a nőket.
- Olaszország: a mimóza a nőiség jelképe, a sárga virág mellé mimóza torta és proseccós koktél is dukál az ünnepléshez.
- Tajvan: a szegfű és a kulturális programok mellett az állam ezen a napon teszi közzé a női egészséggel kapcsolatos statisztikákat is.
- Kína: a nők fél nap szabadságot kapnak, ajándékokkal és vásárlási akciókkal ünneplik őket országszerte.
- Japán: a Hina Matsuri, a Lányok napja barackvirággal és díszes babákkal kíván szerencsét és boldog jövőt a lányoknak.
A nőnap gyökerei a mozgalmi múltig nyúlnak vissza: a szociáldemokrata kezdeményezésekből indult, majd idővel az egész világ által elismert ünneppé nőtte ki magát. Mára alig akad olyan pontja a földnek, ahol március 8-án ne a nőket ünnepelnék, ám a sablonos virágcsokrokon és ajándékokon túl minden kultúra a saját hagyományaival, történeteivel és szokásaival formálta egyedivé ezt a napot.
5 ország, ahol a nők különösen nagy figyelmet kapnak
A nőnapi szokások országonként változnak: míg nyugaton a feminista eredmények ünneplése és a romantikus gesztusok dominálnak, addig keleten a tradíciók, az ősi legendák vagy éppen a furcsa állami szabályozások alakítják ezt a különleges napot.
1. Vietnám: ahol a pasik fakanalat ragadnak
Vietnamban a nőnap majdnem akkora jelentőségű ünnep, mint a Holdújév. Náluk a férfiak már csak történelmi tapasztalatból is tudják, hogy egy elégedett nő a békés otthon záloga. Nem is csoda, hiszen a modern feminista mozgalmak mellett egy kétezer éves legendáról is megemlékeznek: a Trung nővérek (Hai Bà Trung) időszámításunk után 40-ben vezettek lázadást a kínai megszállók, a kínai Han-dinasztia seregei ellen. A felkeléshez több, mint 80 000 fős sereget toboroztak össze, amivel megtörték Kína akkor 200 éves uralmát Vietnám felett. A szabadság évei nem tartottak sokáig: i. u. 43-ban visszafoglalták a megszállók a területet, de a legenda szerint a nővérek inkább öngyilkosok lettek, minthogy megadják magukat a kínai seregnek. Valószínűleg ezért is van az, hogy ezen a napon a férfiak a lehető legjobban igyekeznek elkényeztetni a nőket: nemcsak virágot és ajándékokat vesznek a nekik, hanem gyakran átvállalják a főzést és a takarítást, és minden egyéb házimunkát is (ezt egyébként több férfitársam is eltanulhatná). Egy olyan országban, ahol a hölgyek egykor elefántháton rohamozták meg az ellenséget, egy odaégetett rántotta jelenti a legkisebb áldozatot, amit egy férfi meghozhat.
2. Olaszország: sárga virágok és prosecco
Az olaszok 1946-ban, a háború után a drága orchideák és rózsák helyett a mimózát választották a nőiség szimbólumául, mégpedig azért, mert törékenynek tűnik, valójában pedig rendkívül ellenálló növény. Ilyenkor koncertek és beszédek hangsúlyozzák a nők társadalmi szerepét. Szokás náluk, hogy a férfiak mimózacsokorral lepik meg a nőket, a cukrászdák mimózatortát (sárga krémmel, piskótamorzsával megszórva) kínálnak, bárokban mimózakoktélt (narancslével kombinált proseccot) szolgálnak fel.
3. Tajvan: szegfű mellé egy kis testképzavar
Nőnap alkalmából a férfiak szegfűt adnak a nőknek, szimbolizálva az irántuk tanúsított hálát és tiszteletet. Ilyenkor országszerte felvonulások, filmvetítések, színházi előadások és nőkre szabott programok várják az érdeklődőket. A Tajvani Egészségügyi Minisztérium hagyományosan ekkor közli a derékméret statisztikákat és az elhízással kapcsolatos kutatási adatokat, amiket nyugati szemmel akár sértésnek is lehet venni.
4. Kína: fél nap szabi és extra pénz
A kínai férfiak sem spórolnak a virággal, de ennél sokkal érdekesebb, hogy a kínai nők ilyenkor csak fél napot dolgoznak, így jut idejük shoppingolni. A cégek ilyenkor még ajándékokat (pl. virágos kosarat, bónuszpénzt) adnak a női dolgozóknak, a boltok tematikus akciókkal, a mozik pedig nőnapi filmekkel várják a hölgyeket.
5. Japán: barackvirág és babák
Japánban sem tér el sokban a nőnap az előbbiektől, de náluk létezik a Hina Matsury, azaz a lányok napja névre hallgató ünnep, amely sokkal régebbi, több száz éves múltra tekint vissza és március 3-án tartják. Ilyenkor a családok barackfavirággal díszítik a házaikat és emeletes állványra (hina-dan) helyezik ki a díszes hina babákat, amelyek jellegzetesen a császárné, az udvaroncok és zenészek antik ruháit viselik. A babák a hina-danra helyezése a hagyomány szerint megvédi a lányokat a betegségektől és a balszerencsétől, valamint szerencsés jövőt és boldog házasságot biztosít nekik.
