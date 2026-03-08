Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nőnap

„Minden nap megtapasztaljuk a nőkben rejlő erőt” – Tabuk nélkül válaszolnak mindenre a Nődokik

nőnap női egészség nőgyógyászat
Kis Dalma Róza
2026.03.08.
Mi történik, ha találkozik három sármos, jól képzett doktor és egy közös vízió? Megszületik valami egyedi és utánozhatatlan. Ádám, Andris és Pisti nőgyógyász szakorvosként úgy döntöttek, hogy nemcsak gyógyítják, de tanítják is a nőket, méghozzá az internet segítségével, ugyanis a Nődokik a TikTokon is rendelnek.

Fogamzásgátlás, intimitás, menstruáció vagy menopauza? Legyen szó bármelyikről, Dr. Csirzó Ádámnak, Dr. Czébely-Lénárt Andrásnak és Dr. Baradács Istvánnak nem okoz nehézséget, hogy őszintén, tabuk nélkül beszéljenek róluk. A három fiatal nőgyógyász - azaz a Nődokik - a munkahelyen találkozott egymással, ahol hamar kiderült, hogy hasonlóan látják a világot és az orvoslást is.

A Nődokik három nőgyógyásza
A három fiatal szülész-nőgyógyász szakorvos minden kérdésre őszintén felel a női egészséggel kapcsolatban. 
Forrás: Fotó: Tárczy Eszter

Nődokik: „Az első szülés sorsfordító pillanat”

  • A Nődokik TikTok csatornájának ötlete 2024-ben fogalmazódott meg Dr. Csirzó Ádám, Dr. Czébely-Lénárt András és Dr. Baradács István gondolataiban. 
  • A három szülész-nőgyógyász szakorvos úgy döntött, hogy a közösségi média segítségével nőgyógyászati témában szeretnék edukálni az embereket.
  • Azóta már több mint 80 ezren követik őket a TikTok-on, videóikat többszázezren lájkolják és rendszeresen tartanak előadásokat is a témában. 
  • Nőnapi interjúnkban mesélnek a kezdetekről és arról, mit jelent számukra ez az ünnep nőgyógyászként.

A három szülész-nőgyógyász bár különböző személyiséggel és szakmai úttal rendelkezik, a közös értékrend összeköti őket, ahogyan a szakmájuk iránti elhivatottság és rajongás is. Az, hogy gyógyítani szeretnének, már jóval az egyetem előtt egyértelmű volt számukra, de a szakirányt akkor még nem tudták.

Az első szülés szinte minden orvostanhallgató számára sorsfordító pillanat. Ilyenkor dől el igazán, hogy valaki biztosan nem ezt az utat választja, vagy éppen ellenkezőleg: végérvényesen elköteleződik mellette. Nálunk az utóbbi történt. Mindhármunkat mélyen megérintett az a különleges, egyszerre szakmai és emberi intenzitás, amit az első szülésnél tapasztaltunk. Így vált egyértelművé, hogy a szülészet-nőgyógyászat lesz a hivatásunk

 – mesélik a Nődokik, akik akkor lettek barátok, amikor együtt dolgoztak.
„Már az első beszélgetések során éreztük, hogy hasonló szemléletet képviselünk. A közös műszakokból szakmai beszélgetések, majd egyre inkább baráti találkozások lettek a kórház falain kívül is" – mesélik. 

Három ilyen elhivatott szakembernek pedig nem is kell sok ahhoz, hogy valami igazán nagyot hozzanak létre.
„Fontosnak éreztük, hogy a női egészség kérdéseiről szóló, tabuk nélküli szakmai beszélgetések ne álljanak meg a rendelő ajtajánál, hanem az online platformok segítségével minél több érdeklődőhöz eljussanak"  – részletezik a doktor urak. Így találták ki a Nődokik formációt.

A Nődokik három nőgyógyásza a TikTokon is praktizál
Videókban térnek ki a legkínosabb témákra a Nődokik. Forrás: Tárczy Eszter 

„Nincs olyan, hogy kínos kérdés egy nőgyógyásznál”

A három szakember a zászlajára tűzte, hogy a közösségi média felületek segítségével olyan női dolgokról is nyíltan beszélnek, amik eddig tabunak számítottak. A Nődokik videós tartalomgyártásba fogtak, és őszintén tájékoztatják a nézőket mindenről, ami a nőgyógyászattal és a női egészséggel kapcsolatos. 

A nézői kérdésekre is őszintén felelnek, ezzel segítve, hogy többé ne legyen kínos semmilyen téma. De nemcsak a videós edukációból áll a közös munka, saját magánrendelésük is van.

„Az egyetem alatti éveket nem számolva már több, mint 5 éve dolgozunk aktívan a szülészet-nőgyógyászat területén. Szerencsére jól kiegészítjük egymást: Ádám elsősorban az endometriózisra fókuszál, Pisti az endometriózis mellett főként a női hormonális rendellenességekkel foglalkozik, én pedig a miómák területén mélyültem el. Így nemcsak barátság, hanem szakmai egymásra épülés is összeköt bennünket" – részletezi Andris. 

A nőgyógyászok természetesen gyakran megkapják a kérdést, hogyan tudják az orvosok és a páciensek megőrizni a szakmai kereteket és a komfortérzetet egy intim vizsgálati helyzetben.

A rendelőben számunkra kizárólag a páciens egészsége, panaszai és biztonsága áll a középpontban. Nőgyógyász szakorvosként a női testet gyógyítandó egészségügyi kérdésként látjuk, teljes szakmai felelősséggel és tisztelettel. Persze az természetes, hogy egy nőgyógyászati vizsgálat hordozhat feszültséget vagy zavart a páciensben, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy empátiával, nyugodt kommunikációval és egyértelmű tájékoztatással enyhítjük ezeket a helyzeteket

 – mesélik a nőgyógyászok, hogyan próbálják oldani a páciensek zavarát. Hiszen a Nődokiknál nincs olyan, hogy kínos kérdés vagy téma.
„A női egészséggel kapcsolatos kérdéseknek nem szabadna tabunak lenniük! A hallgatás sokszor késlelteti a segítségkérést, miközben számos nőgyógyászati probléma időben felismerve jól kezelhető" – térnek ki rá.

Dr. Baradács István a Nődokik nőgyógyásza
Dr. Baradács István Ghánában segítette a nőket. Forrás: Nődokik / saját

„Számunkra nagyon fontos ez a dátum”

Március 8. különleges nap a dokik számára. Nemcsak munkájukból adódóan, de a magánéletben is. 

Ilyenkor édesanyáinkat, nagymamáinkat, lánytestvéreinket és párjainkat köszöntjük, azokat a nőket, akik életünk fontos támaszai és formálói. Általában virággal kedveskedünk nekik ilyenkor. Ádám számára ez a nap pedig már a kislányáról is szól. Fontos ez a dátum, hiszen minél mélyebben látunk bele a női működés összetettségébe – legyen szó várandósságról, műtéti megpróbáltatásról vagy hosszú gyógyulási folyamatról –, annál nagyobb tisztelettel fordulunk feléjük. A szülőszobán és az osztályon nap mint nap megtapasztaljuk azt a női erőt és kitartást, ami sokszor szavakkal nehezen leírható. Amikor egy 12 órás vajúdást követően másnap találkozunk a folyosón az édesanyával, aki fáradtan, de mosollyal az arcán ápolja a pici babáját. Ezek a pillanatok minden nap emlékeztetnek bennünket arra, milyen rendkívüli belső tartás és erő rejlik a hölgyekben. Ebből az alkalomból tehát azt üzenjük a magyar nőknek, hogy becsüljék meg saját erejüket, figyeljenek a testük jelzéseire, és merjenek kérdezni, segítséget kérni. A tudatos egészségmegőrzés nem önzés, hanem felelősség, önmagukért és azokért is, akik számítanak rájuk. Mert az egészség nem ajándék, sokkal inkább felelősség, amely megérdemli a figyelmet 

– zárják gondolataikat a fiatal nőgyógyászok.

@nodokik Valami olyan érkezik, amire garantáltan nem számítottatok🤚🏻🩺 A visszaszámlálás elkezdődött! #orvos #egészség #edukáció #szülés #szülészet #nőgyógyászat #nőgyógyász #nőgyógyászatiproblémák #nőgyógyászválaszol #fyp #foryoupage #nekedbeakaromlatni #doktor #nekedbelegyen ♬ Vlog Music Background (Live) - Zen music

Afrikában is segíteni szeretnék a hölgyeket

Dr. Baradács István 2025 novemberében Ghánába látogatott, hogy ott segítsen a hozzá fordulókon.
– Nem turistaként érkeztem Afrikába, hanem orvosként. Egy olyan közegbe, ahol a női egészségügyi ellátás sok tekintetben komoly kihívásokkal küzd. Már az első napon a mélyvízbe kerültem: császármetszések, sürgős beavatkozások és intenzív kórházi munka várt. Az út azonban nemcsak próbatétel volt, hanem rendkívüli inspiráció is: megtapasztalni a helyi orvosok szakmai nyitottságát, tanulni vágyását és az emberi kapcsolatok erejét, amely Ghánában áthatja a betegellátást. Ez a tapasztalat is azt erősítette meg bennünk, hogy a megelőzés, az edukáció és a korszerű ellátás életeket formál, függetlenül attól, melyik kontinensen él valaki – meséli Pisti, aki 2026-ban a 100 Afrikai Anya projektjét fogja megvalósítani Ghánában, hogy változást hozhasson a térség egészségügyi ellátásába. Célja, hogy hosszútávon legalább 100 afrikai édesanya egészségügyi ellátását segítse elő tudásátadással, képzéssel és gyakorlati jelenléttel.

@life.hu_official

Boldog nőnapot kívánnak a Nődokik! A három népszerű nőgyógyász munkájukból adódóan minden nap szembesülnek a nők erejével. Most téged is felköszöntenek! #life #nőnap #nődokik #nemzetközinőnap #womensday #nationalwomensday #nőnapiköszöntés

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Olvasd el további cikkeinket is a női egészségről?

Pontos időzítés vagy félrevezető jelzés? Mikor ad megbízható eredményt az ovulációs teszt

Az ovulációs teszt segíthet meghatározni a legtermékenyebb napokat, de nem minden esetben ad egyértelmű választ.

Amikor a ciklus jelez – mit üzen a vérzészavar?

A vérzészavarok szinte minden életkorban előfordulhatnak a nőknél, és hátterük rendkívül sokrétű lehet. Az okokról és kezelési lehetőségekről Dr. Tormási Imre nőgyógyász-szakorvost kérdeztük.

Premenstruációs diszfóriás zavar: amikor a PMS már nem „csak” hangulatingadozás

Ingerlékenység, dühkitörések, mély szomorúság vagy szorongás. A premenstruációs diszfóriás zavar jelentősen befolyásolhatja a mindennapi működést, a párkapcsolatot és a munkateljesítményt is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu