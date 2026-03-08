„Minden nap megtapasztaljuk a nőkben rejlő erőt” – Tabuk nélkül válaszolnak mindenre a Nődokik

Fogamzásgátlás, intimitás, menstruáció vagy menopauza? Legyen szó bármelyikről, Dr. Csirzó Ádámnak, Dr. Czébely-Lénárt Andrásnak és Dr. Baradács Istvánnak nem okoz nehézséget, hogy őszintén, tabuk nélkül beszéljenek róluk. A három fiatal nőgyógyász - azaz a Nődokik - a munkahelyen találkozott egymással, ahol hamar kiderült, hogy hasonlóan látják a világot és az orvoslást is.
Nődokik: „Az első szülés sorsfordító pillanat”
- A Nődokik TikTok csatornájának ötlete 2024-ben fogalmazódott meg Dr. Csirzó Ádám, Dr. Czébely-Lénárt András és Dr. Baradács István gondolataiban.
- A három szülész-nőgyógyász szakorvos úgy döntött, hogy a közösségi média segítségével nőgyógyászati témában szeretnék edukálni az embereket.
- Azóta már több mint 80 ezren követik őket a TikTok-on, videóikat többszázezren lájkolják és rendszeresen tartanak előadásokat is a témában.
- Nőnapi interjúnkban mesélnek a kezdetekről és arról, mit jelent számukra ez az ünnep nőgyógyászként.
A három szülész-nőgyógyász bár különböző személyiséggel és szakmai úttal rendelkezik, a közös értékrend összeköti őket, ahogyan a szakmájuk iránti elhivatottság és rajongás is. Az, hogy gyógyítani szeretnének, már jóval az egyetem előtt egyértelmű volt számukra, de a szakirányt akkor még nem tudták.
Az első szülés szinte minden orvostanhallgató számára sorsfordító pillanat. Ilyenkor dől el igazán, hogy valaki biztosan nem ezt az utat választja, vagy éppen ellenkezőleg: végérvényesen elköteleződik mellette. Nálunk az utóbbi történt. Mindhármunkat mélyen megérintett az a különleges, egyszerre szakmai és emberi intenzitás, amit az első szülésnél tapasztaltunk. Így vált egyértelművé, hogy a szülészet-nőgyógyászat lesz a hivatásunk
– mesélik a Nődokik, akik akkor lettek barátok, amikor együtt dolgoztak.
„Már az első beszélgetések során éreztük, hogy hasonló szemléletet képviselünk. A közös műszakokból szakmai beszélgetések, majd egyre inkább baráti találkozások lettek a kórház falain kívül is" – mesélik.
Három ilyen elhivatott szakembernek pedig nem is kell sok ahhoz, hogy valami igazán nagyot hozzanak létre.
„Fontosnak éreztük, hogy a női egészség kérdéseiről szóló, tabuk nélküli szakmai beszélgetések ne álljanak meg a rendelő ajtajánál, hanem az online platformok segítségével minél több érdeklődőhöz eljussanak" – részletezik a doktor urak. Így találták ki a Nődokik formációt.
„Nincs olyan, hogy kínos kérdés egy nőgyógyásznál”
A három szakember a zászlajára tűzte, hogy a közösségi média felületek segítségével olyan női dolgokról is nyíltan beszélnek, amik eddig tabunak számítottak. A Nődokik videós tartalomgyártásba fogtak, és őszintén tájékoztatják a nézőket mindenről, ami a nőgyógyászattal és a női egészséggel kapcsolatos.
A nézői kérdésekre is őszintén felelnek, ezzel segítve, hogy többé ne legyen kínos semmilyen téma. De nemcsak a videós edukációból áll a közös munka, saját magánrendelésük is van.
„Az egyetem alatti éveket nem számolva már több, mint 5 éve dolgozunk aktívan a szülészet-nőgyógyászat területén. Szerencsére jól kiegészítjük egymást: Ádám elsősorban az endometriózisra fókuszál, Pisti az endometriózis mellett főként a női hormonális rendellenességekkel foglalkozik, én pedig a miómák területén mélyültem el. Így nemcsak barátság, hanem szakmai egymásra épülés is összeköt bennünket" – részletezi Andris.
A nőgyógyászok természetesen gyakran megkapják a kérdést, hogyan tudják az orvosok és a páciensek megőrizni a szakmai kereteket és a komfortérzetet egy intim vizsgálati helyzetben.
A rendelőben számunkra kizárólag a páciens egészsége, panaszai és biztonsága áll a középpontban. Nőgyógyász szakorvosként a női testet gyógyítandó egészségügyi kérdésként látjuk, teljes szakmai felelősséggel és tisztelettel. Persze az természetes, hogy egy nőgyógyászati vizsgálat hordozhat feszültséget vagy zavart a páciensben, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy empátiával, nyugodt kommunikációval és egyértelmű tájékoztatással enyhítjük ezeket a helyzeteket
– mesélik a nőgyógyászok, hogyan próbálják oldani a páciensek zavarát. Hiszen a Nődokiknál nincs olyan, hogy kínos kérdés vagy téma.
„A női egészséggel kapcsolatos kérdéseknek nem szabadna tabunak lenniük! A hallgatás sokszor késlelteti a segítségkérést, miközben számos nőgyógyászati probléma időben felismerve jól kezelhető" – térnek ki rá.
„Számunkra nagyon fontos ez a dátum”
Március 8. különleges nap a dokik számára. Nemcsak munkájukból adódóan, de a magánéletben is.
Ilyenkor édesanyáinkat, nagymamáinkat, lánytestvéreinket és párjainkat köszöntjük, azokat a nőket, akik életünk fontos támaszai és formálói. Általában virággal kedveskedünk nekik ilyenkor. Ádám számára ez a nap pedig már a kislányáról is szól. Fontos ez a dátum, hiszen minél mélyebben látunk bele a női működés összetettségébe – legyen szó várandósságról, műtéti megpróbáltatásról vagy hosszú gyógyulási folyamatról –, annál nagyobb tisztelettel fordulunk feléjük. A szülőszobán és az osztályon nap mint nap megtapasztaljuk azt a női erőt és kitartást, ami sokszor szavakkal nehezen leírható. Amikor egy 12 órás vajúdást követően másnap találkozunk a folyosón az édesanyával, aki fáradtan, de mosollyal az arcán ápolja a pici babáját. Ezek a pillanatok minden nap emlékeztetnek bennünket arra, milyen rendkívüli belső tartás és erő rejlik a hölgyekben. Ebből az alkalomból tehát azt üzenjük a magyar nőknek, hogy becsüljék meg saját erejüket, figyeljenek a testük jelzéseire, és merjenek kérdezni, segítséget kérni. A tudatos egészségmegőrzés nem önzés, hanem felelősség, önmagukért és azokért is, akik számítanak rájuk. Mert az egészség nem ajándék, sokkal inkább felelősség, amely megérdemli a figyelmet
– zárják gondolataikat a fiatal nőgyógyászok.
Afrikában is segíteni szeretnék a hölgyeket
Dr. Baradács István 2025 novemberében Ghánába látogatott, hogy ott segítsen a hozzá fordulókon.
– Nem turistaként érkeztem Afrikába, hanem orvosként. Egy olyan közegbe, ahol a női egészségügyi ellátás sok tekintetben komoly kihívásokkal küzd. Már az első napon a mélyvízbe kerültem: császármetszések, sürgős beavatkozások és intenzív kórházi munka várt. Az út azonban nemcsak próbatétel volt, hanem rendkívüli inspiráció is: megtapasztalni a helyi orvosok szakmai nyitottságát, tanulni vágyását és az emberi kapcsolatok erejét, amely Ghánában áthatja a betegellátást. Ez a tapasztalat is azt erősítette meg bennünk, hogy a megelőzés, az edukáció és a korszerű ellátás életeket formál, függetlenül attól, melyik kontinensen él valaki – meséli Pisti, aki 2026-ban a 100 Afrikai Anya projektjét fogja megvalósítani Ghánában, hogy változást hozhasson a térség egészségügyi ellátásába. Célja, hogy hosszútávon legalább 100 afrikai édesanya egészségügyi ellátását segítse elő tudásátadással, képzéssel és gyakorlati jelenléttel.
