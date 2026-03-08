„Minden nap megtapasztaljuk a nőkben rejlő erőt” – Tabuk nélkül válaszolnak mindenre a Nődokik

Fogamzásgátlás, intimitás, menstruáció vagy menopauza? Legyen szó bármelyikről, Dr. Csirzó Ádámnak, Dr. Czébely-Lénárt Andrásnak és Dr. Baradács Istvánnak nem okoz nehézséget, hogy őszintén, tabuk nélkül beszéljenek róluk. A három fiatal nőgyógyász - azaz a Nődokik - a munkahelyen találkozott egymással, ahol hamar kiderült, hogy hasonlóan látják a világot és az orvoslást is.

A három fiatal szülész-nőgyógyász szakorvos minden kérdésre őszintén felel a női egészséggel kapcsolatban.

Forrás: Fotó: Tárczy Eszter

Nődokik: „Az első szülés sorsfordító pillanat”

A Nődokik TikTok csatornájának ötlete 2024-ben fogalmazódott meg Dr. Csirzó Ádám, Dr. Czébely-Lénárt András és Dr. Baradács István gondolataiban.

A három szülész-nőgyógyász szakorvos úgy döntött, hogy a közösségi média segítségével nőgyógyászati témában szeretnék edukálni az embereket.

Azóta már több mint 80 ezren követik őket a TikTok-on, videóikat többszázezren lájkolják és rendszeresen tartanak előadásokat is a témában.

Nőnapi interjúnkban mesélnek a kezdetekről és arról, mit jelent számukra ez az ünnep nőgyógyászként.

A három szülész-nőgyógyász bár különböző személyiséggel és szakmai úttal rendelkezik, a közös értékrend összeköti őket, ahogyan a szakmájuk iránti elhivatottság és rajongás is. Az, hogy gyógyítani szeretnének, már jóval az egyetem előtt egyértelmű volt számukra, de a szakirányt akkor még nem tudták.

Az első szülés szinte minden orvostanhallgató számára sorsfordító pillanat. Ilyenkor dől el igazán, hogy valaki biztosan nem ezt az utat választja, vagy éppen ellenkezőleg: végérvényesen elköteleződik mellette. Nálunk az utóbbi történt. Mindhármunkat mélyen megérintett az a különleges, egyszerre szakmai és emberi intenzitás, amit az első szülésnél tapasztaltunk. Így vált egyértelművé, hogy a szülészet-nőgyógyászat lesz a hivatásunk

– mesélik a Nődokik, akik akkor lettek barátok, amikor együtt dolgoztak.

„Már az első beszélgetések során éreztük, hogy hasonló szemléletet képviselünk. A közös műszakokból szakmai beszélgetések, majd egyre inkább baráti találkozások lettek a kórház falain kívül is" – mesélik.

Három ilyen elhivatott szakembernek pedig nem is kell sok ahhoz, hogy valami igazán nagyot hozzanak létre.

„Fontosnak éreztük, hogy a női egészség kérdéseiről szóló, tabuk nélküli szakmai beszélgetések ne álljanak meg a rendelő ajtajánál, hanem az online platformok segítségével minél több érdeklődőhöz eljussanak" – részletezik a doktor urak. Így találták ki a Nődokik formációt.