Kedvenced a fekete ruha? Ezt árulja el személyiségedről

Az ősz beköszöntével egyre többen veszik elő az egyik legmegosztóbb színben, a feketében pompázó ruhadarabjaikat. Sokan azonban még a legnagyobb kánikulában is ragaszkodnak kedvenc sötét árnyalatukhoz, ruhatáruk uralkodó színe a fekete. Aki legszívesebben ilyen színű ruhába öltözik, személyiségéről is izgalmas dolgokat leplez le a fekete szín jelentése.

Ha neked is a fekete ruha a favoritod, jól figyelj, mert izgalmas dolgot árul el rólad a fekete szín jelentése

Forrás: Westend61

Színek pszichológiája: a fekete szín jelentése az öltözködésben

Maga Coco Chanel is megmondta: egy kis női fekete ruhával soha nem lőhetünk mellé. Ennek a stíluson felül mélyebb jelentése is lehet, ugyanis a fekete szín jelentése a hatalmat, presztízst, eleganciát szimbolizálja, jókora misztikummal nyakon öntve.

Aki rendszeresen feketét visel, azt akarja, hogy komolyan vegyék, ambiciózus személy, nem lehet céljaitól eltántorítani.

Nem akarsz állandóan a figyelem középpontjában lenni, mivel kellő magabiztosság és önbizalom van a tarsolyodban ahhoz, hogy semmit se kelljen bizonygatni. Inkább a háttérből figyeled az eseményeket, hogy akkor lépj porondra, amikor szükséges. Ez a szín egyfajta biztonságérzetet is ad, összeszedettnek, stabilabbnak érzik magukat tőle az emberek.

Eleganciát, függetlenséget, szofisztikáltságot tükröz, azonban mint minden a világon, a fekete ruha üzenetének is megvannak a maga árnyoldalai.

A fekete ruha negatív üzenete?

A fekete szín jelentése ugyanakkor a pesszimizmust, gyászt is magában hordozza, emellett érzelmi zárkózottságot is jelezhet.

Akinek még a zoknija, fehérneműje is fekete – és tisztasági betétből is csak azért vesz fehéret, mert nem kapható feketében – jószerivel nyugtalan, nehezen bír koncentrálni.

Introvertált személyiségek is előszeretettel bújnak fekete ruhadarabokba, hogy kerüljék a terhelő reflektorfényt. Sokan tüntetik fel negatív fényben ezt a személyiségtípust, pedig számos értéke van, például az, hogy a felszín helyett szeret a dolgok mélyére látni, betartva határait.

Ami leginkább számít az az, hogy mivel viseljük a feketét: egy mutatós, színes ékszerrel például egészen más a kisugárzásunk, mintha észrevétlen fémszínű ékszereket hordanánk. Éppen emiatt lényeges odafigyelni arra, hogy milyen kiegészítőkkel kombináljuk kedvenc fekete ruhadarabunkat.