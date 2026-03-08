Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A sportoló özvegye az Instagramon törte meg a csendet. Szigligeti Ivett fájdalma hatalmas: soha nem engedték el egymás kezét Dudás Mikivel.

Az egész országot lesújtotta Dudás Miki halála. A világbajnok kajakozó január 5-én hunyt el. Özvegye, gyerekei édesanyja, Szigligeti Ivett Instagram-profilja feketébe borult, most pedig egy bejegyzésben törte meg a csendet és reagált a szóbeszédre. 

Az egész országot lesújtotta Dudás Miki halála
Szigligeti Ivett nem tudta, hogyan élhetnek tovább Dudás Miki elvesztése után 

Szigligeti Ivett arról is ír, hogy Dudás Miki halála óta rengeteg támogatást kaptak, de a szerelme hiányát semmi nem pótolhatja Összetört és nem tudta, hogyan lesznek képesek majd tovább élni egy ekkora fájdalommal − írja a Bors. Azt is megosztotta, hogy a tragédia óta sokan bántották, és alaptalan pletykák is felröppentek, de leszögezte, hogy a hullámvölgyek ellenére soha nem engedték el egymás kezét. Szigligeti Ivett most megpróbál a gyerekeire és jövőre koncentrálni, valamint visszatér a közösségimédia-felületekre, bár számít rá, hogy azért majd kap hideget-meleget. 

Valentin-napon is megemlékezett szerelméről

Ivett akkor egy fekete-fehér családi fotót posztolt az Instagram-oldalán, amelyben kifejtette, milyen gondolatok és érzések kavarognak benne az elmúlt hetekben. Szívhez szóló üzenetében arról írt, hogy Miki ott marad örökre a szívükben, velük van a gyermekeik mosolyában és a múlhatatlan szerelmükben.

