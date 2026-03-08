Az egész országot lesújtotta Dudás Miki halála. A világbajnok kajakozó január 5-én hunyt el. Özvegye, gyerekei édesanyja, Szigligeti Ivett Instagram-profilja feketébe borult, most pedig egy bejegyzésben törte meg a csendet és reagált a szóbeszédre.
Szigligeti Ivett nem tudta, hogyan élhetnek tovább Dudás Miki elvesztése után
Szigligeti Ivett arról is ír, hogy Dudás Miki halála óta rengeteg támogatást kaptak, de a szerelme hiányát semmi nem pótolhatja Összetört és nem tudta, hogyan lesznek képesek majd tovább élni egy ekkora fájdalommal − írja a Bors. Azt is megosztotta, hogy a tragédia óta sokan bántották, és alaptalan pletykák is felröppentek, de leszögezte, hogy a hullámvölgyek ellenére soha nem engedték el egymás kezét. Szigligeti Ivett most megpróbál a gyerekeire és jövőre koncentrálni, valamint visszatér a közösségimédia-felületekre, bár számít rá, hogy azért majd kap hideget-meleget.
Valentin-napon is megemlékezett szerelméről
Ivett akkor egy fekete-fehér családi fotót posztolt az Instagram-oldalán, amelyben kifejtette, milyen gondolatok és érzések kavarognak benne az elmúlt hetekben. Szívhez szóló üzenetében arról írt, hogy Miki ott marad örökre a szívükben, velük van a gyermekeik mosolyában és a múlhatatlan szerelmükben.
