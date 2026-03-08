Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
plasztikai műtét

A divat mindenek felett? A Hamupipőke-műtét a legújabb őrület

Collection ChristopheL via AFP - WALT DISNEY PRODUCTIONS
plasztikai műtét bütyök hamupipőke
Bába Dorottya
2026.03.08.
Kellemetlen dolog, amikor kinézünk egy csini topánkát, de lábfejünk nem akar beleférni. Megbékélhetünk sorsunkkal, ám az igazi divatőrültek inkább bejelentkeznek egy Hamupipőke-műtétre!

A Disney-ből ismert hercegnős mesék általában egy sötét eredettörténet felhígított változatai. Erre mi sem lenne jobb példa, mint Hamupipőke története, amiben irigy mostohanővérei saját lábfejüket csonkítják meg, hogy belepasszírozzák az üvegcipőbe. Úgy tűnik sok nő róluk vesz példát, mivel ijesztően megugrott az ún. Hamupipőke-műtétek száma. Valóban ilyen sokat számítana a divat, hogy megéri miatta sebészkés alá feküdni?

Hamupipőke-műtét célja
A Hamupipőke-műtét célja az, hogy a láb beférjen az üvegcipőbe.
Forrás: Shutterstock

Hamupipőke-műtét divatrajongóknak

  • A lábfej csontjainak átrendezésével, bütykök eltüntetésével, lábujjrövidítéssel alakítják át a láb formáját.
  • A Hamupipőke-műtét célja, hogy felmenjenek a lábra a dizájnercipők, illetve fájdalomcsökkentés, esztétika.
  • Számos kockázata van a beavatkozásnak.

Mi fán terem a Hamupipőke-műtét?

Régóta ismert beavatkozás, amikor eltávolítják a nagylábujjon lévő bütyköt, de szintén kelendő portéka a plasztikai sebészeteken a lábujj-kiegyenesítés. Az ezek metszéspontját jelentő legújabb hóbort olyan abszurd, hogy a tündefül-operációk mellett rögtön helyett kapott a bizarr esztétikai műtétek listáján.

Ez nem más, mint a Hamupipőke-műtét, melynek pontosan az a célja, mint amit az ember elképzel: férjen bele a lábfej a dizájnercipőkbe.

A beavatkozás során nemcsak az esetleges bütyköt, kalapácsujjat tüntetik el, de a lábujjakat is kiegyenesítik, szükség esetén rövidítik, a csontok és szövetek formázásával pedig a lábfej szélességét is képesek csökkenteni. Így nemcsak belefér a láb a legkisebb cipőbe is, de még jól is mutat benne, a Tiktokon és Instagramon egyre többen esküsznek rá. (Lehet, hogy a "Hamupipőke mostohanővére-műtét" megevezés pontosabb lenne?)

Rémmesék plasztikája: a plasztikai műtét mellékhatásai

Amellett, hogy egy ilyen műtét ára többe kerülhet, mint egy dizájnercipő, a felépülési időszak sem túl kellemes és számolni kell az esetleges szövődményekkel. Fertőzés, hegesedés, sebgyógyulási zavarok, idegkárosodás, vérrögképződés is a kockázatok között szerepel, ami szinte valamennyi esztétikai beavatkozással együtt járhat.

Gyógytornász szolgáltatásainak igénybevétele is szükséges lehet a rehabilitáció során, azonban érdekes mellékhatás lehet még a járási stílus megváltozása. Éppen ezen okok miatt a Hamupipőke-műtét igen megosztó, amit az is alátámaszt, hogy számos plasztikai sebész is a beavatkozás ellen van. Nehéz igazságot tenni, mindenesetre annak fényében, hogy milyen furcsa műtétek léteznek ezen felül is, egy hasonló beavatkozás megjelenése majdhogynem matematikai szükségszerűség volt.

Hamupipőke üvegcipője a plasztikai sebészeten

Egy mívesen megtervezett cipő és esztétikus lábfej mindenki álma, ám jogosan tarthatják túlzásnak, ha csak ezért valaki képes sebészkés alá feküdni. Ugyanis a Hamupipőke-műtét drága és kockázatos hóbort, ami további problémák forrása lehet.

Olvass további furcsa plasztikai műtétekről:

Hercegnőorr-plasztika a legújabb trend – Mindenki Katalin hercegné orrát akarja!

A Katalin hercegné iránti rajongás extrém mértéket ölt. Most már nem csak haját, ruháit, de hercegnő-orrát is koppintják, amiért megrohamozták a plasztikai sebészeteket.

Csak erős idegzetűeknek! Szó szerint bűzlik Kim Kardashian hátsója – Ez az oka

Egyes hírességek hátsója önálló entitássá vált. Csakhogy a szerencsés (?) kiválasztottak, akik élőben is megcsodálhatták Cardi B vagy Kim Kardashian fenekét, orrfacsaró szagokról számoltak be.

A világ legnagyobb arcú nője megmutatta, hogy nézett ki a plasztikai műtétek előtt

Egy ukrán modell teljesen eltorzította magát a plasztikai beavatkozásokkal, olyannyira, hogy szinte már ő sem ismeri meg magát a műtét előtti képeken.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu