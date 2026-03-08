A divat mindenek felett? A Hamupipőke-műtét a legújabb őrület

A Disney-ből ismert hercegnős mesék általában egy sötét eredettörténet felhígított változatai. Erre mi sem lenne jobb példa, mint Hamupipőke története, amiben irigy mostohanővérei saját lábfejüket csonkítják meg, hogy belepasszírozzák az üvegcipőbe. Úgy tűnik sok nő róluk vesz példát, mivel ijesztően megugrott az ún. Hamupipőke-műtétek száma. Valóban ilyen sokat számítana a divat, hogy megéri miatta sebészkés alá feküdni?

A Hamupipőke-műtét célja az, hogy a láb beférjen az üvegcipőbe.

Forrás: Shutterstock

Hamupipőke-műtét divatrajongóknak A lábfej csontjainak átrendezésével, bütykök eltüntetésével, lábujjrövidítéssel alakítják át a láb formáját.

A Hamupipőke-műtét célja, hogy felmenjenek a lábra a dizájnercipők, illetve fájdalomcsökkentés, esztétika.

Számos kockázata van a beavatkozásnak.

Mi fán terem a Hamupipőke-műtét?

Régóta ismert beavatkozás, amikor eltávolítják a nagylábujjon lévő bütyköt, de szintén kelendő portéka a plasztikai sebészeteken a lábujj-kiegyenesítés. Az ezek metszéspontját jelentő legújabb hóbort olyan abszurd, hogy a tündefül-operációk mellett rögtön helyett kapott a bizarr esztétikai műtétek listáján.

Ez nem más, mint a Hamupipőke-műtét, melynek pontosan az a célja, mint amit az ember elképzel: férjen bele a lábfej a dizájnercipőkbe.

A beavatkozás során nemcsak az esetleges bütyköt, kalapácsujjat tüntetik el, de a lábujjakat is kiegyenesítik, szükség esetén rövidítik, a csontok és szövetek formázásával pedig a lábfej szélességét is képesek csökkenteni. Így nemcsak belefér a láb a legkisebb cipőbe is, de még jól is mutat benne, a Tiktokon és Instagramon egyre többen esküsznek rá. (Lehet, hogy a "Hamupipőke mostohanővére-műtét" megevezés pontosabb lenne?)

Rémmesék plasztikája: a plasztikai műtét mellékhatásai

Amellett, hogy egy ilyen műtét ára többe kerülhet, mint egy dizájnercipő, a felépülési időszak sem túl kellemes és számolni kell az esetleges szövődményekkel. Fertőzés, hegesedés, sebgyógyulási zavarok, idegkárosodás, vérrögképződés is a kockázatok között szerepel, ami szinte valamennyi esztétikai beavatkozással együtt járhat.

Gyógytornász szolgáltatásainak igénybevétele is szükséges lehet a rehabilitáció során, azonban érdekes mellékhatás lehet még a járási stílus megváltozása. Éppen ezen okok miatt a Hamupipőke-műtét igen megosztó, amit az is alátámaszt, hogy számos plasztikai sebész is a beavatkozás ellen van. Nehéz igazságot tenni, mindenesetre annak fényében, hogy milyen furcsa műtétek léteznek ezen felül is, egy hasonló beavatkozás megjelenése majdhogynem matematikai szükségszerűség volt.

Hamupipőke üvegcipője a plasztikai sebészeten Egy mívesen megtervezett cipő és esztétikus lábfej mindenki álma, ám jogosan tarthatják túlzásnak, ha csak ezért valaki képes sebészkés alá feküdni. Ugyanis a Hamupipőke-műtét drága és kockázatos hóbort, ami további problémák forrása lehet.

