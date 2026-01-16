Ahhoz, hogy valaki igazán vonzó nő legyen, elsősorban nem a külsőségekre, hanem belső értékekre érdemes koncentrálni. Mert legyen valaki bármilyen szép, aki hosszú távú kapcsolatot akar, ahol egyenlő felekként egészítik ki egymást partnerével, egy gyengébb jellem nem a megfelelő jelöltek figyelmét kelti fel. Azok a nők, akik tartósan képesek fenntartani a férfiak érdeklődését, bizonyos szokatlan szokásokat követnek. Ezekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

A vonzó nők olykor meglepő tulajdonságaikkal vonzzák a férfiakat.

Forrás: Getty Images

Mitől vonzó egy nő? Az igényes külső jó kezdés, de önmagában nem elég.

Egy igazán vonzó nő legalább annyi energiát fordít a személyisége fejlesztésére, mint a ruházkodásra, sminkelésre.

Magukra adó, vonzó nők 5 jellemző szokása

A férfi figyelem felkeltéséhez sokszor egészen különös eszközök kellenek. Meglepő, de az öltözködés, smink, előnyös testrészek kidomborítása hosszú távon nem elég. (Azért nem érdemes elvetni ezeket a praktikákat.)

1. Nem kajtatnak figyelem után

Sokan mindenáron fel akarják hívni magukra az ellenkező nem figyelmét, hangsúlyozva, ők aztán nem olyanok, mint a többi. Az angol nyelvterületen csak „pick me girl” néven elhíresült jelenség esetén gyakori, hogy a nő szinte feladja valós személyiségét. Csakhogy a férfiak az öntudatos, önbizalommal teli nőkhöz vonzódnak, akik tisztában vannak erősségeikkel, gyengeségeikkel – A figyelem állandó kunyerálása pedig ezzel ellentétes jeleket küld.

2. Nyitottság

Hogyha valaki tisztában van önmagával és széles látókörű, máris jó pontot szerzett a férfiak körében, hisz egy ilyen nő kalandvágyó, aki másokhoz is képes alkalmazkodni. Egy hosszú távú kapcsolat fenntartásához ugyanis kompromisszumok kellenek, de közösen is kell fejlődni. Beszűkült világlátással és a komfortzónához való ragaszkodással azonban mindez nem lenne lehetséges.

A nyitottság azonban nem keverendő össze a hiszékenységgel.

3. Betartja a saját határait

Az érzelmi érettség egyik csalhatatlan jele, a határok meghúzása, valamint azok következetes betartása. Ez kifejezetten vonzó lehet egy nőben, hisz azt üzenjük a külvilág felé, hogy fejlett az önismeretünk, nem félünk kiállni önmagunkért, független, erős nők vagyunk. Nem kell hát félni nemet mondani, hisz olykor egy ilyen tett lehet az, ami segít megítélni a férfinak, hogy érdemes-e a nővel hosszú távon tervezni.