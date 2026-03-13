2026. márc. 13., péntek

A fenntartható jövő ízei – fedezze fel a Lidl biokínálatát

Napjainkban egyre többen keresnek olyan élelmiszereket, amelyek nemcsak ízletesek és megbízható minőségűek, hanem előállításuk során a környezet védelme is kiemelt szerepet kap. Egyre fontosabbá válik a mindennapok során, hogy tudatos és fenntartható döntéseket hozhassunk. A biotermékek pedig ezt a szemléletet képviselik: középpontjukban a fenntarthatóság, az átláthatóság és a felelős gazdálkodás áll.

Erre a megközelítésre épül a Lidl Magyarország biokínálata is. Az áruházlánc polcain található ökológiai minősítésű élelmiszerek szigorú előírások szerint készülnek. A gyártás során nem alkalmazhatók géntechnológiával módosított alapanyagok, a termesztésben tilos a szintetikus növényvédő szerek használata, és kizárólag ellenőrzött, engedélyezett összetevők kerülhetnek a termékekbe. A termeléstől az értékesítésig minden lépést független tanúsító szervezetek felügyelnek, így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy természetes eredetű, ellenőrzött forrásból származó élelmiszereket választanak.

Mitől bió egy élelmiszer?

Az ökológiai gazdálkodás és a bio minősítés az Európai Unió egységes szabályozásán alapul. Az „ökológiai”, „bio” vagy „öko” jelölés csak akkor kerülhet egy termékre, ha a teljes folyamat – a termesztéstől a feldolgozáson át a forgalmazásig – megfelel az előírásoknak.

A Lidl célja, hogy vásárlóinak széles, folyamatosan bővülő biokínálatot biztosítson. A friss zöldségek, gyümölcsök és feldolgozott élelmiszerek mögött következetes minőségbiztosítás és átlátható termelési folyamatok állnak. A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kap a talaj termőképességének megőrzése és a biológiai sokféleség védelme, ami hosszú távon a környezet állapotára is kedvezően hat.

Az ökológiai gazdálkodás alapjai

A biozöldségek és -gyümölcsök termesztése szigorú uniós szabályozás szerint történik. A gazdálkodók kizárólag az uniós jogszabályban engedélyezett növényvédő és tápanyag-utánpótló készítményeket használhatnak, miközben a GMO-k, azaz a génmódosított szervezetek – pl. a vetőmagok esetében – alkalmazása tilos. A termőterületeknek kötelező átállási időszakon kell átesniük, a teljes ellátási láncot pedig rendszeres, független ellenőrzések felügyelik.

A feldolgozott bioélelmiszerek – például gyümölcslevek vagy lekvárok – esetében szintén csak a szabályozásban engedélyezett összetevők használhatók fel.

Miért érdemes bioterméket választani?

  • Az ökológiai gazdálkodás szigorú uniós szabályok szerint működik, így garantált az ellenőrzött minőség.
  • A hatóságok a termeléstől az értékesítésig folyamatosan felügyelik a teljes folyamatot.
  • Az Európai Unió bió logója segít gyorsan és könnyen eligazodni a boltok polcain.
  • Az ökológiai termelés kizárja a géntechnológiával módosított alapanyagok használatát.
  • A gazdálkodók korlátozottan alkalmazhatnak szintetikus növényvédő szereket és műtrágyákat.
  • A termelők vetésforgóval és természetes módszerekkel óvják a talaj termőképességét.
  • A gazdálkodási gyakorlat támogatja a természetes élővilág fennmaradását és a biológiai sokféleséget.
  • Az állati eredetű termékek előállításakor szigorú állatjóléti és tartási előírásokat követnek.
  • A feldolgozás során kizárólag jóváhagyott adalékanyagokat használhatnak.
  • A biotermékek választásával a vásárlók a fenntarthatóbb mezőgazdaság gyakorlatok támogatásához járulhatnak hozzá.

A fenntartható táplálkozás előnyei

Szabó Adri, a Lidl dietetikusa szerint a biogazdálkodásban nem lehet talajt kizsigerelő módon, monokultúrában termelni. Ez jobb tápanyaggazdagságot nyújthat a növényeknek, és így az embernek.

Hogyan ismerhetők fel a hiteles biotermékek?

A csomagolás zöld színe önmagában nem jelent garanciát. Érdemes azokra a tanúsítványokra figyelni, amelyek hitelesen igazolják a termék ökológiai eredetét. Ilyenek például:

  • Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (HU-ÖKO-01)
  • Bio Garancia Kft. (HU-ÖKO-02)
  • Bio Siegel
  • Demeter (biodinamikus)
  • EU Organic (zöld alapon fehér csillagokból kirakott levél)

Növekvő lehetőségek a hazai piacon

A Lidl Körforgás Magazinban Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezetője elmondta, hogy szerinte Magyarországon jelentős fejlődési potenciál rejlik a bioágazatban. Látszik, hogy a biotermékek értékesítésében a diszkontláncoknál látható a legnagyobb növekedés. Bízunk benne, hogy ez folytatódik, mert most kb. egy százalékát teszi ki a hazai  biotermék-fogyasztás az összes élelmiszer-vásárlásnak, de az értékesítése évről évre növekszik. A legfrissebb adatok szerint a hazai biotermékek kiskereskedelmi forgala évente átlagosan mintegy 18 százalékkal növekszik.  

Tudatos döntés a jövőért

A biotermékek kínálatának bővítése  a Lidl fenntarthatósági törekvéseinek fontos eleme. A biológiai sokféleség védelme, a körforgásos gazdaság erősítése, a klímavédelmi intézkedések és a felelős alapanyag-beszerzés egymást kiegészítve szolgálják a hosszú távú célokat.

A biotermékek választása ezért több mint egyszerű bevásárlási döntés: olyan lépés, amely egyszerre járul hozzá  az egészségtudatos életmód és a természet megóvásának támogatásához. .

A részletes fenntarthatósági programokról és az elért eredményekről a Lidl Körforgás Magazin oldalán olvashat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu