A fenntartható jövő ízei – fedezze fel a Lidl biokínálatát

Erre a megközelítésre épül a Lidl Magyarország biokínálata is. Az áruházlánc polcain található ökológiai minősítésű élelmiszerek szigorú előírások szerint készülnek. A gyártás során nem alkalmazhatók géntechnológiával módosított alapanyagok, a termesztésben tilos a szintetikus növényvédő szerek használata, és kizárólag ellenőrzött, engedélyezett összetevők kerülhetnek a termékekbe. A termeléstől az értékesítésig minden lépést független tanúsító szervezetek felügyelnek, így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy természetes eredetű, ellenőrzött forrásból származó élelmiszereket választanak.
Mitől bió egy élelmiszer?
Az ökológiai gazdálkodás és a bio minősítés az Európai Unió egységes szabályozásán alapul. Az „ökológiai”, „bio” vagy „öko” jelölés csak akkor kerülhet egy termékre, ha a teljes folyamat – a termesztéstől a feldolgozáson át a forgalmazásig – megfelel az előírásoknak.
A Lidl célja, hogy vásárlóinak széles, folyamatosan bővülő biokínálatot biztosítson. A friss zöldségek, gyümölcsök és feldolgozott élelmiszerek mögött következetes minőségbiztosítás és átlátható termelési folyamatok állnak. A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kap a talaj termőképességének megőrzése és a biológiai sokféleség védelme, ami hosszú távon a környezet állapotára is kedvezően hat.
Az ökológiai gazdálkodás alapjai
A biozöldségek és -gyümölcsök termesztése szigorú uniós szabályozás szerint történik. A gazdálkodók kizárólag az uniós jogszabályban engedélyezett növényvédő és tápanyag-utánpótló készítményeket használhatnak, miközben a GMO-k, azaz a génmódosított szervezetek – pl. a vetőmagok esetében – alkalmazása tilos. A termőterületeknek kötelező átállási időszakon kell átesniük, a teljes ellátási láncot pedig rendszeres, független ellenőrzések felügyelik.
A feldolgozott bioélelmiszerek – például gyümölcslevek vagy lekvárok – esetében szintén csak a szabályozásban engedélyezett összetevők használhatók fel.
Miért érdemes bioterméket választani?
- Az ökológiai gazdálkodás szigorú uniós szabályok szerint működik, így garantált az ellenőrzött minőség.
- A hatóságok a termeléstől az értékesítésig folyamatosan felügyelik a teljes folyamatot.
- Az Európai Unió bió logója segít gyorsan és könnyen eligazodni a boltok polcain.
- Az ökológiai termelés kizárja a géntechnológiával módosított alapanyagok használatát.
- A gazdálkodók korlátozottan alkalmazhatnak szintetikus növényvédő szereket és műtrágyákat.
- A termelők vetésforgóval és természetes módszerekkel óvják a talaj termőképességét.
- A gazdálkodási gyakorlat támogatja a természetes élővilág fennmaradását és a biológiai sokféleséget.
- Az állati eredetű termékek előállításakor szigorú állatjóléti és tartási előírásokat követnek.
- A feldolgozás során kizárólag jóváhagyott adalékanyagokat használhatnak.
- A biotermékek választásával a vásárlók a fenntarthatóbb mezőgazdaság gyakorlatok támogatásához járulhatnak hozzá.
A fenntartható táplálkozás előnyei
Szabó Adri, a Lidl dietetikusa szerint a biogazdálkodásban nem lehet talajt kizsigerelő módon, monokultúrában termelni. Ez jobb tápanyaggazdagságot nyújthat a növényeknek, és így az embernek.
Hogyan ismerhetők fel a hiteles biotermékek?
A csomagolás zöld színe önmagában nem jelent garanciát. Érdemes azokra a tanúsítványokra figyelni, amelyek hitelesen igazolják a termék ökológiai eredetét. Ilyenek például:
- Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (HU-ÖKO-01)
- Bio Garancia Kft. (HU-ÖKO-02)
- Bio Siegel
- Demeter (biodinamikus)
- EU Organic (zöld alapon fehér csillagokból kirakott levél)
Növekvő lehetőségek a hazai piacon
A Lidl Körforgás Magazinban Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezetője elmondta, hogy szerinte Magyarországon jelentős fejlődési potenciál rejlik a bioágazatban. Látszik, hogy a biotermékek értékesítésében a diszkontláncoknál látható a legnagyobb növekedés. Bízunk benne, hogy ez folytatódik, mert most kb. egy százalékát teszi ki a hazai biotermék-fogyasztás az összes élelmiszer-vásárlásnak, de az értékesítése évről évre növekszik. A legfrissebb adatok szerint a hazai biotermékek kiskereskedelmi forgala évente átlagosan mintegy 18 százalékkal növekszik.
Tudatos döntés a jövőért
A biotermékek kínálatának bővítése a Lidl fenntarthatósági törekvéseinek fontos eleme. A biológiai sokféleség védelme, a körforgásos gazdaság erősítése, a klímavédelmi intézkedések és a felelős alapanyag-beszerzés egymást kiegészítve szolgálják a hosszú távú célokat.
A biotermékek választása ezért több mint egyszerű bevásárlási döntés: olyan lépés, amely egyszerre járul hozzá az egészségtudatos életmód és a természet megóvásának támogatásához. .
A részletes fenntarthatósági programokról és az elért eredményekről a Lidl Körforgás Magazin oldalán olvashat.