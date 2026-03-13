A fenntartható jövő ízei – fedezze fel a Lidl biokínálatát

Erre a megközelítésre épül a Lidl Magyarország biokínálata is. Az áruházlánc polcain található ökológiai minősítésű élelmiszerek szigorú előírások szerint készülnek. A gyártás során nem alkalmazhatók géntechnológiával módosított alapanyagok, a termesztésben tilos a szintetikus növényvédő szerek használata, és kizárólag ellenőrzött, engedélyezett összetevők kerülhetnek a termékekbe. A termeléstől az értékesítésig minden lépést független tanúsító szervezetek felügyelnek, így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy természetes eredetű, ellenőrzött forrásból származó élelmiszereket választanak.

Mitől bió egy élelmiszer?

Az ökológiai gazdálkodás és a bio minősítés az Európai Unió egységes szabályozásán alapul. Az „ökológiai”, „bio” vagy „öko” jelölés csak akkor kerülhet egy termékre, ha a teljes folyamat – a termesztéstől a feldolgozáson át a forgalmazásig – megfelel az előírásoknak.

A Lidl célja, hogy vásárlóinak széles, folyamatosan bővülő biokínálatot biztosítson. A friss zöldségek, gyümölcsök és feldolgozott élelmiszerek mögött következetes minőségbiztosítás és átlátható termelési folyamatok állnak. A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kap a talaj termőképességének megőrzése és a biológiai sokféleség védelme, ami hosszú távon a környezet állapotára is kedvezően hat.

Forrás: AdobeStock

Az ökológiai gazdálkodás alapjai

A biozöldségek és -gyümölcsök termesztése szigorú uniós szabályozás szerint történik. A gazdálkodók kizárólag az uniós jogszabályban engedélyezett növényvédő és tápanyag-utánpótló készítményeket használhatnak, miközben a GMO-k, azaz a génmódosított szervezetek – pl. a vetőmagok esetében – alkalmazása tilos. A termőterületeknek kötelező átállási időszakon kell átesniük, a teljes ellátási láncot pedig rendszeres, független ellenőrzések felügyelik.

A feldolgozott bioélelmiszerek – például gyümölcslevek vagy lekvárok – esetében szintén csak a szabályozásban engedélyezett összetevők használhatók fel.

Miért érdemes bioterméket választani?

Az ökológiai gazdálkodás szigorú uniós szabályok szerint működik, így garantált az ellenőrzött minőség.

A hatóságok a termeléstől az értékesítésig folyamatosan felügyelik a teljes folyamatot.

Az Európai Unió bió logója segít gyorsan és könnyen eligazodni a boltok polcain.

Az ökológiai termelés kizárja a géntechnológiával módosított alapanyagok használatát.

A gazdálkodók korlátozottan alkalmazhatnak szintetikus növényvédő szereket és műtrágyákat.

A termelők vetésforgóval és természetes módszerekkel óvják a talaj termőképességét.

A gazdálkodási gyakorlat támogatja a természetes élővilág fennmaradását és a biológiai sokféleséget.

Az állati eredetű termékek előállításakor szigorú állatjóléti és tartási előírásokat követnek.

A feldolgozás során kizárólag jóváhagyott adalékanyagokat használhatnak.

A biotermékek választásával a vásárlók a fenntarthatóbb mezőgazdaság gyakorlatok támogatásához járulhatnak hozzá.

A fenntartható táplálkozás előnyei