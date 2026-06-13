Balaton-part, napsütés, olajos lángos és friss limonádé. Ez a legtöbb magyar ember idilli nyárképe. Az viszont biztos, hogy nincsen nyár citrusfélék nélkül! Ha pedig elfogyna a jéghideg limonádé, akkor se aggódj! A citrusos parfümök egyből felfrissítenek még a legmelegebb nyári napokon is.

Próbáld ki te is ezeket a citrusos parfümöket!

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Friss, citrusos parfümök, a nyári napok megmentői

Minden kultúrában más illatjegyek uralkodnak – hiszen más a körülöttük lévő kulturális kontextus. Ám ahhoz kétség sem férhet, hogy egy citromos-narancsos aromát senki nem utasítana el. Az illatjegyek ugyanis nemcsak kultúránként, hanem évszakonként is változnak. Ahogy a gardróbunk lecserélődik a hideg napok után, úgy a bőrünkre se szeretnénk már nehezebb, téliesebb, bekuckózós aromákat fújni a meleg időszakban.

Tavasszal jöhetnek a bimbózó, virágos parfümök, nyáron pedig ideje megidézni a mediterrán hangulatot! A friss, nyári parfümök favoritja ugyanis az olasz macskaköveket és a görög türkizkék öblöket megidéző citrusos aroma.

Legjobb nyári parfümök: TOP 5 citrusos illat

Grapefruitos, frissítő smoothie-k, kandírozott naranccsal díszített nyári koktélok, mennyei, ragacsos, görög sütemény, és még sorolhatnánk. A nyári életérzés elengedhetetlen részei a citrusfélék. És nemcsak a kulináris világban, hanem parfümök terén is. Ha ugyanis egy illatszer csak egy csöppnyi bergamottot, mandarint vagy éppen lime-ot tartalmaz, már frissebb lesz a parfüm aromája.

1. Néroli Amara Eau de Parfum, 75 ml, 90 490 Ft, Douglas 2. Vibe Xerjoff Erba Gold Eau de Parfum, 100 ml. 128 091 Ft, Douglas 3. Versace Yellow Diamond Intense, 30 ml, 21 130 Ft, Notino 4. FURLA Női EdP Radiosa, 30 ml, 13 999 Ft, DM 5. Rose Jam Parfüm Édes, elegáns rózsa és citrom, 30 ml, 33 000 FT, Lush

Forrás: Shutterstock, Douglas, Douglas, Notino, DM, Lush

Úgy szeretnél illatozni, mint egy igazi gyümölcs? Vagy a virágosabb illatjegyeket kedveled, de nyáron szükséged van egy cseppnyi frissességre is, amit csak a citrusfélék tudnak megadni? Bármit is keresel, ezek a termékek minden ízlést és vágyat kiszolgálnak.

Nyári citrusos parfümök – A friss és sikkes hétköznapokért Élvezd a nyári frissességet a legjobb citrusos parfümökkel. Kinek kell a nyári hőségben a nehéz pacsuli? Hagyd, hogy a mediterrán hangulatot idéző gyümölcs elvegye az illat súlyát, és ínycsiklandó aromába burkoljon. Hidd el, minden orr megfordul majd utánad!

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