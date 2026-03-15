Modern rabszolgasors: az open office gátlástalan bántalmazókká változtatta a dolgozókat

Az open office létrehozása mellet két nyomós érv szólt: az egyik a közös gondolkodásra serkentés, a másik pedig a költségcsökkentés. A Linköpingi Egyetem kutatása szerint a nyitott irodákban az előbbi nemhogy nem valósult meg, de erősödött a munkahelyi bullying: a kiközösítés, a lekicsinylő megjegyzések gyakoribbá váltak és megnőtt az értelmetlen feladatok száma.

A pszichológusok szerint nem jó, hogy mindenki lát mindenkit, mert ez a melegágya a munkahelyi bullyingnak.

Forrás: Shutterstock

Megnövekedett a munkahelyi bullying a nyitott irodák miatt Több mint 3300 dolgozó számolt be arról, hogy minden nap bántják.

67 százalékkal nagyobb az esélyed a bullyingra.

Ironikus módon 70 százalékkal csökkenhet a személyes interakció.

Ha nincs paraván, a konfliktusforrás mindig a szemed előtt marad.

Az aktivitásalapú iroda lehet a megoldás, ahol legalább odébb ülhetsz a mérgező kollégától.

A svéd munkaügyi intézet kutatása alapján, amikor mindenki lát mindenkit, az ember ösztönösen védekezni kezd. A kutatók, Michael Rosander és Morten Birkeland Nielsen arra jutottak, hogy a fizikai határok hiánya miatt a legkisebb súrlódás is állandó háborúvá eszkalálódhat a munkahelyen, hiszen nincs hova elvonulni a feszültség elől.

A láthatatlan falak börtöne

Bár a cégvezetők imádják a nyitott tereket – főleg az alacsony bekerülési költség miatt, ráadásul mert könnyebben lehet ellenőrizni és irányítani az embereket –, amit eredetileg arra találtak ki, hogy segítsék a munkatársak közötti kommunikációt. Ott a bökkenő, hogy ennek hatására még jobban némaságba burkolóznak, mintha lenne mellettük fizikai fal. Senki nem akarja, hogy az egész emelet hallja a magánbeszélgetését, így maradnak a feszült csendnél és a passzív-agresszív e-mailezésnél. A falak hiánya irónikus módon egy olyan rideg környezetet szült, ahol a legrosszabb énünk kerül előtérbe. Néhány cégnél online rendszeren keresztül kell foglalni asztalt, ami megint csak erőforrást visz a dolgozóktól és növeli a bizonytalanság érzését. Szerencsére van mód a bullying kezelésére, hiszen jobb helyeken a HR és a vezetőség kiemelt figyelmet fordít erre.

Van remény, vagy marad a home office?

Úgy látszik, a személyes szabadsághoz közös asztal helyett inkább egy biztos menekülési útvonal kell. A kutatás alapján az úgynevezett aktivitásalapú iroda lehet erre a gyógyír. Ennél a típusnál a munkavállalónak nincs fix helye, így mindig oda mehet, ahol éppen békén hagyják a feladataival. Ha a mellette ülő kolléga beszólogat (vagy túl hangosan csámcsog, krákog) egyszerűen csak felkaphatja a laptopját és elvándorolhat egy csendesebb helyre.