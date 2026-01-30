Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
18. század

Megalázták, eladták, de nem törték meg: botrányos életű színésznő találta ki a frufrut

18. század frufru színésznő
Bába Dorottya
2026.01.30.
A 18. században olyan hatalma lehetett egy énekes- színésznőnek, amit mai ésszel fel sem fogunk. Ann Catley zaklatott élete során a színpadon lelt menedéket és elsőként hozta divatba a frufrut.

Milyen frufru illik az arcomhoz? –  miközben azon tűnődünk, hogyan tudnánk a legtökéletesebben keretezni arccsontunkat, aligha jut eszünkbe, kinek köszönhetjük a hajviseletet. Pedig ahogy a gőzgépnek, érintőképernyőnek és dinamitnak, úgy a frufrunak is van „feltalálója”. Ugyanis a modern korban egy angol színésznő volt az, aki halhatatlanná tette a homlokot takaró rövidebb tincseket. Ann Catley volt ő, története pedig a színfalak mögött rendívül megrendítően alakult. Engedd meg, hogy bemutassuk!

Ann Catley, a frufrukirálynő
Ann Catley nem csak frufruja miatt érdemel említést.
Forrás:  Getty Images

Ann Catley, a frufruk anyja

  • 1745-ben született szerény körülmények között.
  • Tíz évesen fedezték fel, nem sokkal később fellépéseket is vállat, de szülei eltették a pénzét.
  • Tizenhét évesen már a patinás orfeumban is fellépett, később egy neves társulat tagja lett.
  • Énektanára, William Bates eladta 200 fontért a lányt az egyik rajongójának.
  • Ann Catley korának ünnepelt sztárja volt, stílusa és frufruja meghatározta a trendeket.

Mosónőből lett színész és énekes: Ann Catley karrierje

London poros negyedében látta meg a napvilágot 1745-ben a frufruk anyja, akinek édesapja bérkocsisként, édesanyja pedig mosónőként kereste a Yorkshire-puddingra valót. Kislány korában Ann Catley is segített anyjának a mosásban, minden jel arra mutatott, hogy a mosónői hivatást választja majd. Szerencséjére tíz évesen találkozott egy bizonyos Lascelles tábornokkal, aki felfedezte énektehetségét. Ettől kezdve rendszeresen fellépett, eleinte kocsmákban, később a Tower helyőrségének köreiben szerzett rajongókat. Ez alatt az idő alatt szülei szigorú kontroll alatt tartották, rendszeresen bántalmazták, ahogy fizetéséről is köteles volt elszámolni.

Ann Catley a színésznő
Már zsenge korában megmutatkozott a színésznő tehetsége.
Forrás: Tiktok

Nem csoda, hogy az ifjú tehetség már zsenge korában férfiak ágyában kötött ki, még be sem töltötte a tizenötöt, amikor megvált ártatlanságától. Ebben az évben iratkozott be a neves zenetanárhoz, William Bates-hez, akinek kezei alatt beindult Ann Catley karrierje. 17 évesen már a neves Vauxhall orfeumban léphetett fel, két évvel később pedig a szakma csúcsát jelentő Covent Garden színházi társulat állandó tagja lett, melynek haláláig részese volt. A színpadon rengeteg rajongót szerzett, ám magánéletét egy rettenetes per árnyékolta be.

Eladott tinisztár, avagy Ann Catley pere

Noha rengeteget segített zenei karrierje beindításában, valószínű, hogy a lány legszívesebben mégis kitörölte volna William Bates nevét az emlékezetéből. Ann és tanára ugyanis nem jöttek ki jól, állandóan civakodtak, ami 1763-ban érte el mélypontját.

Ugyanis ebben az évben 200 font (mai árfolyamon kb. 2 millió forint) ellenében nemes egyszerűséggel eladta tanítványát a lány egyik csodálójának, Sir Francis Delavalnak.

Bár munkakapcsolatként volt álcázva, ám Ann Catley gyakorlatilag évekig a férfi szeretője volt, akitől a pletykák szerint két gyereke is született. (Utóbbit több történész is megcáfolta.) Egészen addig a férfinál maradt a lány, míg apja rá nem jött kapcsolatuk valódi természetére, és munkáltatói segítségével be nem perelte Delavalt és Batest. A Londoni Legfelsőbb Bíróság természetesen Ann és családja javára döntött, így immár nyugodt mederben folytathatta karrierjét. Persze utóbbin nem segített, hogy az újságok címlapon csámcsogtak a botrány részletein.

Ann Catley botránya
Szörnyű per vet árnyékot Ann Catley karrierjére.
Forrás: Tiktok


Azonban hiba volna feltételezni, hogy apját az atyai szeretet vezérelte volna, sokkal inkább frufrus lányának busás jövedelmére fájt a foga. Ann Catley később feleségül ment Francis Lacelles tábornokhoz, akinek több gyereket szült. Mivel frigyüket titkolták, nincs bizonyíték sem a házasságra, sem arra, hogy a férfi volt minden gyerekének az apja.

Divatdiktátor színésznő, a frufruk anyja

Botrányai és zaklatott magánélete ellenére Ann Catley igazán csak a színpadon tudott kiteljesedni, melynek révén számos rajongóra tett szert. Káprázatos énekhangja mellett stílusáért is odavoltak az előkelő hölgyek, szexualitását pedig nem félt a maga előnyére fordítani. Jellegzetes frufruja, amit akkor még csak „Catley-sített” frizurának neveztek, mindenki le akarta másolni.

Ann Catley frufruja
Frufruja trendteremtőnek bizonyult a 18. században.
Forrás: Tiktok

Noha már az ókor óta létezik a frufru, az elvitathatatlan, hogy a modern divattörténelemben Ann Catley volt az, aki trendivé tette. Mivel arisztokrata hölgyek utánozták a 18. századi sztár stílusát, csakhamar az alsó társadalmi osztályok is elkezdtek különböző frufru fajtákkal kísérletezni. Ez pedig remekül érzékelteti, hogy már abban a korszakban is milyen nagy hatással lehetett a társadalomra egy színésznő.

Ann Catley – Frufruk és szomorúság árnyékában

Ann Catley élete és karrierje talán azért olyan különleges, mert az érem mindkét oldalát megmutatja, ami a nők 18. századi helyzetét illeti. Gyerekként kihasználták, eladták, tárgyként bántak vele, ugyanakkor színpadi jelenlétének köszönhetően befolyásra tett szert. Nem félt előnyére fordítani szexualitását, amivel aktívan formálta a társadalmat.

