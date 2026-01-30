Megalázták, eladták, de nem törték meg: botrányos életű színésznő találta ki a frufrut

„Milyen frufru illik az arcomhoz?” – miközben azon tűnődünk, hogyan tudnánk a legtökéletesebben keretezni arccsontunkat, aligha jut eszünkbe, kinek köszönhetjük a hajviseletet. Pedig ahogy a gőzgépnek, érintőképernyőnek és dinamitnak, úgy a frufrunak is van „feltalálója”. Ugyanis a modern korban egy angol színésznő volt az, aki halhatatlanná tette a homlokot takaró rövidebb tincseket. Ann Catley volt ő, története pedig a színfalak mögött rendívül megrendítően alakult. Engedd meg, hogy bemutassuk!

Ann Catley nem csak frufruja miatt érdemel említést.

Forrás: Getty Images

Ann Catley, a frufruk anyja 1745-ben született szerény körülmények között.

Tíz évesen fedezték fel, nem sokkal később fellépéseket is vállat, de szülei eltették a pénzét.

Tizenhét évesen már a patinás orfeumban is fellépett, később egy neves társulat tagja lett.

Énektanára, William Bates eladta 200 fontért a lányt az egyik rajongójának.

Ann Catley korának ünnepelt sztárja volt, stílusa és frufruja meghatározta a trendeket.

Mosónőből lett színész és énekes: Ann Catley karrierje

London poros negyedében látta meg a napvilágot 1745-ben a frufruk anyja, akinek édesapja bérkocsisként, édesanyja pedig mosónőként kereste a Yorkshire-puddingra valót. Kislány korában Ann Catley is segített anyjának a mosásban, minden jel arra mutatott, hogy a mosónői hivatást választja majd. Szerencséjére tíz évesen találkozott egy bizonyos Lascelles tábornokkal, aki felfedezte énektehetségét. Ettől kezdve rendszeresen fellépett, eleinte kocsmákban, később a Tower helyőrségének köreiben szerzett rajongókat. Ez alatt az idő alatt szülei szigorú kontroll alatt tartották, rendszeresen bántalmazták, ahogy fizetéséről is köteles volt elszámolni.

Már zsenge korában megmutatkozott a színésznő tehetsége.

Forrás: Tiktok

Nem csoda, hogy az ifjú tehetség már zsenge korában férfiak ágyában kötött ki, még be sem töltötte a tizenötöt, amikor megvált ártatlanságától. Ebben az évben iratkozott be a neves zenetanárhoz, William Bates-hez, akinek kezei alatt beindult Ann Catley karrierje. 17 évesen már a neves Vauxhall orfeumban léphetett fel, két évvel később pedig a szakma csúcsát jelentő Covent Garden színházi társulat állandó tagja lett, melynek haláláig részese volt. A színpadon rengeteg rajongót szerzett, ám magánéletét egy rettenetes per árnyékolta be.