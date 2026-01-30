Megalázták, eladták, de nem törték meg: botrányos életű színésznő találta ki a frufrut

„Milyen frufru illik az arcomhoz?” – miközben azon tűnődünk, hogyan tudnánk a legtökéletesebben keretezni arccsontunkat, aligha jut eszünkbe, kinek köszönhetjük a hajviseletet. Pedig ahogy a gőzgépnek, érintőképernyőnek és dinamitnak, úgy a frufrunak is van „feltalálója”. Ugyanis a modern korban egy angol színésznő volt az, aki halhatatlanná tette a homlokot takaró rövidebb tincseket. Ann Catley volt ő, története pedig a színfalak mögött rendívül megrendítően alakult. Engedd meg, hogy bemutassuk!
Ann Catley, a frufruk anyja
- 1745-ben született szerény körülmények között.
- Tíz évesen fedezték fel, nem sokkal később fellépéseket is vállat, de szülei eltették a pénzét.
- Tizenhét évesen már a patinás orfeumban is fellépett, később egy neves társulat tagja lett.
- Énektanára, William Bates eladta 200 fontért a lányt az egyik rajongójának.
- Ann Catley korának ünnepelt sztárja volt, stílusa és frufruja meghatározta a trendeket.
Mosónőből lett színész és énekes: Ann Catley karrierje
London poros negyedében látta meg a napvilágot 1745-ben a frufruk anyja, akinek édesapja bérkocsisként, édesanyja pedig mosónőként kereste a Yorkshire-puddingra valót. Kislány korában Ann Catley is segített anyjának a mosásban, minden jel arra mutatott, hogy a mosónői hivatást választja majd. Szerencséjére tíz évesen találkozott egy bizonyos Lascelles tábornokkal, aki felfedezte énektehetségét. Ettől kezdve rendszeresen fellépett, eleinte kocsmákban, később a Tower helyőrségének köreiben szerzett rajongókat. Ez alatt az idő alatt szülei szigorú kontroll alatt tartották, rendszeresen bántalmazták, ahogy fizetéséről is köteles volt elszámolni.
Nem csoda, hogy az ifjú tehetség már zsenge korában férfiak ágyában kötött ki, még be sem töltötte a tizenötöt, amikor megvált ártatlanságától. Ebben az évben iratkozott be a neves zenetanárhoz, William Bates-hez, akinek kezei alatt beindult Ann Catley karrierje. 17 évesen már a neves Vauxhall orfeumban léphetett fel, két évvel később pedig a szakma csúcsát jelentő Covent Garden színházi társulat állandó tagja lett, melynek haláláig részese volt. A színpadon rengeteg rajongót szerzett, ám magánéletét egy rettenetes per árnyékolta be.
Eladott tinisztár, avagy Ann Catley pere
Noha rengeteget segített zenei karrierje beindításában, valószínű, hogy a lány legszívesebben mégis kitörölte volna William Bates nevét az emlékezetéből. Ann és tanára ugyanis nem jöttek ki jól, állandóan civakodtak, ami 1763-ban érte el mélypontját.
Ugyanis ebben az évben 200 font (mai árfolyamon kb. 2 millió forint) ellenében nemes egyszerűséggel eladta tanítványát a lány egyik csodálójának, Sir Francis Delavalnak.
Bár munkakapcsolatként volt álcázva, ám Ann Catley gyakorlatilag évekig a férfi szeretője volt, akitől a pletykák szerint két gyereke is született. (Utóbbit több történész is megcáfolta.) Egészen addig a férfinál maradt a lány, míg apja rá nem jött kapcsolatuk valódi természetére, és munkáltatói segítségével be nem perelte Delavalt és Batest. A Londoni Legfelsőbb Bíróság természetesen Ann és családja javára döntött, így immár nyugodt mederben folytathatta karrierjét. Persze utóbbin nem segített, hogy az újságok címlapon csámcsogtak a botrány részletein.
Azonban hiba volna feltételezni, hogy apját az atyai szeretet vezérelte volna, sokkal inkább frufrus lányának busás jövedelmére fájt a foga. Ann Catley később feleségül ment Francis Lacelles tábornokhoz, akinek több gyereket szült. Mivel frigyüket titkolták, nincs bizonyíték sem a házasságra, sem arra, hogy a férfi volt minden gyerekének az apja.
Divatdiktátor színésznő, a frufruk anyja
Botrányai és zaklatott magánélete ellenére Ann Catley igazán csak a színpadon tudott kiteljesedni, melynek révén számos rajongóra tett szert. Káprázatos énekhangja mellett stílusáért is odavoltak az előkelő hölgyek, szexualitását pedig nem félt a maga előnyére fordítani. Jellegzetes frufruja, amit akkor még csak „Catley-sített” frizurának neveztek, mindenki le akarta másolni.
Noha már az ókor óta létezik a frufru, az elvitathatatlan, hogy a modern divattörténelemben Ann Catley volt az, aki trendivé tette. Mivel arisztokrata hölgyek utánozták a 18. századi sztár stílusát, csakhamar az alsó társadalmi osztályok is elkezdtek különböző frufru fajtákkal kísérletezni. Ez pedig remekül érzékelteti, hogy már abban a korszakban is milyen nagy hatással lehetett a társadalomra egy színésznő.
Ann Catley – Frufruk és szomorúság árnyékában
Ann Catley élete és karrierje talán azért olyan különleges, mert az érem mindkét oldalát megmutatja, ami a nők 18. századi helyzetét illeti. Gyerekként kihasználták, eladták, tárgyként bántak vele, ugyanakkor színpadi jelenlétének köszönhetően befolyásra tett szert. Nem félt előnyére fordítani szexualitását, amivel aktívan formálta a társadalmat.
