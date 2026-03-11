Hazaérkezel egy hosszú nap után, és valahogy mégsem érzed azt a megkönnyebbülést, amit kellene - mintha a falak közé is beférkőzött volna a világban zajló feszültség. A stresszforrás kereséséhez nem kell kilépni az ajtón. A nappali káosza, a halogatott feladatok, a túl sok tárgy vagy a digitális zaj mind apró, de állandó üzenetet küldenek az agyunknak: nincs nyugalom.

Stressz a lelke mindennek. Avagy ez az állapot bizony az otthoni környezetedben is könnyen kialakulhat.

Forrás: 123rf.com

A lakás vizuális káosza folyamatos és nem tudatos stresszingert jelent az agynak.

A halogatott feladatok, papírok vagy tárgyak „nyitott ügyként” ott lebegnek az elménkben.

Túl sok digitális eszköz és rendezetlen tér csökkenti a fókuszt, növeli a kimerültséget.

A rendetlenség hosszabb távon mentális jólét csökkentéséhez is vezethet.

Tudatos otthoni szokásokkal és apró változtatásokkal jelentősen csökkenthető a stresszhormon szint.

Stressz otthon: milyen hatással van rád a környezeted?

A stressz nem kizárólag az irodában, vagy a nagyvilágban ér minket – bizony otthon is, a legbiztonságosabbnak gondolt helyen is jelen lehet. A stresszhormon, kortizolszint nemcsak az érzelmi vagy munkahelyi tényezőktől függ, hanem attól is, hogy hogyan érzékeljük környezetünket. Egy vizsgálat szerint azokban a háztartásokban, amelyeket a lakók rendezetlennek tartottak, a nők napközben jelentősen magasabb kortizolszintet mutattak, mint azok, akik nyugodt, rendezett otthonban élnek.

Ott, ahol a tekintetünk állandóan a vizuális ingerekkel küszködik - például szétdobált tárgyakkal, össze nem hajtogatott, megszáradt ruhákkal vagy rendezetlen konyhapulttal, az agyad nem tud igazán lazítani, de fókuszálni sem. Egy ilyen környezetben egy kellemes könyv elolvasása is kész stressz lehet.

Összegyűjtöttünk nektek 5 stresszgombócot és megoldást rá – hogy az otthon a nyugalom szigete legyen.

1. Vizuális káosz a nappaliban – tudatos rendezetlenség

A nappali az otthonod központja – de ha minden felület tele van tárgyakkal, az agyad folyamatosan dolgozik, még akkor is, amikor pihennél. A szétdobált papírok, ruhák és játékok apró - állandó vizuális zajt keltenek, ami csökkenti a fókuszt és finoman, de tartósan emeli a stresszhormon-szinted.