416 férfivel randizott két év alatt a fiatal sminkes, meglepő dolgokra jött rá

A társkeresés útvesztőin könnyű eltévedni. Ellen sminkesként pontosan tudja, hogyan kell elfedni a hibákat, de a randizásban rájött, hogy a vakolat alatt sokszor érzelmi bombák ketyegnek. A maratoni ismerkedés végén nemcsak a szerelmet találta meg, hanem egy olyan szabályrendszert is, amivel te is megspórolhatsz magadnak pár felesleges kört.

Ellen, ausztrál sminkes és randiguru (@askellenbeauty).

Forrás: Facebook

A nagy randimaraton: két év alatt 416 férfival ismerkedett meg a profi sminkes A magasság-elvárások csak elüldözik a normális pasikat a profilodról.

Ha a pasi túl magabiztos és minden mozdulata gyanúsan tökéletes, vedd fel a nyúlcipőt.

Aki tényleg odavan érted, az garantáltan bénázni fog az első találkozásnál.

A külső elvárásokat listázó férfiak csak trófeát keresnek, nem társat.

Miután Ellen, az ausztrál sminkes és beautyinfluenszer sebesre húzogatta az ujját a létező összes társkereső appon és túlesett évi 107 randin, arra jutott, hogy a profilokon a legvonzóbb ajánlatok alatt sokszor a legnagyobb érzelmi aknamezők lapulnak. Szerinte a statisztika nem minden, minőségi emberekkel pedig akkor fogsz tudni találkozni, ha kikapcsolod a filtereket.

A centik fogságában

Ellen rájött, hogy a legnagyobb hiba, amit egy nő elkövethet az online társkeresés során, ha ragaszkodik a fizikai elvárásaihoz. Ő maga 173 centiméter magas, és bár a párja, végül egy igazi égimeszelő lett a maga 193 centijével, Ellen szerint a siker titka éppen az volt, hogy nem kötötte ki a minimum magasságot a profilján.

„Meghoztam a döntést, hogy a saját magasságomat egyértelműen feltüntetem, de nem fogom megszabni a srác minimum magasságát.”

És láss csodát, a taktikája bevált. A párja, Chris ugyanis elárulta, hogy a normális pasik menekülnek a listázós csajoktól:

„Az én Chrissem amint meglátott egy konkrét magassági elvárást egy nő profilján, elvből nemet mondott rá. Mert ez kicsinyes és bunkó dolog.” – mesélte Ellen.

Fétis vagy szerelem?

Végül Ellen arra is kitért, hogy ha egy férfi konkrét külső jegyeket követel (például csak szőke, kék szemű nőkkel áll szóba), az nem párkapcsolatot keres, hanem egy két lábon járó trófeát, amit mutogathat a barátainak.