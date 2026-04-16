35 éve a rohanó hétköznapok partnere a SPAR − Most álomlakást is nyerhetsz a vásárlásoddal

A történet 1991-ben kezdődött, amikor megnyílt az első SPAR szupermarket Magyarországon. Aztán 1995-ben megnyitotta kapuit az első INTERSPAR hipermarket is. Azóta a hálózat folyamatosan bővült, ma már közel 650 üzlet várja a vásárlókat országszerte. A cég arra törekszik, hogy a mindennapi bevásárlások során a SPAR legyen az a hely, ahol mindenki könnyen megtalálja mindazt, amire szüksége van. Legyen szó egy gyors vacsoráról, a családi hétvégi bevásárlásról vagy egy spontán megállóról munka közben.

A SPAR Magyarország immár 35 éve része a hétköznapoknak.

A frissesség kiemelt szempont a SPAR-ban

A SPAR üzleteiben nap mint nap friss kínálattal várják a vásárlókat. A ropogós pékáru, a zöldségek és gyümölcsök, és a friss húsok minőségi választást jelentenek a mindennapokban. A Regnum húsüzem termékei, a SPAR saját márkás kínálata vagy az enjoy. kényelmi termékcsalád mind azért vannak jelen a polcokon, hogy egyszerűbb legyen jó döntést hozni, bevásárláskor.

Kényelmi termékek egy felgyorsult világban

A rohanó hétköznapokban sokszor az idő a legértékesebb. Ilyenkor jönnek jól a gyors, mégis minőségi megoldások: az enjoy. friss szendvicsek és saláták, a toGo éttermek melegételei vagy a hűtőpultok kész fogásai. Ezekkel könnyedén megoldható a reggeli, az ebéd, de még a vacsora is.

Gyors, mégis minőségi megoldások: az enjoy. friss szendvicsek és saláták.

Hazai ízek a polcokon

A SPAR kínálatában kiemelt szerepet kapnak a hazai beszállítók termékei, az élelmiszer-beszerzések közel 90%-a hazai forrásokból származik. A Régiók Kincsei programmal pedig kifejezetten a kisebb termelőket és kézműves vállalkozásokat támogatják abban, hogy különleges termékeik regionálisan is elérhetővé váljanak.

Jó döntés, ha fontos a jó ár

A kedvező ár sokak számára fontos szempont a mindennapi bevásárlásnál. Az akciós ajánlatok, valamint a kuponok abban segítenek, hogy a kosárba kerülő termékekhez még kedvezőbb áron juthasson hozzá a vásárló. A MySPAR mobilalkalmazás kuponokkal, digitális blokkal és bevásárlólistával segíti a tervezést, így a vásárlás még átgondoltabb és kényelmesebb lehet.