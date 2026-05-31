Már 45 éves korban utolérhet ez a szörnyű betegség, ami véget vethet az addigi életednek

Eddig csak az idősek betegségeként tartottuk számon, de egy új kutatás teljesen más fénybe helyezte. A memóriazavarral járó Alzheimer-kór ugyanis már egészen fiatalon megmutatkozhat.

Elképesztő felfedezést tettek új-zélandi kutatók. Egy friss vizsgálat szerint az Alzheimer-kór korai jelei ugyanis már akár a negyvenes éveidben is megmutatkozhatnak. 

Már egészen fiatalon kimutatható az Alzheimer-kór.
Az Alzheimer-kór korai diagnózisa

  • Egészen eddig úgy hittük, ez a betegség csak idős korban jelentkezik.
  • Egy új kutatás azonban bizonyította, hogy a korai jelei már 45 évesen is megmutatkozhatnak.

Azt már tudjuk, hogy a krónikus stressz is vezethet Alzheimer-kórhoz, ahogy az sem titok, hogy a nőket jobban fenyegeti ez a betegség. És bár életmódváltással csökkenthető a kialakulásának kockázata, egyelőre teljes gyógyírt még nem sikerült rá találni. Az azonban, hogy akár a negyvenes éveink közepén diagnosztizálható, csak most lett bizonyos.

Az Alzheimer-kór első jelei

  • feledékenység,
  • koncentrációs problémák,
  • szavak nehézkes felidézése,
  • figyelmetlenség.

Ezek mind árulkodó tünetek, azonban csak ezekre nem lehet felépíteni egy diagnózist, hiszen számos más is okozhatja őket. Éppen ezért korszakalkotó az az új-zélandi vizsgálat, amely során 854 ember adatait elemezték. A résztvevők mind 45 évesek voltak. A szakemberek komoly összefüggést tártak fel a pTau181 nevű vérmarker magasabb szintje és a vizsgált alanyok memória- és figyelemzavaraival kapcsolatban. Ez azért is lényeges felfedezés, mert esetünkben sem a kognitív tesztek, sem az MRI-vizsgálatok nem mutattak eltérés. 

Bár ez jelentős előrelépésnek számít, a kutatók hangsúlyozták, hogy önmagában a vérmarker nem alkalmas az Alzheimer-kór diagnózis biztos megállapítására, további vizsgálatokra van szükség.

