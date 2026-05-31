Már 45 éves korban utolérhet ez a szörnyű betegség, ami véget vethet az addigi életednek

Elképesztő felfedezést tettek új-zélandi kutatók. Egy friss vizsgálat szerint az Alzheimer-kór korai jelei ugyanis már akár a negyvenes éveidben is megmutatkozhatnak.

Az Alzheimer-kór korai diagnózisa Egészen eddig úgy hittük, ez a betegség csak idős korban jelentkezik.

Egy új kutatás azonban bizonyította, hogy a korai jelei már 45 évesen is megmutatkozhatnak.

Azt már tudjuk, hogy a krónikus stressz is vezethet Alzheimer-kórhoz, ahogy az sem titok, hogy a nőket jobban fenyegeti ez a betegség. És bár életmódváltással csökkenthető a kialakulásának kockázata, egyelőre teljes gyógyírt még nem sikerült rá találni. Az azonban, hogy akár a negyvenes éveink közepén diagnosztizálható, csak most lett bizonyos.

Az Alzheimer-kór első jelei

feledékenység,

koncentrációs problémák,

szavak nehézkes felidézése,

figyelmetlenség.

Ezek mind árulkodó tünetek, azonban csak ezekre nem lehet felépíteni egy diagnózist, hiszen számos más is okozhatja őket. Éppen ezért korszakalkotó az az új-zélandi vizsgálat, amely során 854 ember adatait elemezték. A résztvevők mind 45 évesek voltak. A szakemberek komoly összefüggést tártak fel a pTau181 nevű vérmarker magasabb szintje és a vizsgált alanyok memória- és figyelemzavaraival kapcsolatban. Ez azért is lényeges felfedezés, mert esetünkben sem a kognitív tesztek, sem az MRI-vizsgálatok nem mutattak eltérés.

Bár ez jelentős előrelépésnek számít, a kutatók hangsúlyozták, hogy önmagában a vérmarker nem alkalmas az Alzheimer-kór diagnózis biztos megállapítására, további vizsgálatokra van szükség.

