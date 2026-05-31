Már 45 éves korban utolérhet ez a szörnyű betegség, ami véget vethet az addigi életednek

Elképesztő felfedezést tettek új-zélandi kutatók. Egy friss vizsgálat szerint az Alzheimer-kór korai jelei ugyanis már akár a negyvenes éveidben is megmutatkozhatnak.
Az Alzheimer-kór korai diagnózisa
- Egészen eddig úgy hittük, ez a betegség csak idős korban jelentkezik.
- Egy új kutatás azonban bizonyította, hogy a korai jelei már 45 évesen is megmutatkozhatnak.
Azt már tudjuk, hogy a krónikus stressz is vezethet Alzheimer-kórhoz, ahogy az sem titok, hogy a nőket jobban fenyegeti ez a betegség. És bár életmódváltással csökkenthető a kialakulásának kockázata, egyelőre teljes gyógyírt még nem sikerült rá találni. Az azonban, hogy akár a negyvenes éveink közepén diagnosztizálható, csak most lett bizonyos.
Az Alzheimer-kór első jelei
- feledékenység,
- koncentrációs problémák,
- szavak nehézkes felidézése,
- figyelmetlenség.
Ezek mind árulkodó tünetek, azonban csak ezekre nem lehet felépíteni egy diagnózist, hiszen számos más is okozhatja őket. Éppen ezért korszakalkotó az az új-zélandi vizsgálat, amely során 854 ember adatait elemezték. A résztvevők mind 45 évesek voltak. A szakemberek komoly összefüggést tártak fel a pTau181 nevű vérmarker magasabb szintje és a vizsgált alanyok memória- és figyelemzavaraival kapcsolatban. Ez azért is lényeges felfedezés, mert esetünkben sem a kognitív tesztek, sem az MRI-vizsgálatok nem mutattak eltérés.
Bár ez jelentős előrelépésnek számít, a kutatók hangsúlyozták, hogy önmagában a vérmarker nem alkalmas az Alzheimer-kór diagnózis biztos megállapítására, további vizsgálatokra van szükség.
Ezek is érdekelhetnek: