Mégsem méreg végzett Kleopátra királynővel? − Megdőlni látszik a kígyómarás elmélete

Mind úgy tanultuk, hogy Egyiptom utolsó fáraójával kígyómarás végzett, ez a tény azonban most megdőlni látszik. Bár több mint kétezer éve kering az a kép, hogy Kleopátra mérges kígyóval vetett véget életének, szakértők egy csoportja úgy véli, más történhetett.

Hogy történt valójában Kleopátra halála?

VII. Kleopátra Egyiptom egyik legismertebb uralkodójaként vonult be a történelembe.

Római nagyhatalmú férfiak szeretőjeként és feleségeként is hazáját védte a megszállóktól.

A megalázó rabszolgaszerep helyett inkább a halált választotta.

Új bizonyítékok merült fel, melyek szerint nem történt áspiskígyó-marás.

Kiderült az igazság: így halt meg valójában Kleopátra

I.e. 30-ban érte utol a végzet a csábító Kleopátra királynőt, akinek két római hadvezértől is született gyermeke. Közülük azonban csak Kleopátra Szeléné élhette meg az uralkodást, akinek apja épp az a Marcus Antonius volt, akivel az egyiptomi királynő szinte egyidőben veszítette életét. Ezzel pedig meg is érkeztünk ahhoz a naphoz, amikor a házasok megtudták, hogy Octavianus seregei megállíthatatlanul közelítenek Alexandria felé. Kleopátra tudta, hogy két választása maradt: megalázott királynőként fogságba kerül vagy saját sorsáról döntve a halált választja. A történelemkönyvekből pedig pontosan tudjuk, hogy a királynő az utóbbit választotta.

A kígyómarás csupán egy jól hangzó történelmi pontatlanság

Dr. Richard Shepherd neves igazságügyi patológus − aki még Diana hercegnő halála ügyében is dolgozott szakértőként − úgy véli, a kígyómarás csupán egy jól hangzó történelmi pontatlanság. Egyrészt az ókori feljegyzések azt írják, hogy Kleopátra halála gyors és rendezett volt. A kígyómarás azonban gyakran hosszú percekig tartó szenvedéssel jár, amit heves rosszullét kísér. Ráadásul a királynővel halt két szolgálója is, az pedig, hogy egyetlen kígyónak három ember egymás utáni megöléséhez elegendő mérge legyen, szinte semmi esély sincs.

Egy görög történetíró szerint Kleopátra testén apró szúrásnyomok voltak, ami alátámaszthatja a mérgezést, de nem közvetlenül kígyó által. Azt már régóta sejtik a történészek, hogy az egyiptomi királynő halálát a szervezetébe bejuttatott, koncentrált és gyors lefolyású méreg okozhatta.