Drámai bejelentést tett a királyi család: rosszul van a hercegnő

A norvég királyi ház bejelentette, hogy Haakon koronaherceg lerövidíti japán látogatását, hogy felesége, Mette-Marit mellett lehessen. A koronahercegnőnek egyre rosszabb az egészségi állapota.

Haakon koronaherceg megszakítja japán útját Mette-Marit betegsége miatt

A királyi család hivatalos honlapján május 29-én közzétett közlemény szerint „Ő Királyi Fensége, a koronaherceg egy nappal lerövidíti hivatalos japán útját Ő Királyi Fensége, a koronahercegnő egészségi állapota miatt”. A tájékoztatás szerint a koronaherceg június 1. és 3. között még részt vesz a Tokióban tervezett hivatalos programokon, azonban a június 4-re tervezett látogatását a kikötővárosként ismert Hachinohéba lemondják − írja a People.

Nyíltan beszélt a felesége állapotáról

Alig néhány napja Haakon koronaherceg egy interjúban arról beszélt, hogy felesége egészségi állapota az utóbbi időszakban romlott. Az 52 éves Mette-Marit koronahercegnőnél 2018-ban diagnosztizáltak krónikus tüdőfibrózist, amely a tüdőszövet fokozatos hegesedésével járó, súlyos krónikus betegség. A hercegnő a közelmúltban több nyilvános eseményen oxigénpótlást használt. „A koronahercegnő súlyos beteg, és azt hiszem, mostanában még rosszabb az állapota. Aggódok érte” – mondta Haakon koronaherceg.

Egyelőre nincs döntés a tüdőtranszplantációról

Az interjú során szóba került az is, hogy Mette-Marit koronahercegnő esetleg felkerülhet-e a tüdőtranszplantációs várólistára. Haakon koronaherceg hangsúlyozta, hogy erről kizárólag a kezelőorvosok dönthetnek. Korábban arról lehetett olvasni, hogy a műtét előkészületei megkezdődtek.

