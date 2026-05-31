Itt a bizonyíték: a bukott András herceg Károly király számára halott

Mindössze néhány száz méter választotta el egymástól Károly királyt és öccsét, András volt yorki herceget Norfolkban, mégsem találkoztak. A brit sajtó szerint ez újabb jele lehet annak, hogy az uralkodó továbbra is igyekszik távol tartani magát Andrew Mountbatten-Windsortól, sőt, tudomást se vesz róla.

Károly király nem kíváncsi Andrásra

Károly király a múlt hétvégén Norfolkba utazott, hogy néhány napot a Sandringham-birtokon található Wood Farmon töltsön. Az ingatlan különleges jelentőségű család számára, mivel egykor a testvérek néhai édesapja, Fülöp herceg otthona volt, ráadásul a fő rezidencia jelenleg nyitva is áll a látogatók előtt. A Wood farmtól alig 0,6 mérföldre található András volt herceg felújított, öt hálószobás vidéki háza, a Marsh Farm, így a testvérek nagyon közel voltak egymáshoz, de nem találkoztak. Chris Riches királyi kommentátor szerint a két testvér közötti távolság nem helyrajzi inkább lelki kérdés: hatalmas szakadék húzódik köztük − írja az Express.

Folyik a nyomozás András ellen

A volt yorki herceg ellen három hónappal ezelőtt indult vizsgálat. Azzal vádolják, hogy az Egyesült Királyság kereskedelmi nagyköveteként eltöltött évei alatt titkos információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel, akit korábban gyermekek elleni szexuális bűncselekmények miatt ítéltek el. A nyomozás azóta új szakaszba lépett, a hatóságok jelentős mennyiségű bizonyítékot foglaltak le Andrew Mountbatten-Windsor korábbi windsori rezidenciáján, a Royal Lodge-ban, valamint új otthonában, a norfolki Sandringham Estate-en. András után szexuális bűncselekmények miatt is nyomoznak.

Hogy később mi lesz, nem tudni, de jelenleg Károly király elkerüli, hogy öccsével közösen jelenjen meg a nyilvánosság előtt, különösen addig, amíg a rendőrségi eljárás folyamatban van. A Buckingham-palota korábban jelezte: teljes mértékben együttműködik és minden szükséges támogatást megad a hatóságoknak a nyomozásban.

