3 idegesítő szokás, amitől minden körmös falra mászik, de nem mondja

Klusovszki Kíra
2026.05.31.
Míg sokunknál a szalonban töltött idő egyfajta lelki felfrissülést jelent, óhatatlanul is elkövetünk olyan hibákat, amikkel megnehezítjük a szakember munkáját. Mutatunk 3 olyan dolgot, amitől az összes körmös kiakad annak ellenére, hogy valaha is mondanák a vendégeiknek.

A műköröm nem csupán egy esztétikai kiegészítő, sokkal inkább a karakterünk és a személyiségünk megtestesítője, amivel az egyéniségünket fejezzük ki a külvilág felé. A bohókás színek és a gyönyörű minták megfestése azonban roppant időigényes, és a legprofibb szakembereknek is komoly odafigyelést igényel. Így ha eltereljük a körmös figyelmét, vagy az idegesítő szokásainkkal megzavarjuk a munkájukat, könnyen elérhetjük, hogy törölje a következő időpontunkat, és azonnal eltávolítson a vendéglistájáról.

Egy körmös maximálisan a vendég körmére koncentrál.
A tűpontos formázás és a részletgazdag díszítés miatt a körmös munkája maximális koncentrációt igényel, hiszen már egyetlen milliméternyi elmozdulás is tönkreteheti a végeredményt. 
  • A műköröm nemcsak ápolttá teszi a kezeinket, hanem az egyéniségünket és a stílusunkat is kifejezi. 
  • Gyakran nem is a felfrissülés miatt várjuk az érkező időpontunkat, hanem a kikapcsolódás miatt is.
  • Léteznek azonban olyan hibák, amikkel akarva-akaratlanul is idegesítjük a körmösünket, ezért érdemes odafigyelni rájuk.

A körmös társasága egy terápiával is felér

Sokan nem is csak a körmeik felfrissülését várják, sokkal inkább a körmössel való találkozást, ugyanis a több órás szépítkezés mellett gyakran a pletykák, történetek mesélése is helyet kap. 

A szalonban töltött idő így nem csupán egy esztétikai felfrissülés, hanem egyfajta lelki terápia is, ahol a nők biztonságot nyújtó környezetben kiönthetik a szívüket, átbeszélhetik a mindennapi stresszt, és végre kikapcsolódhatnak.

Miközben azonban mi elmerülünk az életünk részleteiben, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a háttérben komoly munka zajlik, ami maximális pontosságot igényel. A nagy sztorizások közepette így olyan öntudatlan, idegesítő szokásaink is könnyen felbukkanhatnak, amikkel észrevétlenül is megnehezítjük a szakemberek munkáját, és rengeteg bosszúságot okozhatunk velük annak ellenére, hogy ők ezt említenék nekünk. 

3 idegesítő szokás a körmösnél, amitől kiakad

Bár a legtöbb szakember végtelen türelemmel kezeli a vendégeit, a mindennapos kapkodás és a folytonos figyelmetlenség egy idő után náluk is kiveri azt a bizonyos biztosítékot

Éppen ezért, ha vendégként odafigyelsz arra, hogy nevetések közben ne rángasd a kezed, vagy tiszteletben tartod a munkaidőre szánt időkeretet, nemcsak a körmeid lesznek lélegzetelállítóak, de megőrizheted a szakemberrel ápolt jó kapcsolatodat is. 

Mutatjuk azt a 3 szokást, ami idegesítő tud lenni a körmösök számára:

  • Állandó fészkelődés

Nem árulunk zsákbamacskát azzal, ha elmondjuk, hogy a körmösök szerint a legidegesítőbb szokás, amit akár egy bonyolultabb műkörömépítés, akár egy szimpla festés során is elkövethetünk, az a folytonos fészkelődés, a kezünk rángatása vagy önkéntelen remegtetése. Ilyenkor ugyanis a körmünk könnyen elmozdul a stabilan tartott pozícióból, aminek következtében a precízen kidolgozott minták egyetlen másodperc alatt elmosódhatnak. Éppen ezért a kritikusabb munkafolyamatok és a részletgazdag díszítések ideje alatt érdemes teljesen mozdulatlanul ülnünk, hiszen így nemcsak a szakember dolgát könnyítjük meg, de a végeredmény is pontosan olyan tökéletes lesz, amilyet megálmodtunk.

  • Folyamatos telefonozás

A folyamatos telefonozás éppolyan idegesítő tud lenni a szakember számára, mintha megállás nélkül fészkelődnénk az asztalnál, sőt, a valóságban ilyenkor pontosan ez is történik. Az üzenetek és értesítések által kiváltott agyi ingerek miatt a test önkéntelenül is mozgásba kezd, annak ellenére, hogy a körmözés ideje alatt végig stabilan kellene tartanunk a kezeinket. Ha a frissen kifestett körmeinkkel reflexből a mobilunk után kapunk, a minta azonnal elmosódhat, a körmösnek pedig a precíz munka mellett egyszerűen már nincs kapacitása folyamatosan azt lesni, hogy mikor is nyúlunk a készülékekért, így kezdhetik előről az aprólékos festést. 

A kijelző állandó villogásáról és a szüntelen csipogásról már nem is beszélve, ami legalább annyira irritáló és figyelemelterelő tényező egy szalonban, mint a szüntelen mocorgás.

  • Utólagos belejavítások

Ami minden körmösnél azonnal kiveri a biztosítékot, az az, ha a vendég saját maga nyúl bele a készülő munkába. Legyen szó egy találkozó előtti, otthoni ráigazításról, vagy a szalonban történő önkéntes korrekcióról, sokkal kifizetődőbb, ha azonnal jelezzük neki, ha valami nem tetszik, mintsem elcsúfítsuk azt, amin ő mindaddig órákig dolgozott.

Ha az asztalon lévő eszközök után kapunk, és ott helyben kezdjük el önfejűen reszelgetni vagy javítgatni azt az apró hibát, amit szerintünk vétett, az a tiszteletlenség csúcsa, és borítékolhatóan azonnali, végleges törlést jelent a vendéglistájáról.

