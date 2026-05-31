Igazi sztárparádé: David Beckham oldalán bukkant fel Mick Jagger és a Jóbarátok sztárja a Puskás Arénában – FOTÓK

2026.05.31.
A futballsztár számára különleges jelentőséggel bírt a budapesti BL-döntő, hiszen egykori klubja, a PSG is pályára lépett. David Beckham a helyszínről közvetített, ráadásul Mick Jagger, a Jóbarátok sztárja, és fia, Romeo Beckham is a Puskásban szurkolt.

A Bajnokok Ligája budapesti döntője nemcsak a pályán zajló események miatt vonzotta a figyelmet, hanem a lelátókon és a közvetítésekben feltűnő világsztárok miatt is. David Beckham a helyszínről jelentkezett be az UEFA Beckham & Friends Live című műsorában, ahol több ismert vendég is csatlakozott hozzá.

David Beckham körül hemzsegtek a világsztárok a budapesti BL-döntőn
David Beckham több hírességgel is fotózkodott

A korábbi angol válogatott futballista mellett feltűnt Mick Jagger, a The Rolling Stones legendás frontembere, valamint David Schwimmer, akit a legtöbben a Jóbarátok Ross Gellereként ismernek. Beckham az esemény után az Instagram-oldalán is megosztott néhány pillanatot a budapesti estéről. Úgy fogalmazott, hogy újabb nagyszerű Bajnokok Ligája-döntőt láthatott kiváló társaságban. Bejegyzésében külön megemlítette a The Killers fellépését is, amely a finálé egyik látványos kísérőprogramja volt: a zenekar énekesével, Brandon Flowersszel közös fotó is készült.

David Beckham számára különleges jelentőséggel bírt a budapesti finálé, hiszen profi pályafutásának utolsó állomása a Paris Saint-Germain volt. Az angol futballikon 2013-ban francia bajnoki címet ünnepelhetett a klubbal, így sokan úgy vélték, a döntőben is a párizsiak sikerének drukkolhatott.

Romeo Beckham is a lelátón szurkolt

Az este érdekességét ugyanakkor az adta, hogy fia, Romeo Beckham a másik oldalon állt. A fiatal Beckham régóta az Arsenal szurkolója, és barátnőjével, Kim Turnbull-lal együtt Arsenal-mezben foglalt helyet a Puskás Aréna lelátóján. A londoni csapat vezető találata után láthatóan önfeledten ünnepelt, ám a PSG később egyenlített, majd a tizenegyespárbajban végül megszerezte a serleget.

Romeo Beckham és Kim Turnbull a Puskás Arénában.
Szintén a londoni csapatnak szurkolt a 82 éves Mick Jagger is, aki régóta az Arsenal szurkolója, így csalódottan figyelhette, hogy kedvenc csapata alulmaradt a Paris Saint-Germainnel szemben. Jagger a mérkőzésre két fiával érkezett: legidősebb, 40 éves és legfiatalabb, 9 éves gyermekével együtt követte a finálét a helyszínen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
