Varázslat, alkotás és milliós támogatás – elindult az MVM rajzpályázata a rászoruló gyermekekért

A kezdeményezés egyszerre ösztönöz alkotásra és kínál kézzelfogható segítséget. A felhívás olyan intézményeknek szól, amelyek a fiatalok mindennapi fejlesztését, oktatását vagy gyógyítását végzik.
Milyen egy varázslatos kastély?
A feladat egyszerűnek tűnik, mégis hatalmas teret ad a kreativitásnak: a gyermekeknek meg kell rajzolniuk, milyen titkokat rejt számukra egy varázslatos kastély. Milyen szobák bújnak meg benne? Kik laknak ott? Milyen csodák történnek a falai között?
Minden rajz egy saját történet, egy külön világ, amelyben megjelennek a kis alkotók vágyai, félelmei és álmai. Ezek a művek nemcsak esztétikai értéket képviselnek, hanem érzelmi üzenetet is hordoznak – ez adja a pályázat valódi erejét.
Hogyan lehet pályázni?
A felhívásra kizárólag hivatalosan bejegyzett szervezetek nevezhetnek, egyetlen alkotással, amelyet az adott intézményben élő vagy gondozott gyermek készít el saját kezűleg. A műveket digitális formátumban (JPG, JPEG vagy PNG), legfeljebb 2 MB méretben kell feltölteni, a készítő és az intézmény nevének feltüntetésével.
Alapfeltétel, hogy az alkotások eredetiek és hitelesek legyenek, ne tartalmazzanak digitális módosításokat, és megfeleljenek minden etikai előírásnak. A pályázóknak gondoskodniuk kell a szükséges engedélyekről és a jogszerű felhasználásról is.
A nevezési időszak 2026. április 7-től május 7-ig tart; a pályaműveket a www.mvmelmenynap.hu oldalon, a „Pályázat” menüpont alatt várják.
Értékelés és valódi támogatás
A beérkező alkotásokat elismert szakemberekből álló zsűri értékeli, amely nemcsak a művészeti szempontokat veszi figyelembe, hanem az alkotások mögötti tartalmat és üzenetet is.
Az értékelés a benyújtási határidő lezárása után történik. Az eredményeket legkésőbb 2026. május 29-ig teszik közzé a pályázat weboldalán, a nyerteseket e-mailben is értesítik.
A pályázat egyik legnagyobb értéke a kézzelfogható segítség: összesen 16 szervezet részesül díjazásban, egyenként 4 250 000 forint értékben. Az összeg fejlesztőeszközök beszerzésére, terápiás foglalkozások bővítésére vagy új programok indítására is felhasználható, így hosszabb távon is javíthatja a gyermekek mindennapjait.
A díjak átadására a 19. Élménynap keretében kerül sor 2026. szeptember 24-én, ahol a díjazott szervezetek gyermekei is részt vehetnek.
A varázslat életre kel: MVM Élménynap
Az egész napos program egy mesés kastély titokzatos világába kalauzolja a látogatókat: királylányok és királyfik köszöntik a vendégeket, a bálteremben zenés-táncos előadások teremtik meg a különleges hangulatot, a könyvtárban lebilincselő történetek kelnek életre, míg a kertben ügyességi feladatok és interaktív játékok szórakoztatják a résztvevőket. A bűvészek lenyűgöző mutatványai és a kreatív kézműves műhelyek tovább gazdagítják az élményt, lehetőséget biztosítva mindenki számára, hogy saját alkotásával tegye emlékezetessé a napot. A kastély hangulata, a különleges produkciók és a foglalkozások együttesen teremtik meg azt a felejthetetlen varázst, amelyben kicsik és nagyok egyaránt részesei lehetnek az életre kelt mesevilágnak.
Miért különleges ez a pályázat?
„A Varázskastély titkai” több mint verseny: olyan kezdeményezés, amely összekapcsolja a gyermeki képzeletet a segítségnyújtással. Minden beküldött alkotás új lehetőséget teremt a fejlődésre, a gyógyulásra és a közös élmények megélésére.
Az MVM Csoport programja jól példázza, hogy a kreativitás és a társadalmi felelősségvállalás együtt valódi változást hozhat. Itt a rajzok nemcsak mesélnek – a jövőt is formálják.
További információk: www.mvmelmenynap.hu