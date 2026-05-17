Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 18., hétfő Alexandra, Erik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
pr cikk

Pünkösdi pezsgés májusban a Vörösmarty téren

pr cikk pünkösd Vörösmarty téren
Life
2026.05.17.
A tavaszi megújulás és a népi udvarlás szimbóluma, a májusfa került az idei Vörösmarty Tavasz középpontjába. Május 1. és május 25. között a rendezvénynek otthont adó Vörösmarty tér a hagyományok újjáélesztésével Budapest egyik legizgalmasabb találkozóhelye. Közel 60 programmal, dedikált „Lánykérés” ponttal, ipar- és népművészeti kiállítókkal, zenei produkciókkal, táncbemutatókkal, valamint tematikus hétvégékkel és gasztroélményekkel várják a térre látogató sokaságot.

Valóságos tavaszi színkavalkád fogadja a Vörösmarty térre érkezőket. A tér meghatározó pontjait több ezer darabból álló, egyedi virágkompozíciók díszítik, a tavaszi megújulást szimbolizáló látványvilágot pedig többszáz méternyi virággirland teszi teljessé. Az idei év látványos fotóhelyszíne az a virágdekoros tojást formázó szelfipont, amelynek belsejében egy kényelmes hintafotel várja a látogatókat, tökéletes helyszínt biztosítva a tavaszi emlékfotók elkészítéséhez.

Forrás: Vörösmarty Tavasz

Hagyományőrzés és romantika: A májusfa vonzásában

A rendezvény egyik legfontosabb eleme a színes szalagokkal díszített májusfa, az újjászülető természet ősi jelképe. A vásár ideje alatt működő „Lánykérés” pont nemcsak felidézi a népi kultúra legszebb udvarlási gesztusait, hanem romantikus kulisszát és különleges alkalmat is kínál a szerelmeseknek: itt bárki megkérheti kedvese kezét a látványos virágpompába öltözött tér szívében, a díszes májusfa tövében. Azon urak számára, akik meglepetésnek szánják a lánykérést és szándékukat előre jelzik a [email protected] e-mail címen, a szervezők apró figyelmességgel is hozzájárulnak a felejthetetlen pillanathoz.

Forrás: Vörösmarty Tavasz

A hagyományok szellemében 28 faházban a hazai kézművesség legjava árulja portékáit a zsűrizett kerámiáktól az egyedi ékszerekig, és a kiállítók között helyet kap egy valódi kovácsműhely is, ahol a vállalkozó kedvűek akár ki is próbálhatják ezt az ősi mesterséget.

Forrás: Vörösmarty Tavasz

Tematikus hétvégék: Az anyák napjától a pünkösdi királyválasztásig

A vásári forgatag hétköznapokon is folyamatos, lüktető élményeket kínál, a hétvégék pedig egyedi tematikával teszik még vonzóbbá a kínálatot. Az eseménysorozat látványos néptáncbemutatókkal és közös táncházzal indult, ahol bárki próbára tehette tánctudását. Az anyák napja hétvégéjén a családok kerültek a középpontba: a legkisebbek a helyszínen, saját kezűleg készített ajándékokkal kedveskedhettek az édesanyáknak.

A Szent Flórián-hétvégén a tűzoltók védőszentje előtt tisztelegve látványos bemutatók várták az érdeklődőket, a fagyosszentek idején Szervác, Pongrác és Bonifác legendáját bábelőadás és interaktív foglalkozások keltik életre a legkisebbek számára. A Vörösmarty Tavasz záróakkordjaként, pünkösd ünnepén megelevenedik a tradicionális királyválasztás rítusa, ahol izgalmas ügyességi játékok és közösségi kihívások fokozzák a pünkösdi vásár élményét.

Forrás: Vörösmarty Tavasz

Minőségi gasztronómia minden pénztárcához

A magyar konyhaművészet legjavát felvonultató gasztrokiállítók hetente frissülő tematikával teszik izgalmassá a kínálatot. Az első héten a klasszikus magyar vendégváró ételeké volt a főszerep, ahol a már jól ismert rántott finomságok mellett olyan különlegességek is kóstolhatók voltak, mint a harcsafalatok mártogatóssal és lilahagymával. A következő héten a bográcsban készült ételek kerültek a középpontba, a kínálat sztárja a tartalmas pünkösdi betyáros gulyás volt.

Május 15-től a grill- és roston sültek kedvelőinek kedvez a vásár, többek között omlós grillezett pillangó csirkemellel, majd a rendezvény záróidőszakában, május 22. és 25. között a tésztás klasszikusoké lesz a terep. Ekkor olyan kedvencek hódítanak, mint a juhtúrós sztrapacska pörccel, a túrós csusza, a tojásos nokedli vagy a frissen sült rétesek.

A szervezők számára kiemelt szempont a megfizethetőség, ezért minden melegkonyhás egységnél elérhető lesz naponta egy 1600 forintos egytálétel. Ezen a fix áron tányérra kerülhet többek között székely káposzta és töltött, rántott palacsinta is.

A tematikus ételek között is lesz fix áras, 2500 forintért kapható étel minden héten és minden konyhánál: például szarvaspörkölt petrezselymes burgonyával vagy juhtúrós baconos puliszka is része lesz a kínálatnak.

Gyermekvilág: Kreatív workshopok és jótékonyság

A legkisebbeket Gyerekfoglalkoztató-ház várja minden hétköznap 16:00 és 20:00 óra között, hétvégén pedig bővített (11:00–20:00) időben. A házban zajló kézműves workshopok során a gyerekek és családok szakavatott segítséggel sajátíthatják el a hagyományos és modern technikákat. A kínálatban szerepel többek között nemez ékszerek és makramé kulcstartók készítése, anyagtulipán és papírlampion gyártása, de a látogatók kipróbálhatják a kékfestő nyomást, a quilling technikát, sőt botanikai printeket és virágos asztaldíszeket is készíthetnek.

Forrás: Vörösmarty Tavasz

A rendezvény idén is hangsúlyt fektet a jótékonyságra: az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesek és hírességek bevonásával hátrányos helyzetű gyermekeket látott vendégül, akik a vásári élmények mellett kovácsműhely-bemutatón is részt vehettek.

Lüktető zenei élet

A zenei aláfestésről csütörtöktől vasárnapig nívós produkciók, köztük a Halmos Béla Program zenekarai, az Óbudai Népzenei Iskola növendékei és tanárai, valamint kórusok és utcazenészek gondoskodnak. A koncertek hétvégente 14:00, 16:00, 18:00 és 20:00 órakor kezdődnek.

A Vörösmarty Tavasz főtámogatója a Szerencsejáték Zrt., energetikai támogatója az MVM, támogatói pedig a Borsodi, a Pappas, a Rézangyal és a Scwheppes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu