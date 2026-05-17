Pünkösdi pezsgés májusban a Vörösmarty téren

Valóságos tavaszi színkavalkád fogadja a Vörösmarty térre érkezőket. A tér meghatározó pontjait több ezer darabból álló, egyedi virágkompozíciók díszítik, a tavaszi megújulást szimbolizáló látványvilágot pedig többszáz méternyi virággirland teszi teljessé. Az idei év látványos fotóhelyszíne az a virágdekoros tojást formázó szelfipont, amelynek belsejében egy kényelmes hintafotel várja a látogatókat, tökéletes helyszínt biztosítva a tavaszi emlékfotók elkészítéséhez.

Forrás: Vörösmarty Tavasz

Hagyományőrzés és romantika: A májusfa vonzásában

A rendezvény egyik legfontosabb eleme a színes szalagokkal díszített májusfa, az újjászülető természet ősi jelképe. A vásár ideje alatt működő „Lánykérés” pont nemcsak felidézi a népi kultúra legszebb udvarlási gesztusait, hanem romantikus kulisszát és különleges alkalmat is kínál a szerelmeseknek: itt bárki megkérheti kedvese kezét a látványos virágpompába öltözött tér szívében, a díszes májusfa tövében. Azon urak számára, akik meglepetésnek szánják a lánykérést és szándékukat előre jelzik a [email protected] e-mail címen, a szervezők apró figyelmességgel is hozzájárulnak a felejthetetlen pillanathoz.

A hagyományok szellemében 28 faházban a hazai kézművesség legjava árulja portékáit a zsűrizett kerámiáktól az egyedi ékszerekig, és a kiállítók között helyet kap egy valódi kovácsműhely is, ahol a vállalkozó kedvűek akár ki is próbálhatják ezt az ősi mesterséget.

Tematikus hétvégék: Az anyák napjától a pünkösdi királyválasztásig

A vásári forgatag hétköznapokon is folyamatos, lüktető élményeket kínál, a hétvégék pedig egyedi tematikával teszik még vonzóbbá a kínálatot. Az eseménysorozat látványos néptáncbemutatókkal és közös táncházzal indult, ahol bárki próbára tehette tánctudását. Az anyák napja hétvégéjén a családok kerültek a középpontba: a legkisebbek a helyszínen, saját kezűleg készített ajándékokkal kedveskedhettek az édesanyáknak.

A Szent Flórián-hétvégén a tűzoltók védőszentje előtt tisztelegve látványos bemutatók várták az érdeklődőket, a fagyosszentek idején Szervác, Pongrác és Bonifác legendáját bábelőadás és interaktív foglalkozások keltik életre a legkisebbek számára. A Vörösmarty Tavasz záróakkordjaként, pünkösd ünnepén megelevenedik a tradicionális királyválasztás rítusa, ahol izgalmas ügyességi játékok és közösségi kihívások fokozzák a pünkösdi vásár élményét.