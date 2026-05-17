Pünkösdi pezsgés májusban a Vörösmarty téren

Valóságos tavaszi színkavalkád fogadja a Vörösmarty térre érkezőket. A tér meghatározó pontjait több ezer darabból álló, egyedi virágkompozíciók díszítik, a tavaszi megújulást szimbolizáló látványvilágot pedig többszáz méternyi virággirland teszi teljessé. Az idei év látványos fotóhelyszíne az a virágdekoros tojást formázó szelfipont, amelynek belsejében egy kényelmes hintafotel várja a látogatókat, tökéletes helyszínt biztosítva a tavaszi emlékfotók elkészítéséhez.
Hagyományőrzés és romantika: A májusfa vonzásában
A rendezvény egyik legfontosabb eleme a színes szalagokkal díszített májusfa, az újjászülető természet ősi jelképe. A vásár ideje alatt működő „Lánykérés” pont nemcsak felidézi a népi kultúra legszebb udvarlási gesztusait, hanem romantikus kulisszát és különleges alkalmat is kínál a szerelmeseknek: itt bárki megkérheti kedvese kezét a látványos virágpompába öltözött tér szívében, a díszes májusfa tövében. Azon urak számára, akik meglepetésnek szánják a lánykérést és szándékukat előre jelzik a [email protected] e-mail címen, a szervezők apró figyelmességgel is hozzájárulnak a felejthetetlen pillanathoz.
A hagyományok szellemében 28 faházban a hazai kézművesség legjava árulja portékáit a zsűrizett kerámiáktól az egyedi ékszerekig, és a kiállítók között helyet kap egy valódi kovácsműhely is, ahol a vállalkozó kedvűek akár ki is próbálhatják ezt az ősi mesterséget.
Tematikus hétvégék: Az anyák napjától a pünkösdi királyválasztásig
A vásári forgatag hétköznapokon is folyamatos, lüktető élményeket kínál, a hétvégék pedig egyedi tematikával teszik még vonzóbbá a kínálatot. Az eseménysorozat látványos néptáncbemutatókkal és közös táncházzal indult, ahol bárki próbára tehette tánctudását. Az anyák napja hétvégéjén a családok kerültek a középpontba: a legkisebbek a helyszínen, saját kezűleg készített ajándékokkal kedveskedhettek az édesanyáknak.
A Szent Flórián-hétvégén a tűzoltók védőszentje előtt tisztelegve látványos bemutatók várták az érdeklődőket, a fagyosszentek idején Szervác, Pongrác és Bonifác legendáját bábelőadás és interaktív foglalkozások keltik életre a legkisebbek számára. A Vörösmarty Tavasz záróakkordjaként, pünkösd ünnepén megelevenedik a tradicionális királyválasztás rítusa, ahol izgalmas ügyességi játékok és közösségi kihívások fokozzák a pünkösdi vásár élményét.
Minőségi gasztronómia minden pénztárcához
A magyar konyhaművészet legjavát felvonultató gasztrokiállítók hetente frissülő tematikával teszik izgalmassá a kínálatot. Az első héten a klasszikus magyar vendégváró ételeké volt a főszerep, ahol a már jól ismert rántott finomságok mellett olyan különlegességek is kóstolhatók voltak, mint a harcsafalatok mártogatóssal és lilahagymával. A következő héten a bográcsban készült ételek kerültek a középpontba, a kínálat sztárja a tartalmas pünkösdi betyáros gulyás volt.
Május 15-től a grill- és roston sültek kedvelőinek kedvez a vásár, többek között omlós grillezett pillangó csirkemellel, majd a rendezvény záróidőszakában, május 22. és 25. között a tésztás klasszikusoké lesz a terep. Ekkor olyan kedvencek hódítanak, mint a juhtúrós sztrapacska pörccel, a túrós csusza, a tojásos nokedli vagy a frissen sült rétesek.
A szervezők számára kiemelt szempont a megfizethetőség, ezért minden melegkonyhás egységnél elérhető lesz naponta egy 1600 forintos egytálétel. Ezen a fix áron tányérra kerülhet többek között székely káposzta és töltött, rántott palacsinta is.
A tematikus ételek között is lesz fix áras, 2500 forintért kapható étel minden héten és minden konyhánál: például szarvaspörkölt petrezselymes burgonyával vagy juhtúrós baconos puliszka is része lesz a kínálatnak.
Gyermekvilág: Kreatív workshopok és jótékonyság
A legkisebbeket Gyerekfoglalkoztató-ház várja minden hétköznap 16:00 és 20:00 óra között, hétvégén pedig bővített (11:00–20:00) időben. A házban zajló kézműves workshopok során a gyerekek és családok szakavatott segítséggel sajátíthatják el a hagyományos és modern technikákat. A kínálatban szerepel többek között nemez ékszerek és makramé kulcstartók készítése, anyagtulipán és papírlampion gyártása, de a látogatók kipróbálhatják a kékfestő nyomást, a quilling technikát, sőt botanikai printeket és virágos asztaldíszeket is készíthetnek.
A rendezvény idén is hangsúlyt fektet a jótékonyságra: az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesek és hírességek bevonásával hátrányos helyzetű gyermekeket látott vendégül, akik a vásári élmények mellett kovácsműhely-bemutatón is részt vehettek.
Lüktető zenei élet
A zenei aláfestésről csütörtöktől vasárnapig nívós produkciók, köztük a Halmos Béla Program zenekarai, az Óbudai Népzenei Iskola növendékei és tanárai, valamint kórusok és utcazenészek gondoskodnak. A koncertek hétvégente 14:00, 16:00, 18:00 és 20:00 órakor kezdődnek.
A Vörösmarty Tavasz főtámogatója a Szerencsejáték Zrt., energetikai támogatója az MVM, támogatói pedig a Borsodi, a Pappas, a Rézangyal és a Scwheppes.