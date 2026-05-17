Josh Duhamel harmadszor is apa lett: tündéri fotókon mutatta meg újszülött kislányát

Josh Duhamel családja újabb taggal bővült, a színész harmadszor is édesapa lett: a kisbaba a második közös gyermeke feleségével, Audra Marival. Az 53 éves sztár az Instagramon jelentette be az örömhírt május 16-án, ahol több megható fotót is megosztott újszülött kislányukról.

Megszületett Josh Duhamel és Audra Mari második közös gyermeke.

Forrás: Variety

Josh Duhamel családja újabb taggal bővült

A pár különleges nevet választott gyermekének: a kicsi a Rocca de Leon Duhamel nevet kapta. „Megérkezett a kislányunk” – írta a színész a poszthoz, amelyet fehér szíves és galambos emojikkal egészített ki. Josh Duhamelnek és a 32 éves Audra Marinak már van egy közös kisfia, a kétéves Shepherd. A színész emellett a 12 éves Axl édesapja is, akit korábbi feleségével, Fergie-vel nevelnek közösen.

A megosztott képek között szerepeltek polaroidfotók az alvó újszülöttről, egy megható pillanat, amelyen Duhamel pezsgősüveggel ünnepel a baba ágya mellett, valamint közös fotók a boldog szülőkről. Más felvételeken az is látható, ahogy Shepherd először találkozik kishúgával, illetve egy bensőséges pillanat, amikor a kislány az édesanyja mellkasán pihen a kórházban.

A színész rajong a gyerekeiért

A színész már korábban is izgatottan beszélt arról, mennyire várja, hogy kislánya megszülessen. Az E! Newsnak adott interjújában, miközben új vígjátékát, a Preschoolt népszerűsítette, elárulta: különleges érzés számára, hogy most már lányos apuka is lesz.

„Alig várom, hogy megismerhessem őt. Van valami különleges kapcsolat az apák és a kislányaik között. Ez egyszerűen más” – mondta akkor.

Josh Duhamel tavaly augusztusban a PEOPLE magazinnak arról is mesélt, mennyire élvezi az apaság minden pillanatát. Elmondása szerint imádja figyelni gyermekei fejlődését és azt, mennyire különböző személyiségek. A színész szerint Shepherd nagyon hasonlít Audra édesapjára, aki szenvedélyes autórajongó és gyűjtő. A kisfiú állítólag minden járműért odavan, és folyton vezetősdit szeretne játszani, még egy triciklin is. Axl ezzel szemben inkább a sportok iránt érdeklődik: különösen a foci és a kosárlabda statisztikái kötik le. „Ez a genetika szépsége. Mindannyian teljesen más egyéniségek lesznek” – fogalmazott korábban Duhamel.