Meglepő dolog derült ki a kék tablettáról: súlyos betegségekben is segít, nemcsak az ágyban

Klusovszki Kíra
2026.05.17.
Közelebb van a megoldás mint gondolnánk? A legfrissebb kutatások szerint a Viagra nem csak a merevedési gondokat oldja meg, számos más betegségek kezelésében is a segítségünkre lehet.

A mindenki által jól ismert kék bogyó köztudottan segít a férfiak merevedési zavarain, most azonban a kutatók egy egészen meglepő felfedezést tettek: a készítmény rendkívül hatékonynak bizonyult egy olyan betegség kezelésében is, amire eddig senki sem gondolt. Bár Magyarországon a Viagra jelenleg is csak receptre kapható, a páciensek körében tapasztalt javulás olyan látványos, hogy az alapjaiban változtathatja meg a gyógyszer jövőbeli megítélését. 

A Viagra túlzott használata súlyos szív- és érrendszeri megterhelést, maradandó látáskárosodást és pszichés függőséget okozhat, ezért csak az előírt mennyiséget célszerű beszedni. 
  • Egy friss kutatás kimutatta, hogy a Viagra nem csak a merevedési gondokban segít. 
  • A pirula Magyarországon csak orvosi engedéllyel szerezhető be, illegális hozzájutása életveszélyes is lehet. 
  • A kék bogyó hatóanyaga számos gyógyíthatatlan betegségben képes bizonyítottan javulást elérni.

A Viagra vény nélküli beszerzése kockázatokkal jár

Bár számos országban már orvosi recept nélkül is beszerezhető a merevedési zavarok elhárítására használt pirula, Magyarországon továbbra is kizárólag szakorvosi engedély mellett érhető el legálisan. 

Amellett,  hogy az orvosi vizsgálat nélküli, „pult alóli” vagy kétes weboldalakról történő vásárlása jogellenes, még életveszélyes is lehet, hiszen az interneten hirdetett, bizonytalan eredetű Viagra gyakran olyan ismeretlen összetevőket tartalmaz, amelyek súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek.

Használata nélkül a merevedési zavar komoly szorongást, stresszt és önértékelési problémákat okozhat, a gyógyszer biztonságos és ellenőrzött alkalmazása viszont képes visszaadni a férfiak magabiztosságát a hálószobában, és akár 4-5 órán keresztül is érezhető a hatása, ami által a „rendszer” magától működőképessé válik. 

A viagra hatása: nem csak az ágyban segít? 

A legújabb kutatások szerint a sokak által közkedvelt gyógyszer azonban nem csak a férfiak szexuális gondjait oldja meg. Most egy új, eddig ismeretlen hatását is felfedezték, ami egy régóta keresett gyógymódot jelentehet az orvosvilágban.

A tudósok rájöttek, hogy a szildenafil néven is ismert gyógyszer a merevedési zavarok megoldása mellett képes javítani a látóideg vérkeringését is, amivel így a közismert, zöldhályog néven emlegetett szembetegség gyógyításában is segíthet. 

Magyarországon a legfrissebb adatok szerint közel 100 ezer ember küzd jelenleg ezzel a diagnózissal, és bár a betegség a jelenlegi tudásunk szerint nem gyógyítható, ez a mostani felfedezés akár az utolsó reménysugarat jelentheti a látásvesztés elkerülésében. A szakértők szerint ugyanis a Viagrában felellhető hatóanyag képes megállítani az állapot további romlását, friss vérrel látja el a beteg ideget, és csökkentheti az újbóli kialakulását is. 

Vizsgálatok is bizonyították a hatékonyságát 

Az Egyesült Államokban végzett nagyszabású klinikai vizsgálatok már a számokkal is alátámasztották a Viagra látóidegeinkre gyakorolt jótékony hatását. 

Mivel az USA-ban a tavalyi éven összesen 4,7 millió alkalommal írták fel ezt az orvosi készítményt, a pácienseknél képesek voltak nyomonkövetni a hatóanyag más betegségkre történő jótékony következményeit.

A több ezer résztvevő bevonásával készült, profi szintű elemzés egyértelműen kimutatta, hogy a tabletta rendszeres, egy éven keresztüli használata mellett a glaukóma kialakulásának esélye 22 százalékkal csökkkent az eddigiektől. A leggyakrabb típusánál azonban még ennél is látványosabb eredményt értek el, a gyógyszer használata mellett ugyanis a nyílt zugú glaukóma diagnosztizálásának esélye 24 százalékkal csökkent a vizsgált alanyok körében. 

Más kutatások azonban nem csak a szembetegség javulását emelik ki a Viagra folyamatos használata mellett, többek között segíthet még a Raynaud-szindróma, a cisztás fibrózis és a metabolikus szindróma kezelésében is. 

