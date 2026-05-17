A titkos CIA-akták mindent átírnak, amit tudni véltünk: ez rejtőzik a Nagy Szfinx alatt?

Atlantisz, Attila sírja és Eldorádó elveszett városa mellett a Feljegyzések Csarnoka (Hall of Records) a régészet egyik legnagyobb talánya. Az elmélet szerint a Nagy Szfinx alatt bújik meg az ősi iratokat és évezredes tudást rejtő könyvtár, amit évszázadok óta keresnek, mindhiába. Azonban egy nemrégiben előkerült CIA dokumentum újra felkorbácsolta az érdeklődést, mivel gyanús említés olvasható benne. Vajon végre bizonyíték van a rejtélyes csarnok létezésére? Mindjárt kiderül!

Egy hírszerzési akta feltárja a Nagy Szfinx titkait

Az amerikai hírszerzés még 1952-ben állított ki egy dokumentumot, ami 11 tekercsnyi fekete-fehér kép negatívot katalogizál, melyek 1950 júliusa és decembere között készítettek. A „Grafikus anyag bemutatási űrlapja” címre hallgató levéltári dokumentum nem lenne különösen érdekes, hacsak nem kapott volna rajta helyet egy furcsa bejegyzés.

Szfinx alatti templom, 1950. júliusa.

Ez a félmondatnak is csak szódával nevezhető szókapcsolat felélesztette a Feljegyzések Csarnoka körüli vitákat, amely majdnem egy évszázada lázban tartja a régészeket. A titkos könyvtárról szóló legenda még az 1930-as évekből származik, amikor Edgar Cayce megjövendölte, hogy egyszer az emberiség elveszett történetét tartalmazó iratokat fognak felfedezni a Nagy Szfinx mancsa alatti kamrában. Elmélete szerint nem csak Atlantisz és Thot könyve bújik meg a titkos könyvtárban, de természeti katasztrófákról szóló jövendöléseket is tartalmaz.

Azóta számos kutatás, expedíció igyekezett megtalálni a Feljegyzések Csarnokát, mérsékelt sikerrel. Az 1990-es években például szeizmikus műszerekkel és radarokkal sikerült a Gízai Nagy Szfinx közelében üregeket találni, ám ezekről nem sikerült bizonyítani, hogy emberek alkották. Japán és amerikai kutatók szintén azonosítottak sziklaüregeket és vájatokat a Gízai fennsík alatt, ám ezek sem győzték meg a szakma nagyjait.

A neves egyiptológus, Zahi Hawass, aki több ízben részletesen átvizsgálta a Szfinxet, semmi olyan képződményt nem talált, ami az említett csarnokhoz hasonlítana. Eredményei szerint például a bal mancs alatt – ahol elvileg a könyvtár van – tömör szikla található, de pontosan emiatt nem is engedélyezett további kutatásokat.

Azonban az ókori Egyiptom világa továbbra is annyi megfejtetlen titkot őriz, ami évszázadokra elegendő elfoglaltságot ad az egyiptológusoknak. Noha az említett csarnok létezését sem sikerült még bizonyítani, a Nagy Szfinx alatti templomról tett utalás alapján a CIA talán rálelt valamire, amit a mai napig titkol a világ elől.

Összeesküvés elmélet vagy tény? Valójában még mindig sok rejtély övezi a Gízai Nagy Szfinxet, ami a konteóhívők hipotézisei miatt veszített komolyságából. Azonban ha lecsupaszítjuk a tényeket, még akkor is sok olyan titok van a szoborral kapcsolatban, aminek megoldása a régészet feladata. Ennek alapján a titkos kamra léte sem elképzelhetetlen.

