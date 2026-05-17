Emlékszel A klinika Elke nővérére? Barbara Wussow 65 évesen is bombanő – FOTÓ

Barbara Wussow neve sokaknak azonnal egy fehér köpenyes, mosolygós nővért idéz fel a ’80-as évek egyik legnagyobb európai sikersorozatából, A klinikából. A német színésznő – aki a sorozatban Elke nővért alakította – 1985 és 1989 között volt a képernyők állandó szereplője, és gyakorlatilag egy egész generáció számára lett a „kedves kórházi nővér” megtestesítője.

Barbara Wussow A klinika sorozat hajnalán.

Forrás: Getty Images

Ilyen dögös még mindig Barbara Wussow, Elke nővér A klinika sorozatból Barbara Wussow a „A klinika” ikonikus Elke nővére volt.

1985 és 1989 között szerepelt a legendás sorozatban.

65 évesen is elegáns, fiatalos.

Barbara Wussow napjainkban, még 60-on felül is csúcsformában van. Ugyanis a színésznő azon hírességek közé tartozik, akik mintha valami időn kívüli zónában éltek volna már legalább 30 éve. Elegáns, fitt, és még mindig benne van az a finom, klasszikus szépség, ami annak idején is ennyire szerethetővé tette.

A rajongók szerint, ha ma elsétálna egy kórházi folyosón, mindenki reflexből rá mosolyogna, nem csak nosztalgiából, hanem azért is, mert tényleg jól néz ki. Persze az idő rajta is nyomot hagyott, de inkább stílusosan, mint látványosan.

Érdekesség még, hogy bár A klinika után is aktív maradt a színészetben, számára ez a szerep hozta meg az igazi nemzetközi ismertséget. Elke nővér karaktere pedig máig az egyik legismertebb tévés alakítás a német televíziózás történetében.

És ha valaki azt hinné, hogy ez már csak múltidézés, elég egy friss fotóra ránézni Barbara Wussowról, és gyorsan kiderül, hogy a „klinika varázsa” valahogy vele együtt maradt.

Elke nővér napjainkban.

Forrás: Getty Images

Ezek is érdekelhetnek: