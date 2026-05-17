Anne Hathaway keményen túltolta a botoxot: szapulják is érte a filmrajongók

Anne Hathaway pár éve teljesen új arccal jelent meg a nyilvánosság előtt. Az egykor tágra nyílt szemekkel és extrém mimikával rendelkező színésznő arca igazi szoborrá változott a botox és a szépészeti beavatkozások miatt. Ilyenkor pedig felmerül a kérdés, hogy vajon a színészek körében mennyire etikus feláldozni a mimikát és a színészi játék hitelességét a fiatalság oltárán?

Anne Hathaway arca tele van botoxszal.

Anne Hathaway az Odüsszeiában – A botox ára

Ennek az az ára többek között, hogy ezek a színészek teljesen elveszítik a mimikájukat, és így megkérdőjeleződik a színészi játékuk hitelessége is.

A rajongók teljesen kiakadtak Anne Hathaway-re, aki az Odüsszeia trailerében semmilyen arckifejezést nem tud felmutatni a heves érzelmekkel teli jelenetben.

A plasztikai beavatkozások aranykora

Kétség sem férhet ahhoz, hogy jelenleg a fiatalítószerek és beavatkozások aranykorát éljük, melynek melegágya Hollywoodban leledzik. A színészek sorra botoxoltatják szét az arcukat, hogy a „semmi egyediség, maximális műség”-trendjét kövessék. Ennek pedig nemcsak az a következménye, hogy mindenki ugyanúgy néz ki, illetve egy hamis szépségideál és öregedéskép él a civil emberek körében, hanem az is, hogy mindez már a filmiparban is gondokat okoz.

A hollywoodi produkciókban egyre többször fordul elő az, hogy a szobormerev arcú színészek és színésznők nem képesek az érzelemkifejezésre: a sírás egy eltorzult valami lesz, amely során csak a könnyekből következtethetünk arra, hogy ez tényleg sírás lenne, a harag és az öröm pedig szinte megkülönböztethetetlenül összeforr. És akkor a meglepettségről, az aggodalomról, és a többi érzelemről nem is beszéltünk.

Az Odüsszeia körüli botrányok

Mindez az Odüsszeiával kapcsolatban tetőzött, amely produkciót már amúgy is rengeteg botrány övezett. Az első képek kikerülésekor a rajongók teljesen kiakadtak, hogy a film részletei mennyire nem akkurátusak, legutóbb pedig az volt a vita tárgya, hogy Szép Helénát a kenyai-mexikói Lupita Nyong’o fogja alakítani.