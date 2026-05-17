Anne Hathaway keményen túltolta a botoxot: szapulják is érte a filmrajongók

Anne Hathaway pár éve teljesen új arccal jelent meg a nyilvánosság előtt. Az egykor tágra nyílt szemekkel és extrém mimikával rendelkező színésznő arca igazi szoborrá változott a botox és a szépészeti beavatkozások miatt. Ilyenkor pedig felmerül a kérdés, hogy vajon a színészek körében mennyire etikus feláldozni a mimikát és a színészi játék hitelességét a fiatalság oltárán?
Anne Hathaway az Odüsszeiában – A botox ára
- Egyre több híresség botoxoltatja szét az arcát.
- Ennek az az ára többek között, hogy ezek a színészek teljesen elveszítik a mimikájukat, és így megkérdőjeleződik a színészi játékuk hitelessége is.
- A rajongók teljesen kiakadtak Anne Hathaway-re, aki az Odüsszeia trailerében semmilyen arckifejezést nem tud felmutatni a heves érzelmekkel teli jelenetben.
A plasztikai beavatkozások aranykora
Kétség sem férhet ahhoz, hogy jelenleg a fiatalítószerek és beavatkozások aranykorát éljük, melynek melegágya Hollywoodban leledzik. A színészek sorra botoxoltatják szét az arcukat, hogy a „semmi egyediség, maximális műség”-trendjét kövessék. Ennek pedig nemcsak az a következménye, hogy mindenki ugyanúgy néz ki, illetve egy hamis szépségideál és öregedéskép él a civil emberek körében, hanem az is, hogy mindez már a filmiparban is gondokat okoz.
A hollywoodi produkciókban egyre többször fordul elő az, hogy a szobormerev arcú színészek és színésznők nem képesek az érzelemkifejezésre: a sírás egy eltorzult valami lesz, amely során csak a könnyekből következtethetünk arra, hogy ez tényleg sírás lenne, a harag és az öröm pedig szinte megkülönböztethetetlenül összeforr. És akkor a meglepettségről, az aggodalomról, és a többi érzelemről nem is beszéltünk.
Az Odüsszeia körüli botrányok
Mindez az Odüsszeiával kapcsolatban tetőzött, amely produkciót már amúgy is rengeteg botrány övezett. Az első képek kikerülésekor a rajongók teljesen kiakadtak, hogy a film részletei mennyire nem akkurátusak, legutóbb pedig az volt a vita tárgya, hogy Szép Helénát a kenyai-mexikói Lupita Nyong’o fogja alakítani.
A jelenlegi közfelháborodás viszont a népszerű színésznő, Anne Hathaway körül zajlik, aki a filmben Odüsszeusz (Matt Damon) feleségét, Pénelopét fogja alakítani.
Anne Hathaway és a nulla mimika
Bár az Oscar-díjas színésznő már többször is bizonyította tehetségét, most viszont minden hitelességét elveszítette. Az arca ugyanis tele van fillerekkel és botoxszal, melyek miatt alig tudja mozgatni az egykor jellegzetesen rugalmas arcizmait.
A rajongók az Odüsszeia trailerét figurázták ki, elvégre a Pénelopét játszó Hathaway kétségbeesetten szeretne mondani valami jelentőségteljeset, de egy egészen furcsa és rideg arckifejezés lesz úrrá rajta. Valaki azt is kommentelte az interneten terjedő mémekhez, hogy „a színészi játéka nagyon szeretné leküzdeni a botoxot, csak éppen nem sikerül”, míg más ezt a szarkazmussal átitatott megjegyzést fűzte az esethez: „nem is tudtam, hogy az ókori görögöknél is volt már botox, menő”.
Itt nézheted meg az Odüsszeia trailerét:
