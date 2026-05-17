Tiltólistás mondatok egy temetésen: akaratlanul gázolsz velük a gyászolók lelkébe

Nem könnyű eligazodni abban, hogyan viselkedjünk egy temetésen, amikor a gyásztól amúgy is pattanásig feszülnek az indulatok. Egy etikettszakértő most lerántotta a leplet azokról a gyanútlanul használt, mindennapi kifejezésekről, amellyekkel akaratlanul is mélyen belegázolhatunk a gyászolók lelkébe.

Nagyon meg kell válogatnunk, mit mondunk egy temetés alatt a gyászoló családnak, ugyanis néha kifejezetten bántóak lehetünk még akkor is, ha minket a jó szándék vezérel.

Meg kell válogatni a szavainkat egy temetésen

A temetés egy rendkívül kényes helyzet, ahol a folyamatos feszengés és a mindent átható szomorúság mellett sokszor fogalmunk sincs, mivel okozunk még nagyobb fájdalmat, éppen ezért alkalmanként számos súlyos hibát tudunk véteni egyetlen rosszul megfogalmazott mondattal, hiába nem az a célunk, hogy megbántsuk a jelenlévőket.

Nem is gondolnánk, de a kimondott szavak mélységesen mélyre hathatnak egy gyásszertartáson, még akkor is, ha éppen a legjobb indulattal és tiszta szívből mondjuk őket.

Egy ettikettszakértő most rávilágított a búcsúztatások legnagyobb nyelvi buktatókra, amik között még egy konkrét kijelentés is szerepel. Ezt szinte mindannyian alkalmaztunk már vigasztalásként, annak ellenére, hogy tudnánk: csak mégrosszabb helyzeteket generálunk vele.

Mondatok, amiket jobb, ha elkerülünk

Egy temetés valójában többről szól, mint magáról a halálról; ezek a szertartások sokkal inkább az összetört szívű hozzátartozók búcsújának, az itt maradt emberek hiányának, és annak a hatalmas szeretetnek a kifejezése, amit az elhunyt iránt éreztek azok, akik végigkísérték az élete útján. Éppen ezért érdemes óvatosan bánni az olyan mondatokkal, amikkel a részvétünket fejezzük ki feléjük.

A szakértő szerint a legrosszabb dolog, amit egy ilyen helyzetben mondhatunk nem más, mint a „legalább békésen ment el”. Ez a kijelentés ugyanis a valódi részvét helyett akaratlanul is olyan érzéseket kelthet a gyászolókban, mintha le akarnánk kicsinyíteni az egyébként óriási veszteségüket.

Hasonlóan a klasszikus „remélem, jól vagy” sem a legszerencsésebb választás, hiszen kissé feleslegesnek hathat, mikor pontosan tudjuk, hogy nincs jól – már hogy is lenne jól valaki, aki éppen a szerettét temeti? Ugyancsak tanácsos elkerülnünk a „szólj, ha bármiben segíthetek” fordulatot is, hiszen annak ellenére, hogy ez egy végtelenül kedves gesztusnak tűnik, a valóságban mégis plusz terhet róhat a rokonokra egy olyan időszakban, amikor még a mindennapi túlélés is nehezükre esik.