Tiltólistás mondatok egy temetésen: akaratlanul gázolsz velük a gyászolók lelkébe

Nem könnyű eligazodni abban, hogyan viselkedjünk egy temetésen, amikor a gyásztól amúgy is pattanásig feszülnek az indulatok. Egy etikettszakértő most lerántotta a leplet azokról a gyanútlanul használt, mindennapi kifejezésekről, amellyekkel akaratlanul is mélyen belegázolhatunk a gyászolók lelkébe.
- Fontos megválogatnunk miket mondunk egy temetésen a hozzátartozóknak.
- Néhány kifejezést érdemes célzottan elkerülnünk, mert nem feltétlenül hatnak pozitívan.
- Vannak azonban olyan mondatok is, amik kifejezetten előnyösek lehetnek ebben a szomorú helyzetben.
Meg kell válogatni a szavainkat egy temetésen
A temetés egy rendkívül kényes helyzet, ahol a folyamatos feszengés és a mindent átható szomorúság mellett sokszor fogalmunk sincs, mivel okozunk még nagyobb fájdalmat, éppen ezért alkalmanként számos súlyos hibát tudunk véteni egyetlen rosszul megfogalmazott mondattal, hiába nem az a célunk, hogy megbántsuk a jelenlévőket.
Nem is gondolnánk, de a kimondott szavak mélységesen mélyre hathatnak egy gyásszertartáson, még akkor is, ha éppen a legjobb indulattal és tiszta szívből mondjuk őket.
Egy ettikettszakértő most rávilágított a búcsúztatások legnagyobb nyelvi buktatókra, amik között még egy konkrét kijelentés is szerepel. Ezt szinte mindannyian alkalmaztunk már vigasztalásként, annak ellenére, hogy tudnánk: csak mégrosszabb helyzeteket generálunk vele.
Mondatok, amiket jobb, ha elkerülünk
Egy temetés valójában többről szól, mint magáról a halálról; ezek a szertartások sokkal inkább az összetört szívű hozzátartozók búcsújának, az itt maradt emberek hiányának, és annak a hatalmas szeretetnek a kifejezése, amit az elhunyt iránt éreztek azok, akik végigkísérték az élete útján. Éppen ezért érdemes óvatosan bánni az olyan mondatokkal, amikkel a részvétünket fejezzük ki feléjük.
A szakértő szerint a legrosszabb dolog, amit egy ilyen helyzetben mondhatunk nem más, mint a „legalább békésen ment el”. Ez a kijelentés ugyanis a valódi részvét helyett akaratlanul is olyan érzéseket kelthet a gyászolókban, mintha le akarnánk kicsinyíteni az egyébként óriási veszteségüket.
Hasonlóan a klasszikus „remélem, jól vagy” sem a legszerencsésebb választás, hiszen kissé feleslegesnek hathat, mikor pontosan tudjuk, hogy nincs jól – már hogy is lenne jól valaki, aki éppen a szerettét temeti? Ugyancsak tanácsos elkerülnünk a „szólj, ha bármiben segíthetek” fordulatot is, hiszen annak ellenére, hogy ez egy végtelenül kedves gesztusnak tűnik, a valóságban mégis plusz terhet róhat a rokonokra egy olyan időszakban, amikor még a mindennapi túlélés is nehezükre esik.
Így legyünk igazán etikusak
Ha a fenti mondatok tiltólistások, akkor felmerül bennünk a kérdés, hogyan fejezhetjük ki tiszteletteljesen az együttérzésünket anélkül, hogy tolakodóvá válnánk? A szakértő szerint erre is van megoldás! A legegyszerűbb és egyben legőszintébb, ha ilyenkor csak annyit mondunk: „Nagyon sajnálom a veszteségedet”, ami egy megfelelő kifejezése az együttérzésnek, azonban valljuk be, távolságtartó. Éppen ezért, ha kicsit személyesebben szeretnénk kifejezni a részvétünket, bátran mondhatjuk azt is:
Nagyon sajnálom a veszteségedet. Rengeteg ember életére volt hatással, az enyémre is
– ezzel kicsit közelebb hozzuk magunkhoz a rokonokat, és megmutatjuk nekik, hogy átérezzük az ő fájdalmukat, mindemellett arra emlékeztetjük őket, hogy az elhunyt mennyire fontos ember volt.
Amennyiben nem álltunk túl közel az elhunythoz, a szakértő szerint a kevesebb mindig több.
Ilyenkor a legbölcsebb, ha csak annyit mondunk: „Őszinte részvétem neked és a családodnak ebben a nagyon nehéz időszakban”.
