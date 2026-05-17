Tiltólistás mondatok egy temetésen: akaratlanul gázolsz velük a gyászolók lelkébe

Klusovszki Kíra
2026.05.17.
A gyász legnehezebb pillanataiban mindannyian keressük azokat a vigasztaló szavakat, amelyekkel enyhíthetnénk a hozzátartozók fájdalmát. A szakértők szerint azonban jobb ha elkerülünk néhány kifejezést egy temetés során.

Nem könnyű eligazodni abban, hogyan viselkedjünk egy temetésen, amikor a gyásztól amúgy is pattanásig feszülnek az indulatok. Egy etikettszakértő most lerántotta a leplet azokról a gyanútlanul használt, mindennapi kifejezésekről, amellyekkel akaratlanul is mélyen belegázolhatunk a gyászolók lelkébe. 

Nagyon meg kell válogatnunk, mit mondunk egy temetés alatt a gyászoló családnak, ugyanis néha kifejezetten bántóak lehetünk még akkor is, ha minket a jó szándék vezérel.
  • Fontos megválogatnunk miket mondunk egy temetésen a hozzátartozóknak. 
  • Néhány kifejezést érdemes célzottan elkerülnünk, mert nem feltétlenül hatnak pozitívan. 
  • Vannak azonban olyan mondatok is, amik kifejezetten előnyösek lehetnek ebben a szomorú helyzetben. 

Meg kell válogatni a szavainkat egy temetésen

A temetés egy rendkívül kényes helyzet, ahol a folyamatos feszengés és a mindent átható szomorúság mellett sokszor fogalmunk sincs, mivel okozunk még nagyobb fájdalmat, éppen ezért alkalmanként számos súlyos hibát tudunk véteni egyetlen rosszul megfogalmazott mondattal, hiába nem az a célunk, hogy megbántsuk a jelenlévőket. 

Nem is gondolnánk, de a kimondott szavak mélységesen mélyre hathatnak egy gyásszertartáson, még akkor is, ha éppen a legjobb indulattal és tiszta szívből mondjuk őket. 

Egy ettikettszakértő most rávilágított a búcsúztatások legnagyobb nyelvi buktatókra, amik között még egy konkrét kijelentés is szerepel. Ezt szinte mindannyian alkalmaztunk már vigasztalásként, annak ellenére, hogy tudnánk: csak mégrosszabb helyzeteket generálunk vele.

Mondatok, amiket jobb, ha elkerülünk 

Egy temetés valójában többről szól, mint magáról a halálról; ezek a szertartások sokkal inkább az összetört szívű hozzátartozók búcsújának, az itt maradt emberek hiányának, és annak a hatalmas szeretetnek a kifejezése, amit az elhunyt iránt éreztek azok, akik végigkísérték az élete útján. Éppen ezért érdemes óvatosan bánni az olyan mondatokkal, amikkel a részvétünket fejezzük ki feléjük.

A szakértő szerint a legrosszabb dolog, amit egy ilyen helyzetben mondhatunk nem más, mint a „legalább békésen ment el”. Ez a kijelentés ugyanis a valódi részvét helyett akaratlanul is olyan érzéseket kelthet a gyászolókban, mintha le akarnánk kicsinyíteni az egyébként óriási veszteségüket.

Hasonlóan a klasszikus „remélem, jól vagy” sem a legszerencsésebb választás, hiszen kissé feleslegesnek hathat, mikor pontosan tudjuk, hogy nincs jól – már hogy is lenne jól valaki, aki éppen a szerettét temeti? Ugyancsak tanácsos elkerülnünk a „szólj, ha bármiben segíthetek” fordulatot is, hiszen annak ellenére, hogy ez egy végtelenül kedves gesztusnak tűnik, a valóságban mégis plusz terhet róhat a rokonokra egy olyan időszakban, amikor még a mindennapi túlélés is nehezükre esik

Így legyünk igazán etikusak 

Ha a fenti mondatok tiltólistások, akkor felmerül bennünk a kérdés, hogyan fejezhetjük ki tiszteletteljesen az együttérzésünket anélkül, hogy tolakodóvá válnánk? A szakértő szerint erre is van megoldás! A legegyszerűbb és egyben legőszintébb, ha ilyenkor csak annyit mondunk: „Nagyon sajnálom a veszteségedet”, ami egy megfelelő kifejezése az együttérzésnek, azonban valljuk be, távolságtartó. Éppen ezért, ha kicsit személyesebben szeretnénk kifejezni a részvétünket, bátran mondhatjuk azt is: 

Nagyon sajnálom a veszteségedet. Rengeteg ember életére volt hatással, az enyémre is

– ezzel kicsit közelebb hozzuk magunkhoz a rokonokat, és megmutatjuk nekik, hogy átérezzük az ő fájdalmukat, mindemellett arra emlékeztetjük őket, hogy az elhunyt mennyire fontos ember volt.

Amennyiben nem álltunk túl közel az elhunythoz, a szakértő szerint a kevesebb mindig több.

Ilyenkor a legbölcsebb, ha csak annyit mondunk: „Őszinte részvétem neked és a családodnak ebben a nagyon nehéz időszakban”.

