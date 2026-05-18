Elpusztulhatott Timmy, a bálna: Dánia partjainál találtak rá egy púpos bálna tetemére

Horváth Angéla
2026.05.18.
Egy púpos bálna tetemét fedezték fel a dániai Anholt-sziget partjainál. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a márciusban Németország partjainál bajba került Timmyről van-e szó, de a körülmények alapján sokan attól tartanak, hogy a nagy nehezen megmentett állat végül elpusztult.

Még vizsgálják annak a bálnának a tetemét, amit Dánia partjainál találtak, Anholt közelében. Sokan úgy vélik a korábban megmentett Timmyről van szó. A tetem a sziget északi partjától mintegy 80 méterre fekszik a vízben, sirályok tucatjai lepték el.

Timmy, a bálna, még a mentés előtt 
Forrás: dpa

Timmy, a bálna nem élt sokáig a mentés után

Timmy története márciusban nagy figyelmet kapott világszerte. A púpos bálnát akkor a sekély vízben észlelték, éppen a Kattegat-szoroson keresztül úszott a Balti-tenger felé. Az állat azonban nem talált vissza az Északi-tengerbe, így nagyobb bajba került. A mentésén szakemberek és önkéntesek is dolgoztak: többször próbálták mélyebb vízbe terelni, de a bálna újra és újra visszatért a parthoz közeli részekre. A nagyjából tíz méter hosszú tengeri emlős végül német nagyvállalkozók anyagi támogatásával tudta elhagyni a part menti területet. Úgy tűnik, sajnos nem élt sokáig, bár hivatalos megerősítás még nem érkezett arról, hogy valóban Timmyről van szó.  A tájékoztatások szerint a parttól mintegy 80 méterre sodródó tetem egyelőre nem jelent veszélyt a környezetre. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
