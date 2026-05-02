Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mentőakció

Hatalmas, "mozgó akváriumában" várja Timmy, a bálna, hogy elvonuljon a vihar

mentőakció bálna timmy
Az Északi-tenger előtt áll a mentőhajó és várja, hogy átvonuljon a vihar. Timmy, a bálna sorsa még mindig kétséges.

Rengeteben szurkolnak most azért, hogy Timmy, a hetekkel ezelőtt Balti-tengerbe sodródott bálna mentőakciója sikerrel járjon. A bálnát szállító teherhajó most az Északi-tenger előtt áll: azt várják, hogy elvonuljon a vihar. 

Timmy, a bálna sorsa még mindig kétséges.
Timmy, a bálna sorsa még mindig kétséges. 
Forrás: dpa

A Timmy, a bálna szállítóhajója az Északi-tenger előtt dekkol

 A német Bild információi szerint az állatot szállító jármű most az az Északi-tenger előtt, a Jütland-félsziget legészakibb csücskében fekvő dán város, Skagen keleti részén állt meg, ugyanis kedvezőtlen az időjárás, meg kell várnia, amíg Dánia, Svédország és Norvégia közötti szorosokon átvonul a vihar, amely magas, 1,5 méteres hullámokat verhet, így a mentőakció sikerét kockáztathatja. 

A púpos bálna feltehetően március elején tévedt be a Balti-tengerbe, és ott rekedt, sőt, többször is  zátonynak ütközött. A mentési esélyei egy ponton szinte teljesen szertefoszlottak, ám egy magánkezdeményezés új stratégiával állt elő: a bálnát egy speciálisan kialakított uszály segítségével próbálják visszavezetni a nyílt óceán felé. A mentőcsapatok kedden egy átalakított teherhajóhoz csalogatták az állatot. Több órás manőverezés után sikerült elérni, hogy a Timmy, a bálna megfelelő pozícióba ússzon, majd kora délután bekerült a hajó víz alatti tárolóterébe, amely az Északi-tenger felé vette az irányt.

Mikor engedik szabadon? 

Azt egyelőre nem tudni, meddig marad a hajó és annak személyzete Timmyvel, úgy tudni, hogy a bálnának Hirtshalsban újabb állatorvosi vizsgálaton kell átesnie. Ennek függvényében döntenek arról, mikor és pontosan hol engedik szabadon.

Mi vár Timmyre?

Egyes állatvédő szervezetek szerint a bálna nagyon rossz állapotban van, a mentése értelmetlen és halálra van ítélve. Kirsten Tönnies állatorvos azonban bizakodó: úgy véli, az állatnak van esélye a felépülésre.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Lesifotó készült Britney Spearsről − Így néz ki az énekesnő, miután kijött a rehabról

A popsztárt csütörtökön kapták lencsevégre Kaliforniában, alig egy nappal azután, hogy elhagyta a rehabilitációs intézményt. Britney Spearsnek nemsokára bíróság elé kell állnia.

Sosem volt még ilyen mély a szakadék Harry herceg és Károly király között

Szakértők szerint minden eddiginél feszültebbé vált a sussexi herceg és III. Károly király kapcsolata. Harry herceg békülési kísérletei nem jártak sikerrel.

Majdnem kizárták botrányos ruhája miatt a MET-gáláról az énekesnőt - Volt, aki ijesztően bizarr szettben parádézott

Egy éjszaka, ahol a luxus és az őrület kéz a kézben jár. Azonban van, amit sosem bocsát meg a divat népe: mutatjuk a legborzasztóbb vörös szőnyeges szetteket, amik után te is félelemmel várod majd a MET-gála 2026-os megjelenéseit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu