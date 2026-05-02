Hatalmas, "mozgó akváriumában" várja Timmy, a bálna, hogy elvonuljon a vihar

Rengeteben szurkolnak most azért, hogy Timmy, a hetekkel ezelőtt Balti-tengerbe sodródott bálna mentőakciója sikerrel járjon. A bálnát szállító teherhajó most az Északi-tenger előtt áll: azt várják, hogy elvonuljon a vihar.

Timmy, a bálna sorsa még mindig kétséges.

Forrás: dpa

A Timmy, a bálna szállítóhajója az Északi-tenger előtt dekkol

A német Bild információi szerint az állatot szállító jármű most az az Északi-tenger előtt, a Jütland-félsziget legészakibb csücskében fekvő dán város, Skagen keleti részén állt meg, ugyanis kedvezőtlen az időjárás, meg kell várnia, amíg Dánia, Svédország és Norvégia közötti szorosokon átvonul a vihar, amely magas, 1,5 méteres hullámokat verhet, így a mentőakció sikerét kockáztathatja.

A púpos bálna feltehetően március elején tévedt be a Balti-tengerbe, és ott rekedt, sőt, többször is zátonynak ütközött. A mentési esélyei egy ponton szinte teljesen szertefoszlottak, ám egy magánkezdeményezés új stratégiával állt elő: a bálnát egy speciálisan kialakított uszály segítségével próbálják visszavezetni a nyílt óceán felé. A mentőcsapatok kedden egy átalakított teherhajóhoz csalogatták az állatot. Több órás manőverezés után sikerült elérni, hogy a Timmy, a bálna megfelelő pozícióba ússzon, majd kora délután bekerült a hajó víz alatti tárolóterébe, amely az Északi-tenger felé vette az irányt.

Mikor engedik szabadon?

Azt egyelőre nem tudni, meddig marad a hajó és annak személyzete Timmyvel, úgy tudni, hogy a bálnának Hirtshalsban újabb állatorvosi vizsgálaton kell átesnie. Ennek függvényében döntenek arról, mikor és pontosan hol engedik szabadon.

Mi vár Timmyre?

Egyes állatvédő szervezetek szerint a bálna nagyon rossz állapotban van, a mentése értelmetlen és halálra van ítélve. Kirsten Tönnies állatorvos azonban bizakodó: úgy véli, az állatnak van esélye a felépülésre.

