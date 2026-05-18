Nem voltak egyedül a Holdon? Titkos UFO-akták szerint az űrhajósok furcsa dolgokat láttak

A földönkívüli idegenek újra a figyelem középpontjába kerültek a Holdról származó űrhajós beszámolók miatt. Sokan úgy vélik: az asztronauták nem voltak egyedül odafent, UFO-k figyelték őket. Más űrhajósok is megmagyarázhatatlan jelenségekről számolnak be évtizedek óta. A Pentagon szerint nincs bizonyíték más világok lényeire vagy technológiájára, de a téma továbbra is lázban tartja a világot.

Űrhajósok furcsa észlelései kerültek újra reflektorfénybe a most megnyitott UFO-akták nyomán.

Az űrhajós szerint nem voltak egyedül az űrben, UFO-k figyelték őket

Az univerzum titkai újra lángra lobbantották a fantáziánkat: a Pentagon most először tett közzé több száz oldalnyi, korábban titkos UFO-aktát, amelyek között az egyik legérdekesebb rész éppen az asztronautákhoz kötődik –írja a The Guardian.

A legizgalmasabb beszámolók ugyanis tőlük származnak, a Holdon járt űrhajósok saját észlelései kerültek elő újra, amelyek a mai napig találgatásokra adnak okot. A dokumentumok nemcsak katonai és pilótajelentéseket tartalmaznak, hanem a NASA legendás küldetéseinek feljegyzéseit is, és ezek közül néhány egészen hátborzongató részletet tár fel.

A legnagyobb figyelmet kétségtelenül Buzz Aldrin vallomása kapta. Az Apollo–11 legendás űrhajósa, aki másodikként lépett a Hold felszínére, egy 1969-es jelentésében arról számolt be, hogy egy „jelentős méretű objektumot” látott a Hold közelében. Nem ez volt azonban az egyetlen furcsaság: a legénység egy rendkívül erős fényforrást is észlelt, amit először lézer fénynek gondoltak. Most már nem vagyunk ebben biztosak, sokan gondolják, hogy valójában UFO-k figyelték őket.

Bár hivatalos magyarázat máig nincs, az eset újra fellobbantotta az UFO-észlelések körüli találgatásokat.

Rejtélyes fények, háromszög alakzatok és katonai felvételek – újabb furcsa észlelések kerültek elő

És nem Aldrin volt az egyetlen. Az űrutazás történetében több furcsa, máig megmagyarázatlan észlelés is napvilágot látott, amelyek újra és újra az ismeretlen felé terelik a figyelmet.

Az Apollo–17 küldetés egyik NASA-fotóján három fénylő pont látható tökéletes háromszög alakzatban.

A Pentagon szerint még nem tudni pontosan, mi látható a képen, de az első vizsgálatok alapján akár valódi, fizikai tárgyak is lehetnek, idegen civilizációs eszközök is szóba kerülhetnek.

A most nyilvánosságra hozott aktákban nem csak űrhajósok beszámolói szerepelnek. Katonai kamerafelvételek is előkerültek, köztük egy amerikai focilabdára emlékeztető repülő tárgyról készült videó, amelyet a Kelet-kínai-tenger felett rögzítettek. Más felvételeken Irak, Szíria és az Egyesült Arab Emírségek légterében mozgó, szabálytalanul cikázó fények láthatók.