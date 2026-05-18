Nem voltak egyedül a Holdon? Titkos UFO-akták szerint az űrhajósok furcsa dolgokat láttak

A földönkívüli idegenek újra a figyelem középpontjába kerültek a Holdról származó űrhajós beszámolók miatt. Sokan úgy vélik: az asztronauták nem voltak egyedül odafent, UFO-k figyelték őket. Más űrhajósok is megmagyarázhatatlan jelenségekről számolnak be évtizedek óta. A Pentagon szerint nincs bizonyíték más világok lényeire vagy technológiájára, de a téma továbbra is lázban tartja a világot.
- Az UFO-akták szerint több holdi észlelés is megmagyarázatlan maradt.
- Az asztronauták és katonai jelentések is furcsa fényeket és objektumokat rögzítettek.
- A Pentagon szerint nincs bizonyíték idegen jelenlétre, de a kérdések maradtak.
Az űrhajós szerint nem voltak egyedül az űrben, UFO-k figyelték őket
Az univerzum titkai újra lángra lobbantották a fantáziánkat: a Pentagon most először tett közzé több száz oldalnyi, korábban titkos UFO-aktát, amelyek között az egyik legérdekesebb rész éppen az asztronautákhoz kötődik –írja a The Guardian.
A legizgalmasabb beszámolók ugyanis tőlük származnak, a Holdon járt űrhajósok saját észlelései kerültek elő újra, amelyek a mai napig találgatásokra adnak okot. A dokumentumok nemcsak katonai és pilótajelentéseket tartalmaznak, hanem a NASA legendás küldetéseinek feljegyzéseit is, és ezek közül néhány egészen hátborzongató részletet tár fel.
A legnagyobb figyelmet kétségtelenül Buzz Aldrin vallomása kapta. Az Apollo–11 legendás űrhajósa, aki másodikként lépett a Hold felszínére, egy 1969-es jelentésében arról számolt be, hogy egy „jelentős méretű objektumot” látott a Hold közelében. Nem ez volt azonban az egyetlen furcsaság: a legénység egy rendkívül erős fényforrást is észlelt, amit először lézer fénynek gondoltak. Most már nem vagyunk ebben biztosak, sokan gondolják, hogy valójában UFO-k figyelték őket.
Bár hivatalos magyarázat máig nincs, az eset újra fellobbantotta az UFO-észlelések körüli találgatásokat.
Rejtélyes fények, háromszög alakzatok és katonai felvételek – újabb furcsa észlelések kerültek elő
És nem Aldrin volt az egyetlen. Az űrutazás történetében több furcsa, máig megmagyarázatlan észlelés is napvilágot látott, amelyek újra és újra az ismeretlen felé terelik a figyelmet.
Az Apollo–17 küldetés egyik NASA-fotóján három fénylő pont látható tökéletes háromszög alakzatban.
A Pentagon szerint még nem tudni pontosan, mi látható a képen, de az első vizsgálatok alapján akár valódi, fizikai tárgyak is lehetnek, idegen civilizációs eszközök is szóba kerülhetnek.
A most nyilvánosságra hozott aktákban nem csak űrhajósok beszámolói szerepelnek. Katonai kamerafelvételek is előkerültek, köztük egy amerikai focilabdára emlékeztető repülő tárgyról készült videó, amelyet a Kelet-kínai-tenger felett rögzítettek. Más felvételeken Irak, Szíria és az Egyesült Arab Emírségek légterében mozgó, szabálytalanul cikázó fények láthatók.
Egyre több politikus és űrvezető beszél nyíltan a földönkívüliekről
A dokumentumok publikálása azért is kapott hatalmas figyelmet, mert az elmúlt hónapokban több ismert amerikai közszereplő megszólalt a témában.
Barack Obama például egy podcastban úgy fogalmazott:
Az idegenek léteznek, de én nem láttam még őket. Nem rejtegetünk semmi ilyesmit az 51-es körzetben. Nincsenek földalatti létesítmények, hacsak nem valami hatalmas összeesküvésről van szó, amit még az Egyesült Államok elnöke elől is eltitkolnak.
Később pontosította szavait azzal, hogy elnöksége alatt nem látott bizonyítékot arra, hogy földön kívüli létformák kapcsolatba léptek volna az emberiséggel. Eközben Donald Trump utasította a Pentagont a titkos akták fokozatos nyilvánosságra hozatalára.
Múlt hónapban Jared Isaacman, a NASA új igazgatója elmondta, hogy az űrmissziókat részben a földönkívüli életformák létezése miatt indítják, annak bizonyítékát kutatják.
Azt állította, hogy:
Meglehetősen nagy az esélye annak, hogy valamikor találunk valamit, ami arra utal, hogy nem vagyunk egyedül.
