Nagyon megijedt Paris Jackson, orvos fordult: ez áll a rejtélyes nyakdudora mögött

Itt egy remek példa arra, hogy a követők nemcsak kritizálni vagy rajongani tudnak. Paris Jackson élete egyik pillanatról a másikra megváltozott, amikor egy videója alatt sokan aggódni kezdtek az énekesnő egészsége miatt.

Paris Jackson élete nagy fordulatot vehetett volna az orvosi vizsgálatot követően.

Forrás: Getty/WireImage

Mi van Paris Jackson nyakán? Az énekesnő social média posztja alatt sok rajongója jelezte, hogy valami nincs rendben.

Egy különös dudorra hívták fel a figyelmét a nyakán.

Paris Jackson megijedt, és azonnal elment egy kivizsgálásra.

Paris Jackson éveken át küzdött alkoholproblémákkal, de ez szerencsére már csak a múltja részét jelentik. Michael Jackson lánya évek óta nagyon odafigyel az egészségére, mellette pedig építi énekesi karrierjét.

Nemrég kitett egy videót az egyik közösségi oldalára, amire rengeteg aggódó hozzászólás érkezett. A rajongói a nyakán lévő furcsa dudorra hívták fel az énekesnő figyelmét. Paris Jackson pedig ezt nem vette félvállról, egyből orvoshoz is fordult.

Az ultrahangvizsgálat során a nyirokcsomóit vették alaposan szemügyre. Ám, szerencsére semmi rendellenes elváltozást sem találtak.

Azért néz ki ilyen furcsán a nyakam, mert az éneklés miatt sokáig edzettem ezeket az izmokat, ez gyakran megesik az énekesekkel. Csak nálam jobban látszik, mert sovány vagyok

– idézte a People a 28 éves Paris Jacksont, aki azt is hozzátette, hogy az emberek a frászt hozták rá, de örül, hogy az orvosok nem találtak semmi komoly bajt.

