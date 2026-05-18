Nagyon megijedt Paris Jackson, orvos fordult: ez áll a rejtélyes nyakdudora mögött

Követői hívták fel a figyelmet az énekesnő nyakán lévő furcsaságra. Paris Jackson egy ideje nagyon komolyan veszi az egészségét, ezért azonnal elment egy kivizsgálásra. Ő maga osztotta meg, hogy mit találtak nála.

Itt egy remek példa arra, hogy a követők nemcsak kritizálni vagy rajongani tudnak. Paris Jackson élete egyik pillanatról a másikra megváltozott, amikor egy videója alatt sokan aggódni kezdtek az énekesnő egészsége miatt.

Paris Jackson élete nagy fordulatot vehetett volna az orvosi vizsgálatot követően.
Mi van Paris Jackson nyakán?

  • Az énekesnő social média posztja alatt sok rajongója jelezte, hogy valami nincs rendben.
  • Egy különös dudorra hívták fel a figyelmét a nyakán.
  • Paris Jackson megijedt, és azonnal elment egy kivizsgálásra.

Paris Jackson éveken át küzdött alkoholproblémákkal, de ez szerencsére már csak a múltja részét jelentik. Michael Jackson lánya évek óta nagyon odafigyel az egészségére, mellette pedig építi énekesi karrierjét

Nemrég kitett egy videót az egyik közösségi oldalára, amire rengeteg aggódó hozzászólás érkezett. A rajongói a nyakán lévő furcsa dudorra hívták fel az énekesnő figyelmét. Paris Jackson pedig ezt nem vette félvállról, egyből orvoshoz is fordult. 

Az ultrahangvizsgálat során a nyirokcsomóit vették alaposan szemügyre. Ám, szerencsére semmi rendellenes elváltozást sem találtak.

Azért néz ki ilyen furcsán a nyakam, mert az éneklés miatt sokáig edzettem ezeket az izmokat, ez gyakran megesik az énekesekkel. Csak nálam jobban látszik, mert sovány vagyok 

– idézte a People a 28 éves Paris Jacksont, aki azt is hozzátette, hogy az emberek a frászt hozták rá, de örül, hogy az orvosok nem találtak semmi komoly bajt. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
