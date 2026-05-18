Hogy mi? Jön a 25 ezres Magyarországon: már azt is megmutatták, hogy néz ki

Különleges emlékérmével készül a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Labdarúgó Szövetség fennállásának 125. évfordulójára. A jubileum alkalmából két új emlékpénz jelenik meg: egy 25 ezres ezüstérme és egy 5000 forintos színesfém változat is forgalomba kerül.

Különleges részletek derültek ki a 25 ezresről.

Forrás: Moment RF

Így néz ki az új magyar 25 ezres

Az új érmék hivatalosan fizetőeszköznek számítanak, a gyakorlatban azonban valószínűleg senki nem fog velük boltban fizetni, hiszen gyűjtői értékük várhatóan jóval magasabb lesz a névértéküknél.

A 25 ezer forintos ezüst emlékérme előoldalán a Magyar Kupa legendás vándorserlege látható, háttérben a Puskás Aréna részletével. Az érme szélén a „Magyarország” felirat olvasható, emellett feltüntették a névértéket, a 2026-os verési évszámot és a „BP.” verdejelet is – közölte a jegybank.

A hátoldalon egy régi, fűzős futball-labda kapott helyet, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség jubileumi logója díszít. A tervezés Horváth Andrea nevéhez fűződik, mesterjegye szintén megtalálható az érmén.

A jegybank tájékoztatása szerint az ezüst emlékérméből legfeljebb 4000 darab készülhet tükörfényes kivitelben, míg az 5000 forintos színesfém változatból maximum 5000 példány jelenhet meg.

A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta: az emlékérmék elsődleges célja az értékmegőrzés és a figyelemfelhívás, nem pedig a mindennapi fizetés. Bár hivatalosan használhatók vásárlásra, a gyűjtői értékük miatt ez nem igazán ajánlott. Az érdeklődők ráadásul nem névértéken, hanem annál magasabb, áfával növelt áron vásárolhatják meg őket.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: