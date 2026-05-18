2026. máj. 18., hétfő

Hogy mi? Jön a 25 ezres Magyarországon: már azt is megmutatták, hogy néz ki

újdonság pénzérme MNB
Rideg Léna
2026.05.18.
Igazi különlegességgel készül a Magyar Nemzeti Bank. Érkezik a 25 ezres, amellyel hivatalosan még fizetni is lehet majd, sokan azonban biztosan inkább félreteszik, mert könnyen lehet, hogy idővel jóval többet ér majd a névértékénél.

Különleges emlékérmével készül a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Labdarúgó Szövetség fennállásának 125. évfordulójára. A jubileum alkalmából két új emlékpénz jelenik meg: egy 25 ezres ezüstérme és egy 5000 forintos színesfém változat is forgalomba kerül.

Különleges részletek derültek ki a 25 ezresről.
Forrás: Moment RF

Így néz ki az új magyar 25 ezres

Az új érmék hivatalosan fizetőeszköznek számítanak, a gyakorlatban azonban valószínűleg senki nem fog velük boltban fizetni, hiszen gyűjtői értékük várhatóan jóval magasabb lesz a névértéküknél.

A 25 ezer forintos ezüst emlékérme előoldalán a Magyar Kupa legendás vándorserlege látható, háttérben a Puskás Aréna részletével. Az érme szélén a „Magyarország” felirat olvasható, emellett feltüntették a névértéket, a 2026-os verési évszámot és a „BP.” verdejelet is – közölte a jegybank

A hátoldalon egy régi, fűzős futball-labda kapott helyet, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség jubileumi logója díszít. A tervezés Horváth Andrea nevéhez fűződik, mesterjegye szintén megtalálható az érmén.

Láttad már az új 25 ezrest? Mutatjuk, hogy néz ki!

A jegybank tájékoztatása szerint az ezüst emlékérméből legfeljebb 4000 darab készülhet tükörfényes kivitelben, míg az 5000 forintos színesfém változatból maximum 5000 példány jelenhet meg.

A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta: az emlékérmék elsődleges célja az értékmegőrzés és a figyelemfelhívás, nem pedig a mindennapi fizetés. Bár hivatalosan használhatók vásárlásra, a gyűjtői értékük miatt ez nem igazán ajánlott. Az érdeklődők ráadásul nem névértéken, hanem annál magasabb, áfával növelt áron vásárolhatják meg őket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
