Meghalt a Vígszínház legendás színésze, Mel Gibson magyarhangja

Meghalt Sörös Sándor, a Vígsznház legendás színésze, Thoma Manum és Mel Gibson magyarhangja. A Vígszínház bejegyzése szerint Sörös Sándor különleges színpadi jelenlétével, kiváló énekhangjával és zenei érzékenységével vívta ki a közönség szeretetét, ő volt az intézmény egyik legtöbbet foglalkoztatott színésze: több mint tíz éven át havonta harmincszor is színpadra lépett.

„A Vígszínház színpadán szuggesztív jelenlétével, kiváló énekhangjával és zenei érzékenységével vált emlékezetessé. A társulat egyik legtöbbet játszó színésze volt: több mint egy évtizedig havonta harmincszor lépett színpadra. Sokat foglalkoztatta a televízió is. A szinkronrendezők finom érzékenységgel fölfedezték benne a különös tehetséget” – írták róla.

Sörös Sándor közel 40 szerepben játszott

Sörös Sándor 1974 és 1990 között, tizenhat éven át volt a Vígszínház társulatának tagja. Ez idő alatt közel negyven szerepben láthatta a közönség, többek között olyan emlékezetes előadásokban, mint a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Kőműves Kelemen, a 30 éves vagyok, a 22-es csapdája, a Sanda bohóc, Az öreg hölgy látogatása, az Álomkommandó vagy az Ahogy tesszük.

