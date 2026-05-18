Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 18., hétfő Alexandra, Erik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
gyász

Meghalt a Vígszínház legendás színésze, Mel Gibson magyarhangja

gyász betegség Vígszínház
Life.hu
2026.05.18.
Thoma Magnum és Mel Gibson magyarhangjának halálát a Vígszínház jelentette be - a színész hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el.

Meghalt Sörös Sándor, a Vígsznház legendás színésze, Thoma Manum és Mel Gibson magyarhangja. A Vígszínház bejegyzése szerint Sörös Sándor különleges színpadi jelenlétével, kiváló énekhangjával és zenei érzékenységével vívta ki a közönség szeretetét, ő volt az intézmény egyik legtöbbet foglalkoztatott színésze: több mint tíz éven át havonta harmincszor is színpadra lépett.

 

„A Vígszínház színpadán szuggesztív jelenlétével, kiváló énekhangjával és zenei érzékenységével vált emlékezetessé. A társulat egyik legtöbbet játszó színésze volt: több mint egy évtizedig havonta harmincszor lépett színpadra. Sokat foglalkoztatta a televízió is. A szinkronrendezők finom érzékenységgel fölfedezték benne a különös tehetséget” – írták róla.

Sörös Sándor közel 40 szerepben játszott

Sörös Sándor 1974 és 1990 között, tizenhat éven át volt a Vígszínház társulatának tagja. Ez idő alatt közel negyven szerepben láthatta a közönség, többek között olyan emlékezetes előadásokban, mint a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Kőműves Kelemen, a 30 éves vagyok, a 22-es csapdája, a Sanda bohóc, Az öreg hölgy látogatása, az Álomkommandó vagy az Ahogy tesszük.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Hogy mi? Jön a 25 ezres Magyarországon: már azt is megmutatták, hogy néz ki

Igazi különlegességgel készül a Magyar Nemzeti Bank: érkezik a 25 ezer forintos, amellyel hivatalosan még fizetni is lehet majd.

Josh Duhamel harmadszor is apa lett: tündéri fotókon mutatta meg újszülött kislányát

Újabb taggal bővült az 53 éves színész családja. Josh Duhamel megható fotókkal jelentette be kislánya érkezését, és a baba különleges nevét is elárulta.

Óriási az öröm: babát vár A Nagy Duett és a Dancing with The Stars sztárja – Videó

Úgy tűnik, igazi bébibumm söpör végig a hazai sztárvilágon. A TV2 sztárja egy megható videóban tudatta követőivel, hogy hamarosan anyai örömök elé néz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu