Sokkot kapott a férj, amikor felesége előállt a nászutas ötlettel: válás lett a vége

Bába Dorottya
2026.05.18.
Azt hinné az ember, hogy amikor oltár elé áll, már mindent tud szíve választottjáról. Sokan azonban csak az „igen” kimondása után mutatják ki foguk fehérjét, ahogy arról egy férfi története is tanúskodik. A problémák már a nászút előtt megjelentek…

Ugyan sokat változott az évszázadok alatt, a nászútnak ma is fontos szerepe van: lehetőséget termet levezetni az esküvői stresszt és mély érzelmi kapcsolódást kialakítani a fiatal párnak. Ezt azonban nem mindenki gondolja így. Egy férfi a Redditen osztotta meg történetét, amikor újdonsült felesége egy merőben meghökkentő ötlettel rukkolt elő a mézeshetekre. Előre lelőjük a poént: válás lett a vége.

A váláshoz vezető nászút
Egy férfi nászútja csak kitérő volt a válóperes ügyvéd előtt.
(Nász)út a válás felé

Azt hinné az ember, hogy a mézeshetekkel kezdődik az igazi házasság, ami igaz is lehet, ám a kivétel mindig erősíti a szabályt. Ugyanis egy Tom fedőnévre hallgató férfi házassága itt kanyarodott rá a válóperes ügyvéd irodájához vezető mellékútra. „Két hónappal az esküvőnket követően, épp azután, hogy elküldtük az összes köszönőhártyát a vendégeknek, a feleségem higgadtan felvetett egy ötletet a nászutunkkal kapcsolatban."

Ilyen felvezetés után sok minden átfuthat az ember fején. Vinni akarta az anyját? Disznóvágásra akarta elráncigálni nyersvegán férjét? Esetleg valami huncut igénye lett volna? Egyik sem talált, a fiatal menyecske egy ennél is meghökkentőbb ötlettel állt elő a két hónappal későbbre eső utazásra.

Menjünk barátokként.

Nem vicc, az ifjú ara valóban barátzónába helyezte a saját férjét, ami igen szomorú hír azoknak, akik azt hiszik, hogy a jegygyűrű megvéd tőle. A most már exférj már nem vette ennyire poénra a dolgot: „Valójában azt akarta mondani, hogy váljunk el.” Tom elmondása szerint a furcsa kérés oka az ifjú ara meglehetősen drámai életfelfogása lehetett. 

Őszintén hiszi, hogy az életének egy tragédiának kell lennie. Ez egy olyan tévhit, amiből nem voltam képes kigyógyítani.

Meglepő, de ilyen előzmények után mégis házaspárként mentek el a nászútra, ám hogyhogy nem fél éven belül már beadták a válókeresetet. Ironikus, hogy a nő korábban fennhangon hangoztatta exférjének, hogy az összes korábbi barátja élete jobb lett, miután szakítottak vele.

Mi az eset tanulsága?

Hogyha egy partnerünk korábban is küldi felénk a jeleket, hogy nem akar hosszú távú, stabil kapcsolatot, akkor nem kell erőltetni. Ugyanis a nő már előtte is annyi red flaget mutatott, amiből bőven egyértelmű lehetett, hogy nincs értelme erőltetni a kapcsolatot, Tom azonban a maga kárán tanult.

