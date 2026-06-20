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Ő a legsármosabb focista az idei foci-vb-n: a csajok megőrülnek érte

rajongó foci-vb 2026 foci
Laci Patricia
2026.06.20.
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A 2026-os futball-világbajnokság nemcsak a férfiaknak, hanem a nőknek is izgalmas program lehet, hiszen sármos futballistákból akad bőven. A TikTokon például most nagyon felkapott lett Nakamura Keito, a japán csapat focistája.

Nakamura Keito míg a 2022-es katari foci-vb idején még nem játszhatott, hiszen akkoriban a japán felnőtt válogatottban sem volt benne, a 2026-os futball-világbajnokságon már alapembernek számít. A 25 éves sportoló már most a lányok kedvence, rengeteg rajongói videó került fel róla a TikTokra az utóbbi hetekben.

Nakamura Keito
Nakamura Keito június 14-én lőtte az első gólját az idei foci-vb-n.
Forrás: Profimedia
  • A japán Nakamura Keito jelenleg a francia Stade de Reims játékosa.
  • Ez az első világbajnokság, amelyen a 25 éves futballista bizonyíthatja tehetségét.
  • Már most rengeteg női rajongója van.

Nakamura Keito, a 2026-os foci-vb sztárja

Nakamura Keito 2000 júliusában látta meg a napvilágot Abiko városában. A tokiói régió egyik legerősebb utánpótlás-nevelő műhelyében, a Mitsubishi Yowába járt, hogy egy napon a legprofibb játékosok közé kerüljön. Elég hamar kiderült róla, hogy bőven van benne potenciál: már tinédzserként rendkívül sok gólt szerzett. 2018-ban, mindössze 17 évesen került be a Gamba Osaka felnőtt csapatba, de mivel gyakran volt a kispadon, inkább Európa felé vette az irányt.

Nakamura Keito
Nakamura Keito már az első vb-meccsén gólt szerzett.
Forrás: PA Wire

Ez kiváló döntésnek bizonyult, mert Európában jobban ki tudott bontakozni: játszott holland, belga és osztrák csapatokban is. Ausztriában két szezont húzott le 2021 és 2023 között a LASK csapatánál, ebben az időszakban fejlődött a legtöbbet. 2023 óta a francia Stade de Reims futballistája. Az európai klubokban szerzett tapasztalatai sokat formáltak rajta. A japán felnőtt ligát 2023 óta erősíti, így az idei foci-vb-n már ő is részt vehetett 13-as mezszámmal. A június 14-ei meccsen ő rúgta az egyik gólt például. Ha így folytatja, talán egy nap a legnagyobbak közé kerülhet.

Imádják a lányok, amiért ennyire jóképű

A vb indulása óta Nakamura egyre több figyelmet kap, de nemcsak a férfi, hanem a női rajongói is szép számmal gyarapodnak, ugyanis hazájában kiemelkedően sármosnak számít. Természetesen azok a nők is vonzónak látják, akiknek az ázsiai férfiak az eseteik.

Instagram-fotói alatt temérdek dicséretet kap a lányoktól: „Ő túl gyönyörű a focihoz, szerintem úgy néz ki, mint egy modell. Ennek ellenére imádom nézni, ahogy játszik.”, „Milyen szép arca van!”, „Úristen, neki japán drámákban kéne inkább szerepelnie” – írták a jóképű sportolónak a leglelkesebb követői.

A TikTokon is rengeteg rajongói videó van róla, némelyik már több milliós nézettséget és több százezres lájkot ért el.

@wooo_78 😮‍💨#keitonakamura #fifaworldcup #football #worldcup #fyp ♬ nhạc nền - kyto - kyto.

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