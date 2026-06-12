Foci-vb 2026: világjárvány kitörésétől tartanak a szakértők

Az olyan tömegrendezvények, amelyeket különböző országok lakosai látogatnak, mindig magukban rejtik egy komolyabb járvány kitörésének kockázatát. Nincs ez másként a foci-vb esetében sem, amelyet három országban, a világ legkülönbözőbb pontjairól érkező szurkolók millió néznek meg a helyszínen.

Kanyarójárvány miatt aggódnak a szakértők a 2026-os foci-vb miatt.

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A szakértők több mindenre is figyelmeztetnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán.

Ezek közül az egyi legfélelmetesebb egy lehetséges világjárvány.

Mivel a világ minden tájáról érkeznek majd a focivébé meccseire emberek, nagy az esély a kanyarójárványra.

Foci-vb 2026: ezért törhet ki kanyarójárvány

Nem volt elég az óceánjáró miatti hantavírus-járvány fenyegetettség, vagy a WHO egykori főtudósa szerinti madárinfluenza-helyzet súlyosbodása, most újabb járvány ütheti fel a fejét, méghozzá a foci-vb miatt.

Június 11-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A lelátón azonban a szexi focistafeleségeken kívül még milliónyi szurkoló is ott fog ülni, nem beszélve a rendező országokba, Kanadába, az Egyesült Államokba és Mexikóba érkező turistákról. Ez a helyet pedig a Science Alert szakértői szerint komoly egészségügyi kockázatot jelent, akár még világjárvány is kialakulhat.

Csak idén több mint 2000 embernél diagnosztizáltak kanyarót az Egyesült Államokban

A könnyen és gyorsan terjedő betegségek közül kiemelkedik a kanyaró, mint az egyik legfertőzőbb betegség. Emiatt a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet, a PAHO ezen a héten figyelmeztetést adott ki. Az USA járványügyi központjának (CDC) adatai szerint, az országban csak idén több mint 2000 embernél diagnosztizáltak kanyarót, de Kanadában is terjed a betegség, Mexikóban pedig már a 11 000 esetet is meghaladta a regisztrált fertőzöttek száma. A kanyaró azért rendkívül veszélyes, mert a betegek jóval az első tünetek megjelenése előtt átadhatják másoknak a betegséget, ráadásul a fertőzés levegő útján terjed.

A szakemberek arra kérik a foci-vb helyszíni szurkolóit, hogy oltassák be magukat kanyaró ellen!

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