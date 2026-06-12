Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 12., péntek Villő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
betegség

Foci-vb 2026: világjárvány kitörésétől tartanak a szakértők

betegség járvány focivébé foci-vb kanyaró
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A három országon átívelő 2026-os labdarúgó-világbajnokság veszélyeire hívták fel a figyelmet az orvosok. A foci-vb az elképesztő hőhullámok mellett, kanyarójárvánnyal is fenyeget.

Az olyan tömegrendezvények, amelyeket különböző országok lakosai látogatnak, mindig magukban rejtik egy komolyabb járvány kitörésének kockázatát. Nincs ez másként a foci-vb esetében sem, amelyet három országban, a világ legkülönbözőbb pontjairól érkező szurkolók millió néznek meg a helyszínen.

Kanyarójárvány miatt aggódnak a szakértők a 2026-os foci-vb miatt.
Kanyarójárvány miatt aggódnak a szakértők a 2026-os foci-vb miatt.
Forrás: 123.rf.com
  • A szakértők több mindenre is figyelmeztetnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán.
  • Ezek közül az egyi legfélelmetesebb egy lehetséges világjárvány.
  • Mivel a világ minden tájáról érkeznek majd a focivébé meccseire emberek, nagy az esély a kanyarójárványra.

Foci-vb 2026: ezért törhet ki kanyarójárvány

Nem volt elég az óceánjáró miatti hantavírus-járvány fenyegetettség, vagy a WHO egykori főtudósa szerinti madárinfluenza-helyzet súlyosbodása, most újabb járvány ütheti fel a fejét, méghozzá a foci-vb miatt.

Június 11-én hivatalosan is kezdetét vette a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A lelátón azonban a szexi focistafeleségeken kívül még milliónyi szurkoló is ott fog ülni, nem beszélve a rendező országokba, Kanadába, az Egyesült Államokba és Mexikóba érkező turistákról. Ez a helyet pedig a Science Alert szakértői szerint komoly egészségügyi kockázatot jelent, akár még világjárvány is kialakulhat.

Csak idén több mint 2000 embernél diagnosztizáltak kanyarót az Egyesült Államokban 

A könnyen és gyorsan terjedő betegségek közül kiemelkedik a kanyaró, mint az egyik legfertőzőbb betegség. Emiatt a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet, a PAHO ezen a héten figyelmeztetést adott ki. Az USA járványügyi központjának (CDC) adatai szerint, az országban csak idén több mint 2000 embernél diagnosztizáltak kanyarót, de Kanadában is terjed a betegség, Mexikóban pedig már a 11 000 esetet is meghaladta a regisztrált fertőzöttek száma. A kanyaró azért rendkívül veszélyes, mert a betegek jóval az első tünetek megjelenése előtt átadhatják másoknak a betegséget, ráadásul a fertőzés levegő útján terjed. 

A szakemberek arra kérik a foci-vb helyszíni szurkolóit, hogy oltassák be magukat kanyaró ellen

Ezek is érdekelhetnek:

Régi betegség tért vissza, már halálos áldozata is van: új járványra figyelmeztetnek az orvosok

Az orvosok szerint most egy rég nem látott veszélyforrás tért vissza köreinkbe: óriási torokgyíkjárvány tombol.

Itt az eddigi legnagyobb világjárvány-veszély – Nem a hantavírusról vagy a Covidról van szó

Sokkal veszélyesebb világjárványra figyelmeztet a WHO egykori főtudósa, mint amilyen a Covid volt. A H5N1, vagyis a madárinfluenza lehet a legnagyobb pandémiás fenyegetés jelenleg.

Mi jöhet még? A hantavírus után most a norovírus fertőzte meg egy óceánjáró 102 utasát

Legalább 100 ember dőlt ki egy luxushajó fedélzetén, miután elkapták a gyomorrontással járó betegséget.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu