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Már tudni lehet, melyik válogatott nyerheti meg a 2026-os foci-vb-t

kutatás foci-vb jóslat
Komáromi Bence
2026.06.12.
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Egy közgazdászprofesszor modellezte a világbajnokság összes mérkőzését, majd tízezer különböző végkimenetelt vett alapul a szimulációjában. A szakértő kutatása pedig kiderítette, hogy melyik válogatottnak van a legnagyobb esélye megnyerni a 2026-os foci-vb-t.

Csütörtök este elkezdődött a 2026-os FIFA-világbajnokság. Magyar idő szerint 21 órakor tartották az első mérkőzést, amelyen a foci-vb egyik házigazdája, Mexikó 2:0-ra győzte le Dél-Afrika válogatottját. Most mindenki azt találgatja, hogy vajon melyik válogatott a legesélyesebb a világbajnok címre. Egy közgazdászprofesszor választ adott a lehetetlennek tűnő kérdésre.

Mindenki azt találgatja, ki nyeri a 2026-os foci-vb-t. Íme a nyers matematika jóslata!
Mindenki azt találgatja, ki nyeri a 2026-os foci-vb-t. 
Forrás:  123rf

A szimuláció 10 ezer lehetséges végkimenetel alapján határozta meg a 2026-os foci-vb győztesét

Hogyan történt a szimuláció? Egy brit közgazdászprofesszor, James Reade tízezerszer lemodellezte a 48 csapat mérkőzéseit, majd meghatározta a legvalószínűbb végkimenetelt. A kutatáshoz a szakértő 2023 óta elemezte az egyes országok nemzetközi mérkőzéseit és meghatározta a védekező- és támadóerejüket. Figyelembe vette az olyan változókat is, mint a hazai pálya vagy a semleges helyszín előnye vagy hátránya. A szimuláció megbecsülte a várható gólokat és csoportkörök győzteseit is, majd végigfuttatta az egyenes kieséses szakaszokat. Figyelembe vette a hosszabbításokat és a büntetőrúgásokat is, hogy megtalálja a végső győztest. 

Melyik ország nyeri meg a foci-világbajnokságot? James Reade szerint a címvédő Argentína ismét magasba emelheti a győzteseknek járó serleget.

Rendkívül izgalmas végjátékra számíthatunk

Argentína 2022-ben Katarban Lionel Messi vezetésével már a csúcsra jutott, azonban a közgazdász valószínűségszámítása szerint ismét ők a legesélyesebbek a végső győzelemre. Ez nem véletlen, ugyanis a csapat azóta csak erősödött, ráadásul Amerikában tartják az idei vb-t, ami számukra gyakorlatilag majdnem hazai pályának számít az időzónákat és az éghajlatot tekintve. Emellett Lionel Messi hosszú évek óta Amerikában futballozik már, rengeteg helyi rajongójuk van, akik élőben szoríthatnak nekik a pálya szélén.

Bár Argentína kiemelkedett a mezőnyből James szimulációjában az őket követő 4 csapat között már csak minimális százalékos eltérések voltak az esélyeket tekintve, úgyhogy egy rendkívül izgalmas végjátékra számíthatunk. 

Mutatjuk a szimuláció teljes eredményét

  1. Argentína - 24%
  2. Spanyolország - 13%
  3. Franciaország - 12%
  4. Portugália - 9%
  5. Anglia - 9%
  6. Portugália - 9%
  7. Kolumbia - 5%
  8. Brazília - 5%
  9. Hollandia - 3%
  10. Belgium - 3%
  11. Horvátország - 2%
  12. Marokkó - 2%
  13. Uruguay - 2%
  14. Japán - 2%
  15. Svájc - 2%
  16. Ecuador - 1%
  17. Norvégia - 1%
  18. Ausztria - 1%
  19. Szenegál - 1%
  20. Algéria - 0%
  21. Irán - 0%
  22. Paraguay - 0%
  23. Ausztrália - 0%
  24. USA - 0%
  25. Kanada - 0%
  26. Egyiptom - 0%
  27. Mexikó - 0%
  28. Törökország - 0%
  29. Elefántcsontpart - 0%
  30. Skócia - 0%
  31. Csehország - 0%
  32. Üzbegisztán - 0%
  33. Kongói Demokratikus Köztársaság - 0%
  34. Tunézia - 0%
  35. Svédország - 0%
  36. Dél-Korea - 0%
  37. Dél-Afrika - 0%
  38. Irak - 0%
  39. Curaçao - 0%
  40. Haiti - 0%
  41. Ghána - 0%
  42. Bosznia-Hz. - 0%
  43. Új-Zéland - 0%
  44. Zöld-foki Köztársaság - 0%
  45. Katar - 0%
  46. Jordánia - 0%
  47. Szaúd-Arábia - 0%
  48. Panama - 0%

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