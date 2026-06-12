Már tudni lehet, melyik válogatott nyerheti meg a 2026-os foci-vb-t

Csütörtök este elkezdődött a 2026-os FIFA-világbajnokság. Magyar idő szerint 21 órakor tartották az első mérkőzést, amelyen a foci-vb egyik házigazdája, Mexikó 2:0-ra győzte le Dél-Afrika válogatottját. Most mindenki azt találgatja, hogy vajon melyik válogatott a legesélyesebb a világbajnok címre. Egy közgazdászprofesszor választ adott a lehetetlennek tűnő kérdésre.

Mindenki azt találgatja, ki nyeri a 2026-os foci-vb-t.

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A szimuláció 10 ezer lehetséges végkimenetel alapján határozta meg a 2026-os foci-vb győztesét

Hogyan történt a szimuláció? Egy brit közgazdászprofesszor, James Reade tízezerszer lemodellezte a 48 csapat mérkőzéseit, majd meghatározta a legvalószínűbb végkimenetelt. A kutatáshoz a szakértő 2023 óta elemezte az egyes országok nemzetközi mérkőzéseit és meghatározta a védekező- és támadóerejüket. Figyelembe vette az olyan változókat is, mint a hazai pálya vagy a semleges helyszín előnye vagy hátránya. A szimuláció megbecsülte a várható gólokat és csoportkörök győzteseit is, majd végigfuttatta az egyenes kieséses szakaszokat. Figyelembe vette a hosszabbításokat és a büntetőrúgásokat is, hogy megtalálja a végső győztest.

Melyik ország nyeri meg a foci-világbajnokságot? James Reade szerint a címvédő Argentína ismét magasba emelheti a győzteseknek járó serleget.

Rendkívül izgalmas végjátékra számíthatunk

Argentína 2022-ben Katarban Lionel Messi vezetésével már a csúcsra jutott, azonban a közgazdász valószínűségszámítása szerint ismét ők a legesélyesebbek a végső győzelemre. Ez nem véletlen, ugyanis a csapat azóta csak erősödött, ráadásul Amerikában tartják az idei vb-t, ami számukra gyakorlatilag majdnem hazai pályának számít az időzónákat és az éghajlatot tekintve. Emellett Lionel Messi hosszú évek óta Amerikában futballozik már, rengeteg helyi rajongójuk van, akik élőben szoríthatnak nekik a pálya szélén.

Bár Argentína kiemelkedett a mezőnyből James szimulációjában az őket követő 4 csapat között már csak minimális százalékos eltérések voltak az esélyeket tekintve, úgyhogy egy rendkívül izgalmas végjátékra számíthatunk.