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2026. okt. 19., hétfő Nándor

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Drága volt a kaja, bunkó volt a pincér: 5+1 kifogás, amivel sokan megspórolják a borravalót

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Hogy az étel árán kívül mit kell még kifizetni egy étteremben, változó. Ahogy az is, hogy a vendégek adnak-e borravalót vagy sem és az is, hogy mivel indokolják.

Sokan találnak magyarázatot arra, miért nem adnak borravalót a pincéreknek vagy más szolgáltatóknak. Van, aki a magas árakra hivatkozik, más a kiszolgálás minőségét kifogásolja, vagy egyszerűen úgy gondolja, hogy mások majd úgyis fizetnek helyette.

Sokan kifogásokkal spórolják meg a borravalót.
Sokan kifogásokkal spórolják meg a borravalót.
Forrás: 123.rf.com

Ezekkel a mondatokkal mentegetőznek azok, akik nem akarnak adni borravalót

A borravalózás megosztó kérdés. Sokan a szervizdíj mellett úgy érzik, feleslegesen adnának még pluszt, mások el se tudják képzelni, hogy ne honorálják a kiszolgálást, ha másért nem, hát megszokásból. A YourTango olyan gyakori mondatokat gyűjtött össze, amelyekkel vendégek igazolják a nemleges döntésüket.

1. „Bunkók voltak”

Tény, a kiszolgálás minősége az éttermi élményt jelentősen befolyásolja, vannak, akik azonban már egy kevésbé barátságos viselkedést is elegendő indoknak tartanak arra, hogy ne adjanak borravalót. Ha a pincér nem mosolyog eleget, vagy nem mutat kellő lelkesedést, könnyen erre hivatkoznak a fizetéskor. Egyes vendégek a személyes figyelem hiányát is indokként használják. Ha a felszolgáló nem kezdeményez beszélgetést, vagy nem nevet a vendég viccein, azt úgy értékelik, hogy nem törődnek velük. És máris ugrott a borravaló. 

2. „Én is meg tudnám csinálni, amit ők”

Egy másik gyakori kifogás, hogy a vendég szerint a felszolgálás vagy más szolgáltatói munka nem igényel különösebb hozzáértést, ezért nem is indokolt borravalót adni. Az ilyen hozzáállás alábecsüli a dolgozók munkáját, és figyelmen kívül hagyja, hogy egy feladat látszólagos egyszerűsége nem jelenti azt, hogy bárki ugyanolyan színvonalon el tudná végezni. Az, hogy valaki úgy gondolja, képes lenne ellátni ugyanezeket a feladatokat, még nem jelenti azt, hogy a szolgáltatást végző ember munkája ne érne megfelelő elismerést.

3. „Már az étel is túl drága”

Az emelkedő árakra való hivatkozás szintén gyakori magyarázat, ezért sok vendég úgy érzi, hogy a fogyasztás végösszege önmagában is elegendő kiadást jelent.

4. „Miért adnék borravalót?”

Ez a kérdés különösen azoknál merülhet fel, akik elvitelre rendelnek ételt, vagy például autós kiszolgálást vesznek igénybe egy kávézóban. Az ilyen helyzetekben nem feltétlenül tartják indokoltnak a jattot, még akkor sem, ha egy hagyományos, asztalnál történő éttermi kiszolgálás esetén megadják a megszokott összeget. Sokan pedig az étteremben is úgy gondolják, ha nem kötelező, akkor nem is adnak. Úgy vélik, más szakmában sem jár plusz azért, ha valaki elvégzi a munkáját. 

5. „Nem szeretem, ha nyomás alatt érzem magam”

Mivel társadalmilag úgy vagyunk kódolva, hogy illik adni, ez sokakra nyomást helyezhet, amit ha akarunk, ha nem akarunk borravalózni, kellemetlen érzés lehet. 

+1. „Majd ad valaki más”

Ez esetben a vendég feltételezi: a többiek úgyis megfelelő összegű borravalót adnak majd, ezért az ő hozzájárulása nem számít, ezért nem is tesz hozzá a számlához.

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