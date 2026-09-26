Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 26., szombat Jusztina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
étterem

Azonnal menekülj az étteremből, ha ezt látod: 3 vészjósló jel, amit kötelező lenne kiszúrni

123rf -
étterem pincér vészjósló
Váradi Melinda
2026.09.26.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Sok mindent elárulhat az étlap és az étel, de vannak olyan apró részletek is, amelyeket már rendelés előtt érdemes észrevenni. A környezet, a személyzet viselkedése és még az is adhat okot a gyanakvásra, ami első pillantásra teljesen ártalmatlannak tűnik egy étteremben.

Amikor éttermet választunk, általában az étlapot, az árakat és az értékeléseket nézzük meg először. A legtöbben azonban csak akkor kezdenek igazán figyelni, amikor már leültek az asztalhoz, rendeltek, majd megérkezik az étel. Pedig egy tapasztalt vendég sokszor már néhány perc alatt rengeteg információt gyűjt össze anélkül, hogy egyetlen falatot is megkóstolna. Egy étterem hangulata természetesen szubjektív, és egy-egy furcsa részlet még egyáltalán nem jelenti azt, hogy rossz helyre tévedtünk. Vannak azonban olyan jelek, amelyek együttesen már érdemesek lehetnek arra, hogy óvatosabbak legyünk. 

Vannak vészjósló jelek, amiket figyelni kell az étteremben
Vannak vészjósló jelek, amiket figyelni kell az étteremben.
Forrás: 123rf
  • Az étterem hangulata és forgalma már az első percekben sokat elárulhat. 
  • A személyzet viselkedése legalább annyira fontos része a vendégélménynek, mint maga az étel. 
  • Bizonyos jelekre szintén érdemes tudatosabban figyelni.

3 vészjósló jel az étteremben: menekülj, ha ezt látod

A higiénia, a személyzet kommunikációja, a vendégforgalom mind olyan apróságok, amelyekből következtetni lehet arra, mennyire figyelnek oda a vendégélményre. A legjobb ételkritikusok éppen ezért nem csupán azt figyelik, mi kerül a tányérra. Megnézik a környezetet, érzékelik a személyzet hozzáállását, és azt is észreveszik, ha valami látványosan nincs rendben. Öt olyan figyelmeztető jel következik, amelyeket egy hétköznapi vacsora alkalmával sem érdemes teljesen figyelmen kívül hagyni.

A mosdó és a környezet elhanyagolt 

Ez az egyik olyan jel, amelyre érdemes különösen odafigyelni. A vendégtér és a mosdó tisztasága ugyanis alapvető része az éttermi higiéniának. Ragacsos padló, koszos étlapok, elhanyagolt asztalok, kellemetlen szagok vagy ápolatlan mosdó természetesen nem bizonyítják, hogy a konyhában is hasonló állapotok uralkodnak. Mégis olyan jelek, amelyeket nem célszerű teljesen figyelmen kívül hagyni. Az élelmiszer-biztonság szempontjából a konyha tisztasága különösen fontos, ezt azonban vendégként általában nem látjuk. Éppen ezért a látható környezet állapota az egyik kevés kapaszkodó, amely alapján képet alkothatunk arról, mennyire veszik komolyan a higiéniai előírásokat.

A pincér vitatkozik a vendéggel 

A jó kiszolgálás nem azt jelenti, hogy minden körülmények között a vendégnek van igaza, de a kommunikáció módja sokat elárul egy étteremről. Ha egy egyszerű panaszra vagy hibára a felszolgáló ingerülten, szarkasztikusan vagy lekezelően reagál, az kellemetlen élmény lehet. Különösen árulkodó, ha egyértelmű éttermi hibánál nem próbálják megoldani a helyzetet, hanem a személyzet vitába kezd a vendéggel. Egy elrontott rendelés vagy félreértés bárhol előfordulhat, az viszont már az étterem hozzáállását mutatja meg, hogyan kezelik a problémát. Egy hiba még nem vészjelzés – a hibához való hozzáállás annál inkább az lehet.

Az alkalmazottak láthatóan feszültek 

Egy étterem hangulatát nagyon gyorsan meg lehet érezni. Ha a dolgozók szemmel láthatóan idegesek, folyamatosan konfliktus van közöttük, vagy a vezetőség a vendégek előtt alázza meg a munkatársakat, az kellemetlen légkört teremthet. Az alkalmazottak munkakörülményeiről természetesen vendégként nem tudunk teljes képet alkotni. Az online értékelésekben azonban érdemes lehet figyelni arra, hogy visszatérő panaszokról van-e szó. Ha több, egymástól független forrás is ugyanazokat a problémákat említi – például rendszeres elmaradt fizetéseket, szélsőséges fluktuációt vagy tiszteletlen bánásmódot –, az már olyan információ, amelyet érdemes számításba venni. A dolgozók elégedettsége és a vendégélmény között lehet kapcsolat, de egy-egy negatív értékelésből még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.

Ezek is érdekelhetnek még:

3 szó, amit az éttermi dolgozók utálnak hallani – hízelgésnek hangzik, de a pincéreknek igazi red flag

Vannak mondatok, amelyeket bármennyire kedvesen mondunk a pincérnek, megfagy benne a vér. Ha ezt a 3 szót hallja, az pedig egy igazi red flag számára.

A felszolgált étel miatt kerül börtönbe egy 2 Michelin-csillagos séf: illegális dolgot tett a tányérra

Rendőrségi eljárás indult egy neves dél-koreai tulajdonos ellen, miután kiderült, hogy illegálisan importált, állati eredetű alapanyagot csempésztek az ételekbe.

Gyanúsan néz ki a csirkehús? Így állapíthatod meg leggyorsabban, hogy megromlott-e

A friss csirkehús szinte teljesen szagtalan, vagy rendkívül enyhe, semleges illatú.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu