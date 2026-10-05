Így lesz éttermi szintű a rántotta: a séfek szerint ezen az egy lépésen múlik minden

A rántotta első pillantásra az egyik legegyszerűbb fogásnak tűnik, mégis meglepően könnyű elrontani. Lehet vizes, túlságosan folyós, száraz vagy éppen gumis állagú. Pedig néhány apró változtatással otthon is elkészíthető az a puha, krémes változat, amelyet egy jó étteremben tálalnak.

A rántotta éttermi szintű lesz, ha így csinálod.

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A rántotta egyszerű étel, de az elkészítése okozhat kihívásokat.

Séfek osztották meg az éttermi szintű rántotta trükkjét.

A tökéletes tojásrántotta receptje egy meglepő lépésen múlik.

Trükkök, amikkel még krémesebbé tehetjük az ételt.

Ez a trükk kell az igazán krémes rántottához

A megkérdezett séfek tanácsai egy ponton egyértelműen találkoztak: a tojást alacsony hőfokon, lassan kell elkészíteni. Vagyis ha igazán krémes végeredményre vágyunk, érdemes elfelejteni a magas hőmérsékletet és a sietséget.

Mark Sargeant szerint, aki 13 éven át dolgozott Gordon Ramsay mellett, az éttermi minőségű rántotta titka egyszerűen a türelem. Ő a friss tojásokat habverő helyett villával keveri össze, majd bőséges vajon, vastag aljú serpenyőben, nagyon lassan készíti el őket.

„Számomra az éttermi minőségű rántotta titka a türelem. Nagyon friss tojásokat használok, amelyeket habverő helyett villával lazán felverek, majd bőséges vajon, vastag aljú serpenyőben nagyon lassan sütök.”

A vajnak sem szabad sercegnie: finoman kell megolvadnia, mielőtt a tojás a serpenyőbe kerül. Sargeant sütés közben spatulával keveri a tojást, a serpenyőt pedig időnként leveszi a tűzről, majd visszateszi. Így lágy, bársonyos, szinte pudingszerű állagot kap.

A tökéletes rántotta receptje szerint hamarabb kell abbahagyni a sütést

Van még egy fontos trükk: nem szabad megvárni, amíg a tojás teljesen elkészültnek látszik. Sophie Nahmad receptfejlesztő szerint alacsony hőfokon, lassan érdemes sütni, és óvatosan hajtogatni a tojást ahelyett, hogy folyamatosan, erőteljesen kevernénk. Így nagyobb, puha darabok alakulnak ki.

A serpenyőt akkor kell levenni a tűzről, amikor a tojás még egy kicsit lágyabbnak tűnik annál, ahogyan fogyasztani szeretnénk. A forró edényben ugyanis a sütési folyamat tovább folytatódik.

Dennis Littley séf is ezt tartja az egyik legfontosabb szabálynak. Ha csak akkor vesszük le a tűzről a rántottát, amikor már teljesen késznek látszik, a maradék hő könnyen kiszáríthatja, és a puha tojásból rövid idő alatt gumis állagú étel lehet.

A vajtól a crème fraîche-ig: ezekkel még krémesebb lehet

A séfek többsége vajat használ, és többen azt javasolják, hogy a sózással is várjunk a sütés végéig. George Ryle például alacsony-közepes hőfokon olvasztja meg a vajat, majd folyamatosan mozgatja a tojást egy szilikon spatulával. Amikor sűrűsödni kezd, leveszi a serpenyőt a főzőlapról, tovább keveri, és csak szükség esetén teszi vissza.

A pirítóst is érdemes előre elkészíteni. Ha ugyanis a kész rántotta addig várakozik a forró serpenyőben, amíg a kenyérrel foglalkozunk, ennyi idő is elegendő lehet ahhoz, hogy túlsüljön.

Nem kizárólag vajjal működhet azonban a recept. Michelle Doll Olson extra szűz olívaolajat használ, amely szerinte virágos, borsos ízt ad az ételnek. Ő hideg olajba teszi a tojást, majd ezután kezdi melegíteni a serpenyőt, hogy az olaj a tojással elegyedve sima, selymes állagot eredményezzen. Ízesített, például chilis olívaolajjal pedig plusz karaktert is adhatunk az ételnek.