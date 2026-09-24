3 szó, amit az éttermi dolgozók utálnak hallani – hízelgésnek hangzik, de a pincéreknek igazi red flag

Van egy mondat, amely első hallásra inkább hízelgésnek tűnik, mint bosszantó megjegyzésnek. A vendéglátásban dolgozók azonban pontosan tudják, mi következik utána, amikor egy vendég mosolyogva kimondja. Ez a háromszavas kérés sok pincér számára inkább red flag.

Háromszavas kérés sok pincér számára inkább red flag.

Forrás: 123rf

3 szavas mondat, ami igazi red flag a pincérnek A pincérek szerint van egy háromszavas mondat, amely különösen gyakran előrevetíti a problémás kéréseket.

A kifejezés önmagában kedvesnek hangzik, de gyakran akkor hangzik el, amikor a dolgozó már közölte, hogy valami nem megoldható.

Egy megtelt étterem, egy elfogyott étel vagy egy betelt foglalási rendszer nem változik meg tőle, de a legalább a pincér haja égnek áll.

A vendéglátásban dolgozók szerint nem minden extra kérés zavaró: sokat számít, hogyan és milyen helyzetben kérjük meg őket valamire.

A túlzó vagy lekezelő vendégkérések a dolgozók számára hosszú távon kimerítőbbek, mint a munkájuk.

Miért számít red flagnek a kedvesnek hangzó mondat?

Az angol „Work your magic” nagyjából azt jelenti, hogy „használd a varázserődet”, vagyis oldd meg a helyzetet annak ellenére, hogy elsőre azt mondtad: nem lehet. A kifejezés éppen azért különösen bosszantó, mert kedvesnek és játékosan hangzik, miközben valójában sokszor újabb nyomást helyez a dolgozóra.

A vendéglátósok szerint a mondat rendszerint olyan kérések előtt hangzik el, amelyeket a személyzet már korábban megpróbált elutasítani. A vendég azonban úgy tesz, mintha csupán a kérése teljesítéséhez egy kis kreativitásra lenne szükség. Csakhogy nincs titkos gomb a pult alatt, amely hirtelen felszabadít egy lefoglalt asztalt.

Van, amit egyszerűen nem lehet megoldani

Ha egy étterem tele van, nem lehet egyik pillanatról a másikra új asztalt teremteni. Ha egy étel előkészítése már megtörtént, a konyha sem tud minden egyes kérést utólag megváltoztatni. Ugyanez igaz a betelt foglalásokra vagy azokra az alapanyagokra, amelyekből már egyszerűen nincs több. A probléma tehát sokszor nem maga a kérés, hanem az, amikor a vendég a válasz után sem fogadja el a nemet.