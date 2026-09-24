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vendéglátás

3 szó, amit az éttermi dolgozók utálnak hallani – hízelgésnek hangzik, de a pincéreknek igazi red flag

vendéglátás red flag pincér vendég
Simon Péter
2026.09.24.
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Vannak mondatok, amelyeket bármennyire kedvesen mondunk a pincérnek, megfagy benne a vér. Ha ezt a 3 szót hallja, az pedig egy igazi red flag számára.

Van egy mondat, amely első hallásra inkább hízelgésnek tűnik, mint bosszantó megjegyzésnek. A vendéglátásban dolgozók azonban pontosan tudják, mi következik utána, amikor egy vendég mosolyogva kimondja. Ez a háromszavas kérés sok pincér számára inkább red flag. 

red flag az étteremben a kedveskedő, de követelő mondat
Háromszavas kérés sok pincér számára inkább red flag. 
Forrás: 123rf

3 szavas mondat, ami igazi red flag a pincérnek

  • A pincérek szerint van egy háromszavas mondat, amely különösen gyakran előrevetíti a problémás kéréseket.
  • A kifejezés önmagában kedvesnek hangzik, de gyakran akkor hangzik el, amikor a dolgozó már közölte, hogy valami nem megoldható.
  • Egy megtelt étterem, egy elfogyott étel vagy egy betelt foglalási rendszer nem változik meg tőle, de a legalább a pincér haja égnek áll.
  • A vendéglátásban dolgozók szerint nem minden extra kérés zavaró: sokat számít, hogyan és milyen helyzetben kérjük meg őket valamire.
  • A túlzó vagy lekezelő vendégkérések a dolgozók számára hosszú távon kimerítőbbek, mint a munkájuk.

Miért számít red flagnek a kedvesnek hangzó mondat?

Az angol „Work your magic” nagyjából azt jelenti, hogy „használd a varázserődet”, vagyis oldd meg a helyzetet annak ellenére, hogy elsőre azt mondtad: nem lehet. A kifejezés éppen azért különösen bosszantó, mert kedvesnek és játékosan hangzik, miközben valójában sokszor újabb nyomást helyez a dolgozóra.

A vendéglátósok szerint a mondat rendszerint olyan kérések előtt hangzik el, amelyeket a személyzet már korábban megpróbált elutasítani. A vendég azonban úgy tesz, mintha csupán a kérése teljesítéséhez egy kis kreativitásra lenne szükség. Csakhogy nincs titkos gomb a pult alatt, amely hirtelen felszabadít egy lefoglalt asztalt.

Van, amit egyszerűen nem lehet megoldani

Ha egy étterem tele van, nem lehet egyik pillanatról a másikra új asztalt teremteni. Ha egy étel előkészítése már megtörtént, a konyha sem tud minden egyes kérést utólag megváltoztatni. Ugyanez igaz a betelt foglalásokra vagy azokra az alapanyagokra, amelyekből már egyszerűen nincs több. A probléma tehát sokszor nem maga a kérés, hanem az, amikor a vendég a válasz után sem fogadja el a nemet. 

Nem minden különleges kérés zavarja a pincéreket

Persze nem arról van szó, hogy a vendéglátósok minden extra kéréstől falra másznának. Ha valami apróságról van szó, a vendég pedig kedvesen kérdezi, és éppen nincs nagy rohanás, szívesen segít. A különbséget sokszor nem is maga a kérés jelenti, hanem a hozzáállás. Egy udvarias „Megoldható lenne esetleg?” egészen más érzést kelt, mint amikor valaki mosolyogva, de határozottan próbálja rávenni a pincért arra, hogy kerülje meg a szabályokat.

A vendéglátás amúgy is olyan munka, ahol naponta rengeteg emberrel kell türelmesnek lenni. Egy 2026-os kutatás szerint a vendégek udvariatlan viselkedése, az indokolatlan követelések és a folyamatos nyomás összefügghetnek a dolgozók kiégésével és a munkahely elhagyásával.

Úgyhogy ha legközelebb egy étteremben valami nem úgy alakul, ahogy elképzelted, talán érdemes egyszerűen elfogadni a választ. Lehet, hogy a pincér tényleg mindent megtett – csak éppen nem varázsló.

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