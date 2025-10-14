Kiderült, mennyi borravalót illene adni − A Z generációnak erről is más a véleménye

A fogyasztás utáni elégedettséget régóta némi plusz összeggel fejezzük ki, de ennek mértéke és helye mindig is megosztotta az embereket. Mennyi borravalót illik adni egy pincérnek, egy taxisnak, egy pultnál vagy egy olyan étteremben, ahol a szervízdíj ott virít a számla alján? Egy kutatás most talán pontot tesz ennek a szenzitív témának a végére, de nem biztos, hogy örülni fogsz az eredménynek.

Az, hogy mennyi borravalót illik adni, a helytől vagy a vendégtől függ?

Forrás: Shutterstock

A borravaló már rég nem egy kis mellékes

Elsőként fontos beszélni arról, hogy ami régen az elégedettséget volt hivatott nevesíteni, ma már szinte mindenhol kötelezővé vált. A szervízdíjat, vagyis a felszolgálás költségét a legtöbb vendéglátóhelyen már nem építik bele az árakba, helyette megjelenik a számla utolsó tételeként, átlagosan 12-15 százalék formájában. Ilyen esetben a legtöbben maximum kerekítünk, de a korábban bevált 10 százalékos borravaló elmarad. Ráadásul a borravaló mértékét tekintve, több önkiszolgáló helyen is egyre gyakrabban találkozhatunk a fizetésnél buborék formájában felvillanó jattolási lehetőséggel, ami sokak számára érthetetlen, hiszen nincs hozzáadott érték, a borravalót mégis elvárnák. Arra, hogy erről miként vélekednek a vendéglátásban dolgozók, hamarosan kitérünk, de előbb nézzük meg, milyen generációs különbségek vannak a borravaló tekintetében.

Melyik generáció a legbőkezűbb?

A Bankrate friss felmérése szerint az élen a két idősebb generáció végzett. A baby boomerek 84 százaléka, míg az X generáció 83 százaléka ad mindig borravalót. Utánuk némileg kicsit lemaradva jönnek az Y generációsok 61 százalékkal, de egyértelműen a fiatal felnőttek, vagyis a Z generáció tagjai zárják a sort, 43 százalékkal.

A borravaló sok vendéglátásban dolgozó számára jelenti a fizetés nagy részét.

Forrás: Shutterstock

Mennyi borravalót illene adni?

Derek Brown, a Drink Company társalapítója a Fox Newsnak elmondta, hogy az alap 20 százalék lenne.

Ha nem elégedett teljesen a kiszolgálással, talán elég lehet a 18 százalék is

- mondta, majd hozzátette, a vendégek gyakran elfelejtik, hogy a vendéglátásban dolgozók, például a csaposok és pincérek, milyen keményen dolgoznak. Ráadásul a fizetésük nagy részét a borravaló teszi ki. Az Egyesült Államokban végzett kutatásból az is kiderült, hogy az emberek csupán valamivel több mint egyharmada ad 20 százalékot, a Z generáció körében pedig még ennél is kisebb az ilyen mértékű jattolók aránya, mindössze 16 százalék.