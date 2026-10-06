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kertészkedés

Kiszáradt a gyep a nyári melegben? Ezt tedd meg októberben, hogy fellélegezzen

kertészkedés gyepápolás
Klusovszki Kíra
2026.10.06.
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Még ősszel is van lehetőség rendbehozni a nyári forróság okozta károkat. Két egyszerű módszerrel a fáradt, foltos gyep ismét új erőre kaphat!

Az idei nyári meleg nemcsak számunkra volt megterhelő; a hosszú száraz időszakok a vetéseket, a növényeket, sőt még a gyepet is megviselték. Ha a kertedben most foltos, sárgás vagy kihalt fűvel találkozol, ne aggódj, még nincs minden veszve! Mutatjuk, mit érdemes még most, októberben megtenned érte!

A gyep rendbetétele előtt egy gereblyével távolítsuk el róla az elhalt fűszálakat.
Mielőtt nekilátnál rendbe tenni a gyepet, egy gereblye segítségével távolítsd el róla az elhalt fűszálakat és a felgyülemlett réteget.
Forrás: 123rf.com
  • A nyári meleg a gyepet is megviselte, ezért előfordulhat, hogy helyenként bebarnult, és kikopott. 
  • Ahhoz, hogy új erőre kapjon, nincs szükség a teljes felújítására! 
  • Egy kertészeti szakértő megosztotta azt a 2 egyszerű módszert, amivel elősegítheted a regenerálódását még a fagyok előtt! 

Ne mondj le a megviselt gyepről 

Akár a nyári meleg, akár a sok járkálás viselte meg a gyepet, ha most barna, fakó és száraz füvet látsz a kertben, még nem kell lemondanod róla.

A hűvösebb és csapadékosabb időszak ugyanis kedvező körülményeket teremt ahhoz, hogy a megviselt fű még a tél előtt regenerálódjon. 

Matt J. Adams, a The Relentless Gardener alapítója és vezető kertésze szerint ehhez nem feltétlenül van szükség a teljes gyep felújítására, hiszen a legtöbb teendőt mi magunk is elvégezhetjük. Ráadásul a hűvösebb idő és a talaj nedvessége miatt az októberi hónap még pont ideális arra, hogy a fagyok beköszönte előtt növekedésnek induljon, és megerősítse a gyökérzetét a gyep. Mutatjuk azt a két egyszerű módszert, amellyel magad is segítheted az őszi regenerálódását! 

Ezzel a két módszerrel ismét élettel teli lehet

  •  Felülvetés 

A szakértő szerint az első és egyben egyik legfontosabb dolog, amit megtehetsz a gyepért, a felülvetés, vagyis új magok szórása a már meglévő fűre. Ez a módszer segíthet besűríteni a gyepet, valamint pótolni azokat a fűszálakat, amelyek a nyár során kiszáradtak vagy elpusztultak. A sikerhez azonban nem elég csak úgy találomra beszórni a felületet magokkal.

Fontos, hogy azok közvetlenül a talajra kerüljenek, ezért még a módszer alkalmazása előtt érdemes eltávolítani a gyepen felgyülemlett filcréteget, és levegőztetni a felületet.

Ráadásul az sem mindegy, milyen fűmagot használsz, érdemes figyelembe venni a gyep használatát, és a környezeti adottságokat. Ahol sokat járkáltak a füvön, ott inkább strapabíróbb, angolperjét és csenkeszféléket tartalmazó keveréket válassz, ha viszont a szebb, előkelőbb megjelenés a cél, a csenkesz magokkal nem lőhetsz mellé. Az árnyékos, kevés napfényt kapó területekre keress kifejezetten erre való speciális fűmagkeveréket, míg egy átlagos, mindennapi használatú gyephez az angolperje és a csenkesz keveréke is tuti megoldás lehet. 

  • Levegőztetés

A gyep levegőztetése szintén fontos része az őszi ápolásnak, különösen akkor, ha a füvet a nyár során sokat használtuk. A rendszeres járkálás ugyanis idővel összetömörítheti a talajt, így a víz, a levegő és a tápanyagok nehezebben jutnak el a fű gyökereihez.

Ehhez nincs más dolgod, mint lyukakat vájni a talajba, amelyekkel fellazíthatod a tömörödött részeket, és javíthatod a talaj víz- és levegőellátását.

Egy kisebb gyepfelületen ehhez egy egyszerű kerti villát is használhatsz, amivel több ponton a talajba szúrva apró járatokat alakíthatsz ki. Nagyobb területen vagy erősen tömörödött talaj esetén már érdemes lehet üreges tüskékkel dolgozó levegőztető gépet használni, hiszen a talaj itt keményebb, és nehezebb fellazítani. 

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