Felejtsd el a gyomlálást! Ezekkel a filléres irtószerekkel végleg megszabadulhatsz a gaztól

A gyomok megjelenése a friss pázsiton vagy a gyönyörűen gondozott virágok mellett minden idők legidegesítőbb kerti problémája. Ilyenkor a legtöbben órákat töltenek el azzal, hogy újra meséssé varázsolják a környezetüket, azonban a két kézzel végzett kerti munka értékes órákat vesz el a mindennapos teendőktől. Létezik azonban 2 olyan otthoni csodaszer, amivel végleg véget vethetsz a hívatlan gazoknak. Mutatjuk, hogyan készítsd el ezeket!
- A hagyományos gyomirtás elképesztően megterhelő lehet a fizikumunkra nézve.
- A gyomok kitépkedésével ráadásul csak a felszíni problémát szüntetjük meg, a földben maradt gyökerekből napokon belül új gaz is nőhet.
- Éppen ezért mutatunk 2 olyan házilag is elkészíthető gyomirtószert, amivel könnyen véget vethetünk a nemkívánatos növényeknek!
A hagyományos gazirtással sokszor többet árthatunk
A legtöbben amint meglátjuk, hogy ellepték a gyomok a kertet, azonnal nekiállunk puszta kézzel vagy kapával kitépkedni őket a földből, azt remélve, hogy ezzel véget vetünk a problémának. A valóságban azonban a hagyományos módszerrel sokszor többet ártunk, mint használunk, a gyomlálás során ugyanis a gyökér könnyen beleszakadhat a földbe, éppen ezért pár nap múlva megerősödve nőhet vissza az eredeti helyére. A föld kaparásával ráadásul még olyan, számunkra láthatatlan, mélyen megbújó gyommagvakat is a felszínre hozhatunk, amik a locsolás után pillanatok alatt új erőre kapva nőhetnek tovább a kertben.
Azért, hogy örökre leszámolhassunk a kertet mérgező gyomokkal, nem elég a hagyományos gyomlálás, sokkal inkább magát a gyökerét kell elpusztítanunk.
Ehhez most elhoztunk 2 olyan házi csodaszert, amivel pillanatok alatt búcsút inthetünk az idegesítő gazproblémának.
A házi gyomirtók jelenthetik a megoldást
Bár az otthoni módszerek nem feltétlenül hoznak olyan elképesztően gyors eredményt, mint a bolti, vegyszeres társaik, hosszú távon sokkal jobbat tesznek a kertednek. Ráadásul amellett, hogy teljesen vegyszermentesek, használatuk fizikailag nem megterhelő a kertészkedőknek. Elég, ha közvetlenül a legmakacsabb gyomokra permetezzük a keveréket, a szer gyökerestül fogja kiszárítani a nemkívánatos növényeket.
Ezek a pofonegyszerűen elkészíthető gyomirtók garantáltan sikerre vezetnek:
- Citromleves gyomirtószer
Ennek a száz százalékban környezetbarát módszernek a titka a gyümölcsben található természetes citromsav, amely képes egyszerűen és kíméletlenül elbánni a kertben burjánzó gyomokkal. A házi keverék elkészítéséhez nagyjából öt darab érett citrom levére, vagy alternatívaként előre palackozott citromlére lesz szükség. A tiszta, hígítatlan folyadékot egy szórófejes flakonba áttöltve, egy nagyjából fél deci vízzel hígítva kell használni, amit a keverék elkészülte után bátran rápermetezhetünk a nemkívánt gyomokra.
Fontos azonban, hogy ezt a módszert sose alkalmazzuk napsütésben. A tűző fény ugyanis könnyen felerősítheti a sav maró, szárító hatását, így a nemkívánatos gazok mellett a környező virágokat is kiégetheti, ha a permetet rájuk fújja a szél.
A legjobb, ha a módszer bevetését a kora reggeli vagy a késő délutáni órákra időzítjük, amikor a nap sugarai már nem tűznek olyan intenzíven. Így a citromsav maximális hatékonysággal fejtheti ki a hatását, anélkül, hogy bármilyen kárt tenne a virágágyásunkban.
- Sótartalmú gyomirtószer
A citromleves alternatívával ellentétben a sós szert kifejezetten a kemény felületeken, a járdalapok között vagy az autóbeálló mellett megjelenő gyomokon célszerű alkalmazni, a virágágyásokon viszont semmiképpen. A só ugyanis képes teljesen elszívni a nedvességet a talajból, így a kedvenc növényeink vagy a gondosan nevelt pázsitunk környezete könnyen elszennyeződhet, és képtelenek lesznek tovább életben maradni a növények.
A sótartalmú gyomirtószer képes elvonni a vizet a gyomok sejtjeiből, így azok néhány nap leforgása alatt elszáradnak, később pedig végleg eltűnnek a felületről.
Elkészítése pedig épp olyan egyszerű, mint a használata, nincs szükségünk másra, mint egy permetező üvegre, amiben egy rész sót 3 rész vízzel célszerű addig keverni, míg a szemcsék teljesen feloldódnak a folyékony közegben. Ha elkészültünk a keverékkel, akkor pedig már locsolhatjuk, vagy permetezhetjük is a kövek között megbújó, nem kívánt betolakodókra.
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