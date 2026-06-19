Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 19., péntek Gyárfás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kertészet

Felejtsd el a gyomlálást! Ezekkel a filléres irtószerekkel végleg megszabadulhatsz a gaztól

123rf.com -
kertészet gyomirtás gaz
Klusovszki Kíra
2026.06.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Te is hagyományos módon irtod a gyomokat a kertedben, miközben órákat görnyedsz a tűző napon? Ezekkel a pofonegyszerűen elkészíthető házi szerekkel végleg megszabadulhatsz a környezetedet elcsúfító gaztól.

A gyomok megjelenése a friss pázsiton vagy a gyönyörűen gondozott virágok mellett minden idők legidegesítőbb kerti problémája. Ilyenkor a legtöbben órákat töltenek el azzal, hogy újra meséssé varázsolják a környezetüket, azonban a két kézzel végzett kerti munka értékes órákat vesz el a mindennapos teendőktől. Létezik azonban 2 olyan otthoni csodaszer, amivel végleg véget vethetsz a hívatlan gazoknak. Mutatjuk, hogyan készítsd el ezeket!

Hagyományos módon írtja a gyomokat egy nő a kertben, azonban újra és újra visszanő a gaz.
A hagyományos gyomirtás során végzett órákig tartó görnyedés rendkívül megterhelheti az ember hátát és derekát, ráadásul az órákig tartó küzdelem ellenére még az sem biztos, hogy a földben maradt gyökerek miatt nem nő vissza napok alatt a gaz.
Forrás: Shutterstock
  • A hagyományos gyomirtás elképesztően megterhelő lehet a fizikumunkra nézve. 
  • A gyomok kitépkedésével ráadásul csak a felszíni problémát szüntetjük meg, a földben maradt gyökerekből napokon belül új gaz is nőhet.
  • Éppen ezért mutatunk 2 olyan házilag is elkészíthető gyomirtószert, amivel könnyen véget vethetünk a nemkívánatos növényeknek! 

A hagyományos gazirtással sokszor többet árthatunk 

A legtöbben amint meglátjuk, hogy ellepték a gyomok a kertet, azonnal nekiállunk puszta kézzel vagy kapával kitépkedni őket a földből, azt remélve, hogy ezzel véget vetünk a problémának. A valóságban azonban a hagyományos módszerrel sokszor többet ártunk, mint használunk, a gyomlálás során ugyanis a gyökér könnyen beleszakadhat a földbe, éppen ezért pár nap múlva megerősödve nőhet vissza az eredeti helyére. A föld kaparásával ráadásul még olyan, számunkra láthatatlan, mélyen megbújó gyommagvakat is a felszínre hozhatunk, amik a locsolás után pillanatok alatt új erőre kapva nőhetnek tovább a kertben. 

Azért, hogy örökre leszámolhassunk a kertet mérgező gyomokkal, nem elég a hagyományos gyomlálás, sokkal inkább magát a gyökerét kell elpusztítanunk.

 Ehhez most elhoztunk 2 olyan házi csodaszert, amivel pillanatok alatt búcsút inthetünk az idegesítő gazproblémának.

A házi gyomirtók jelenthetik a megoldást

Bár az otthoni módszerek nem feltétlenül hoznak olyan elképesztően gyors eredményt, mint a bolti, vegyszeres társaik, hosszú távon sokkal jobbat tesznek a kertednek. Ráadásul amellett, hogy teljesen vegyszermentesek, használatuk fizikailag nem megterhelő a kertészkedőknek. Elég, ha közvetlenül a legmakacsabb gyomokra permetezzük a keveréket, a szer gyökerestül fogja kiszárítani a nemkívánatos növényeket. 

Ezek a pofonegyszerűen elkészíthető gyomirtók garantáltan sikerre vezetnek:  

  • Citromleves gyomirtószer

Ennek a száz százalékban környezetbarát módszernek a titka a gyümölcsben található természetes citromsav, amely képes egyszerűen és kíméletlenül elbánni a kertben burjánzó gyomokkal. A házi keverék elkészítéséhez nagyjából öt darab érett citrom levére, vagy alternatívaként előre palackozott citromlére lesz szükség. A tiszta, hígítatlan folyadékot egy szórófejes flakonba áttöltve, egy nagyjából fél deci vízzel hígítva kell használni, amit a keverék elkészülte után bátran rápermetezhetünk a nemkívánt gyomokra. 

Fontos azonban, hogy ezt a módszert sose alkalmazzuk napsütésben. A tűző fény ugyanis könnyen felerősítheti a sav maró, szárító hatását, így a nemkívánatos gazok mellett a környező virágokat is kiégetheti, ha a permetet rájuk fújja a szél.

A legjobb, ha a módszer bevetését a kora reggeli vagy a késő délutáni órákra időzítjük, amikor a nap sugarai már nem tűznek olyan intenzíven. Így a citromsav maximális hatékonysággal fejtheti ki a hatását, anélkül, hogy bármilyen kárt tenne a virágágyásunkban.

  • Sótartalmú gyomirtószer

A citromleves alternatívával ellentétben a sós szert kifejezetten a kemény felületeken, a járdalapok között vagy az autóbeálló mellett megjelenő gyomokon célszerű alkalmazni, a virágágyásokon viszont semmiképpen. A só ugyanis képes teljesen elszívni a nedvességet a talajból, így a kedvenc növényeink vagy a gondosan nevelt pázsitunk környezete könnyen elszennyeződhet, és képtelenek lesznek tovább életben maradni a növények.

A sótartalmú gyomirtószer képes elvonni a vizet a gyomok sejtjeiből, így azok néhány nap leforgása alatt elszáradnak, később pedig végleg eltűnnek a felületről.

Elkészítése pedig épp olyan egyszerű, mint a használata, nincs szükségünk másra, mint egy permetező üvegre, amiben egy rész sót 3 rész vízzel célszerű addig keverni, míg a szemcsék teljesen feloldódnak a folyékony közegben. Ha elkészültünk a keverékkel, akkor pedig már locsolhatjuk, vagy permetezhetjük is a kövek között megbújó, nem kívánt betolakodókra.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ezt ültesd a kertedbe, és a gyomoknak esélyük sem lesz – A gazdák titkos fegyvere

Gyomokkal harcolsz a kertben? Van egy növény, amely szinte helyetted végzi el a munka legnehezebb részét. Ismerd meg a facéliát!

Ilyen színűre SOHA ne fesd a kerítésedet – Meglepő negatív következménye van

Lehet, hogy a te kertedben is ott lapul az az árnyalat, ami drasztikusan csökkenti az ingatlanod értékét? A szakértők szerint van egy kerítés szín, amit jobb örökre elfelejteni!

Itt gyógyult Károly király: titkos hely segített neki legyőzni a rákot

A látogatók számára is megnyitotta kapuit a brit uralkodó kedvenc magánkertje. Károly király jelenleg is rengeteg időt tölt el a Highgrove birtokon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu