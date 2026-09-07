5 kerti munka, amit muszáj elvégezned szeptemberben, hogy tavasszal ismét pompázzanak a növényeid

A nyár végével sem áll meg az élet a kertben, sőt. A szeptember az egyik legfontosabb időszak, ha azt szeretnénk, hogy növényeink egészségesen vészeljék át a hidegebb hónapokat, tavasszal pedig újra teljes pompájukban hajtsanak ki.

Szeptemberben a sünök számára érdemes a kert területén egy biztonságos kuckót kialakítani, ahol meghúzódhatnak és átvészelhetik a hidegebb hónapokat.

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A meleg nyár után ősszel a kertünkre is ráfér egy kis extra gondoskodás.

Mutatjuk azt az 5 dolgot, amit mindenképp meg kell tenned, még szeptemberben!

Ősszel se felejtsük el a kertet

Bár ősszel egyre kevesebb a teendő a kertben, szeptemberben még bőven akadhat elvégzendő munka. Ráadásul célszerű kihasználni ezt az időszakot, mivel a nyár után a talaj még ilyenkor meleg, az időjárás pedig továbbra is kedvez az ültetésnek és a növények megerősödésének.

Nem érdemes tehát még hátradőlni, hiszen amit most elvégzünk, azzal nemcsak a kertünket készíthetjük fel a télre, hanem a következő tavasz sikerét is megalapozhatjuk.

Ráadásul néhány egyszerű lépéssel a kertben élő madaraknak, rovaroknak és kisebb állatoknak is segíthetünk felkészülni a hidegebb hónapokra. James Ewens kertészeti szakértő az Expressnek adott nyilatkozatában most megosztotta azt az 5 egyszerű feladatot, amelyet érdemes még szeptemberben elvégeznünk.

Ezt az 5 dolgot mindenképp végezzük el

Ültessünk tavasszal virágzó hagymásokat

A szeptember a legkiválóbb időszak a nárcisz, a tulipán és a jácint hagymáinak elültetésére.

Mivel a talaj ilyenkor még kellemesen meleg, így a hagymák a tél beállta előtt meggyökeresedhetnek, tavasszal pedig már színes virágokat is hozhatnak.

Osszuk szét az évelő növényeket

Az olyan évelők, mint az őszirózsa vagy a sásliliom, néhány év után túlságosan besűrűsödhetnek és egymásra nőhetnek. Éppen ezért érdemes még szeptemberben szétosztani őket. Ezzel ugyanis amellett, hogy megfiatalíthatjuk a növényeket, a következő szezonban még erőteljesebb növekedésnek és virágzásnak is indulhatnak.

Hagyjunk elegendő búvóhelyet a kert lakóinak

Bár sokan megteszik, valójában még ősszel sem érdemes teljesen megtisztítani a kertet, hiszen ami számunkra rendezetlennek tűnik, az az állatok számára értékes menedéket nyújthat. A lehullott levelekből, ágakból vagy farönkökből kialakított kisebb kupacok biztonságos búvóhelyet nyújthatnak a sünöknek és a rovaroknak, így könnyebben átvészelhetik a téli hideget.

Gondozzuk a gyepet

A nyári meleg és a tűző napsütés után a szeptemberi, hűvösebb és csapadékosabb időjárás végre a gyepnek is kedvez, ezért érdemes most alaposabban rendbe tennünk. Ha a talaj túlságosan kemény, célszerű fellazítanunk, hogy a levegő és a víz is könnyebben eljusson a fű gyökereihez.

De a megkopott részeken is segíthetünk; szeptemberben ugyanis még elég meleg a talaj ahhoz, hogy új fűmagot vessünk, ráadásul kicsírázni is lesz ideje még a hidegebb hónapok előtt.

Szedjük le, ami beérett

Szeptemberre már több gyümölcs és zöldség is elérheti a betakarítás idejét, így az almát, a körtét, a szilvát, a tököt, a sütőtököt, a késői babot és a cukkinit is érdemes most leszednünk. A rendszeres szedéssel megelőzhetjük, hogy a megérett termések lehulljanak és kárba vesszenek, emellett a kártevők és betegségek a kockázatát is csökkenthetjük.