Edzés nélkül is olvadhatnak rólad a kilók: ez a két házimunka több kalóriát éget, mint gondolnád

Sokan még mindig azt gondolják, hogy a fogyás kizárólag az edzőteremben érhető el. Pedig a valóság sokkal hétköznapibb: bizonyos házimunkák olyan intenzíven dolgoztatják meg a testet, hogy akár egy komolyabb edzés kalóriaégetését is megközelíthetik. Mutajtuk, melyek ezek!
- A fogyás nem kizárólag edzőtermi edzéssel érhető el, a mindennapi aktivitás is kulcsszerepet játszik.
- A kalóriadeficit alapja, hogy naponta körülbelül 500 kcal-lal kevesebbet viszünk be, mint amennyit a szervezet felhasznál.
- A kalóriaégetésheza házimunka is hozzájárulhat. Íme a két legjobb!
Fogyás házimunkával? Edzés helyett is működik!
Elérni az ideális testsúlyt nem könnyű feladat és sok buktató lehet, ha valaki belevág. Az egészséges fogyás ráadásul még nehezebb. Ehhez a legfontosabb a kalóriacsökkentés. Az ideális fogyókúra során ugyanis 500 kalóriával (kcal) kevesebbet viszünk be, mint amennyit korábban az étkezéseink során egy nap alatt, így kerülünk úgynevezett kalóriadeficitbe.
Az edzés szintén nagyon fontos a fogyáshoz. A modern élet egyik legnagyobb tévhite, hogy csak az számít mozgásnak, amit kifejezetten „edzésként” végzünk. A valóságban a napi aktivitás, a folyamatos mozgás és a fizikai feladatok sokszor nagyobb hatással vannak az energiafelhasználásra, mint egy rövidebb, intenzív edzés.
Rejtett edzések: takarítás és kertészkedés
Meglepően hatékony kalóriaégető házimunka az alapos takarítás, különösen az ablakpucolás és a nagytakarítás. Ilyenkor a test folyamatosan dolgozik: a karok ismétlődő mozdulatokat végeznek, a törzs stabilizál, és a lábak is folyamatosan dolgoztatva vannak. A nyújtózkodás, hajolás, létrázás mind hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet több kalóriát égessen.
A szakértők szerint a kertészkedés az egyik legösszetettebb hétköznapi fizikai tevékenység. Az ásás, kapálás, gyomlálás és gereblyézés egyszerre mozgatja meg a lábakat, a hátat, a vállat és a karokat, miközben folyamatos hajolással és emeléssel jár. Egy hosszabb kerti munka során a pulzus tartósan megemelkedik, így a szervezet energiafelhasználása is jelentősen nő. Nem ritka, hogy egy intenzív kertészkedés akár több száz kalóriát is eléget egyetlen óra alatt, különösen, ha fizikai szempontból megterhelő feladatokról van szó.
