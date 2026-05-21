Edzés nélkül is olvadhatnak rólad a kilók: ez a két házimunka több kalóriát éget, mint gondolnád

Sokan még mindig azt gondolják, hogy a fogyás kizárólag az edzőteremben érhető el. Pedig a valóság sokkal hétköznapibb: bizonyos házimunkák olyan intenzíven dolgoztatják meg a testet, hogy akár egy komolyabb edzés kalóriaégetését is megközelíthetik. Mutajtuk, melyek ezek!

Házimunkával is pótolható az edzés?

Elérni az ideális testsúlyt nem könnyű feladat és sok buktató lehet, ha valaki belevág. Az egészséges fogyás ráadásul még nehezebb. Ehhez a legfontosabb a kalóriacsökkentés. Az ideális fogyókúra során ugyanis 500 kalóriával (kcal) kevesebbet viszünk be, mint amennyit korábban az étkezéseink során egy nap alatt, így kerülünk úgynevezett kalóriadeficitbe.

Az edzés szintén nagyon fontos a fogyáshoz. A modern élet egyik legnagyobb tévhite, hogy csak az számít mozgásnak, amit kifejezetten „edzésként” végzünk. A valóságban a napi aktivitás, a folyamatos mozgás és a fizikai feladatok sokszor nagyobb hatással vannak az energiafelhasználásra, mint egy rövidebb, intenzív edzés.

Rejtett edzések: takarítás és kertészkedés

Meglepően hatékony kalóriaégető házimunka az alapos takarítás, különösen az ablakpucolás és a nagytakarítás. Ilyenkor a test folyamatosan dolgozik: a karok ismétlődő mozdulatokat végeznek, a törzs stabilizál, és a lábak is folyamatosan dolgoztatva vannak. A nyújtózkodás, hajolás, létrázás mind hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet több kalóriát égessen.

A takarítás is hatékonyan égeti a kalóriákat.

A szakértők szerint a kertészkedés az egyik legösszetettebb hétköznapi fizikai tevékenység. Az ásás, kapálás, gyomlálás és gereblyézés egyszerre mozgatja meg a lábakat, a hátat, a vállat és a karokat, miközben folyamatos hajolással és emeléssel jár. Egy hosszabb kerti munka során a pulzus tartósan megemelkedik, így a szervezet energiafelhasználása is jelentősen nő. Nem ritka, hogy egy intenzív kertészkedés akár több száz kalóriát is eléget egyetlen óra alatt, különösen, ha fizikai szempontból megterhelő feladatokról van szó.