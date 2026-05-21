Edzés nélkül is olvadhatnak rólad a kilók: ez a két házimunka több kalóriát éget, mint gondolnád

kalóriaégetés fogyás házimunka
Simon Benedek
2026.05.21.
Régóta tudjuk, hogy a fogyás titka a kalóriadeficit. Azaz akkor olvadnak a kilók, ha több kalóriát égetünk el, mint amennyit felvettünk. Mutatunk két házimunkát, amivel rengeteg kalóriát égethetsz el – edzés nélkül!

Sokan még mindig azt gondolják, hogy a fogyás kizárólag az edzőteremben érhető el. Pedig a valóság sokkal hétköznapibb: bizonyos házimunkák olyan intenzíven dolgoztatják meg a testet, hogy akár egy komolyabb edzés kalóriaégetését is megközelíthetik. Mutajtuk, melyek ezek!

Edzés házimunkával, kertészkedés.
Házimunkával is pótolható az edzés?
Forrás:  Getty Images
  • A fogyás nem kizárólag edzőtermi edzéssel érhető el, a mindennapi aktivitás is kulcsszerepet játszik.
  • A kalóriadeficit alapja, hogy naponta körülbelül 500 kcal-lal kevesebbet viszünk be, mint amennyit a szervezet felhasznál.
  • A kalóriaégetésheza házimunka is hozzájárulhat. Íme a két legjobb!

Fogyás házimunkával? Edzés helyett is működik!

Elérni az ideális testsúlyt nem könnyű feladat és sok buktató lehet, ha valaki belevág. Az egészséges fogyás ráadásul még nehezebb. Ehhez a legfontosabb a kalóriacsökkentés. Az ideális fogyókúra során ugyanis 500 kalóriával (kcal) kevesebbet viszünk be, mint amennyit korábban az étkezéseink során egy nap alatt, így kerülünk úgynevezett kalóriadeficitbe. 

Az edzés szintén nagyon fontos a fogyáshoz. A modern élet egyik legnagyobb tévhite, hogy csak az számít mozgásnak, amit kifejezetten „edzésként” végzünk. A valóságban a napi aktivitás, a folyamatos mozgás és a fizikai feladatok sokszor nagyobb hatással vannak az energiafelhasználásra, mint egy rövidebb, intenzív edzés.

Rejtett edzések: takarítás és kertészkedés

Meglepően hatékony kalóriaégető házimunka az alapos takarítás, különösen az ablakpucolás és a nagytakarítás. Ilyenkor a test folyamatosan dolgozik: a karok ismétlődő mozdulatokat végeznek, a törzs stabilizál, és a lábak is folyamatosan dolgoztatva vannak. A nyújtózkodás, hajolás, létrázás mind hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet több kalóriát égessen. 

A takarítás is hatékonyan égeti a kalóriákat. 
Forrás:  Getty Images

A szakértők szerint a kertészkedés az egyik legösszetettebb hétköznapi fizikai tevékenység. Az ásás, kapálás, gyomlálás és gereblyézés egyszerre mozgatja meg a lábakat, a hátat, a vállat és a karokat, miközben folyamatos hajolással és emeléssel jár. Egy hosszabb kerti munka során a pulzus tartósan megemelkedik, így a szervezet energiafelhasználása is jelentősen nő. Nem ritka, hogy egy intenzív kertészkedés akár több száz kalóriát is eléget egyetlen óra alatt, különösen, ha fizikai szempontból megterhelő feladatokról van szó.

Ezek is érdekelhetnek a fogyással kapcsolatban:

Ennyi a maximális súly, amit havonta leadhatunk – Az egészséges fogyás titka

Gyakran előfordul, hogy valaki azonnali eredményeket vár, ha belekezd egy diétába, azonban a szakértők szerint ez többet ronthat a helyzeten, mint amennyit használ. Az egészséges fogyás kulcsa ugyanis a türelem, a következetesség és a megfelelő étrend.

Nézz vígjátékokat, ha fogyni akarsz: kiderült, mennyi kalóriát éget a nevetés

Kalóriát akarsz égetni, de nincs kedved felkelni a kanapéról? Megoldható. A nevetés nem csak gyógyító hatású, a fogyásban is segíthet egy friss kutatás szerint.

"A kalóriaszámlálás hülyeség, nem segít a fogyásban" - állítja a híres dietetikus

Inkább az ételek minőségére kellene fókuszálni.

 

