Ha ezt a 4 kerti munkát elvégezd ősszel, tavaszra gyönyörű lesz a gyep

Sokan tapasztalják, hogy az aszályos nyár végére a kert teljesen kiszáradt. A gyep helyett sárgás, itt-ott teljesen kikopott fűcsomók vannak, és már látják is maguk előtt, hogy tavasszal megint a nulláról kell kezdeniük a füvesítést. Te is közéjük tartozol? Akkor figyelj, mert nincs minden veszve. Az ősznél alkalmasabb évszakot nem is találhatnál a kert megmentésére, csupán néhány egyszerű munkát kell elvégezned, és tavasszal újra szép lesz a pázsit.

Ha a te kertedben is így néz ki most a gyep, figyelj: néhány őszi feladat, és tavaszra újra gyönyörű lehet.

Forrás: 123rf

Néhány egyszerű munka elvégzésével javíthatsz a gyep állapotán, és felkészítheted a hidegebb hónapokra.

Nem kell egyszerre mindent megoldanod, de ezt a négy lépést érdemes beiktatnod az őszi teendők közé.

4 kerti munka, amit még ősszel el kell végezned

Lássuk, mi vezet a szép, zöld gyephez!

1. Gereblyézd át alaposan a pázsitot

Elsőként szabadítsd meg a füvet az elhalt növényi részekből és az összegyűlt törmeléktől. A nyár során a száraz fűszálak, elhalt gyökerek és egyéb szerves anyagok réteget alkothatnak a gyep felszínén, ami akadályozhatja, hogy a víz és a tápanyagok eljussanak a fű gyökereihez. Egy erősebb gereblyézéssel ezt a felhalmozódott réteget fellazíthatod és eltávolíthatod. A munka után a gyep átmenetileg ritkábbnak és csúnyábbnak tűnhet, de ez önmagában nem jelent problémát. Az őszi gyepápolás egyik célja éppen az, hogy a fű tövéhez több levegő, víz és tápanyag jusson.

2. Lazítsd fel a kitaposott részeket

Ha a gyep bizonyos részeit sokat használod, a talaj idővel összetömörödhet. Ilyenkor a víz és a levegő nehezebben jut le a gyökerekhez, ezért érdemes fellazítanod a talajt. Ehhez egy egyszerű kerti villát is használhatsz. Szúrd a talajba körülbelül 10–15 centiméter mélyen, különösen azokon a területeken, ahol rendszeresen jársz vagy ahol a föld szemmel láthatóan tömörödött. A lyukak javítják a levegő és a víz útját a talajban, így a fű gyökerei kedvezőbb körülmények közé kerülhetnek.

3. Vess új füvet a kopott részekre

A gereblyézés és a talaj fellazítása után valószínűleg jobban látod majd, hol ritkult meg vagy kopott ki a gyep. Ezeket a csupasz foltokat ősszel érdemes újravetned. Szórd el a fűmagot az érintett területeken, majd gondoskodj arról, hogy a talaj megfelelően nedves maradjon, amíg az új fű meg nem erősödik. Az ősszel még rendelkezésre álló melegebb talaj és a nedvesebb időjárás kedvez a fűmagok fejlődésének.