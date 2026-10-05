Nagytakarításra készülsz? Egy pofonegyszerű módszerrel mosás nélkül is friss lehet a függöny

Bár az őszi nagytakarítás alatt sokszor csak a padlóra, az ablakokra és a nehezen elérhető és tisztítható részekre fókuszálunk, a függönyt sem érdemes kihagyni. Szerencsére azonban nem kell leszednünk és kimosnunk ahhoz, hogy ismét friss legyen, egy egyszerű módszerrel ugyanis ez is könnyen lehetséges!

Egy kézi gőzölő segítségével pillanatok alatt megszabadítjuk a függönyt a gyűrődésektől, így ismét friss hatású lehet.

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Az őszi nagytakarítás során hajlamosak vagyunk megfeletkezni a függönyről.

Ez a textília azonban észrevétlenül magába szívja a port, a szagokat és a különféle szennyeződéseket.

Egy pofonegyszerű praktikával azonban most mosás nélkül is könnyedén felfrissítheted!

A függönyt se hagyjuk ki a nagytakarításból

Nem csak a bútorok vagy a szekrény teteje, de a függöny is könnyen magába gyűjti a mindennapok során keletkező szennyeződéseket.

Ráadásul mivel ez a lakás egyik legelfeledettebb és legritkábban tisztított kiegészítője, könnyen megtapadhatnak és felhalmozódhatnak rajta a levegőből származó porszemcsék, emellett a füstöt vagy a főzés közben keletkezett ételszagot is pillanatok alatt magába szívhatja, amitől idővel megfakulhat, vagy akár kopásnak is indulhat.

Egy nagyobb takarítás előtt éppen ezért érdemes a függönyt is figyelembe venni és felfrissíteni. Míg egyesek ezt mosózsákban történő gépi mosással érik el, mások éppen kézközt igyekeznek helyrehozni. Van azonban egy módszer, amihez vízre sincs szükség. Mutatjuk, hogyan varázsolhatod ismét frissé és üdébbé a függönyt, anélkül, hogy akár csak a karnisról is levennéd.

Ezzel az egyszerű módszerrel mosás nélkül is friss lehet

Ahhoz, hogy mosás nélkül is felfrissíthesd a függönyt, csupán egy porszívóra van szükség. Bár elsőre furán hangozhat, a rendszeres tisztítással könnyedén eltávolíthatod róla a felhalmozódott port és állatszőrt.

Ehhez nem kell mást tenned, mint teljesen kibontani a függönyt, majd finom mozdulatokkal végigsimítani a porszívó csövével a felületét, felülről lefelé haladva.

Ezt ismételd meg a függöny belső részén és bélésén is a tiszta végeredményért, különösen figyelve a sarkaira és széleire, hiszen itt gyűlnek össze leginkább a szennyeződések. Ha a függöny összegyűrődött, szerencsére arra is van egy megoldás, egy kézi gőzölő segítségével ugyanis könnyen kisimítható. Amint a gép elérte a megfelelő hőmérsékletet, felülről lefelé, nagy, söprő mozdulatokkal haladj végig rajta, majd hagyd a függönyt a lógás irányában kisimulni. Így könnyen felfrissülhet, és ismét olyan lehet, mint újkorában.